İstanbul

Bio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, başkent Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna kimliği belirsiz kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin saldırganları püskürterek sükuneti sağladığını ifade eden Bio, kaçanların bulunması için ülke genelinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini bildirdi.

Vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısı yapan Bio, tüm halkın bu ortak sorumluluğa karşı birleşmesini istedi.

Bio, "Sevgili ülkemizin barışı paha biçilemez. İstikrarımızı zedelemeyi arzulayan güçlere karşı Sierra Leone'nin barış ve güvenliğini korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sierra Leone Enformasyon Bakanlığı, pazar gecesi kışlaya yapılan saldırı sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, başkent sokaklarında silah sesleri duyulmuştu.

Ağustos ayında askerler gözaltına alındı

Sierra Leone'de, ağustos ayında, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ülkede 24 Haziran'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Bio'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesinden bu yana gerginlikler yaşanıyor.

Bio, Batı ülkelerini Sierra Leone'de karışıklık yaratmakla suçlamıştı.

ECOWAS, Sierra Leone'deki kışla saldırısını kınadı

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kişilerin Sierra Leone'de barışı ve anayasal düzeni bozmaya yönelik korkunç planlarının öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu saldırının kınandığı ifade edilen açıklamada, bu yasa dışı eyleme katılan herkesin tutuklanması ve yargılanması gerektiği kaydedildi.

ECOWAS'ın hükümetin anayasaya aykırı olarak değiştirilmesine müsamaha göstermeyeceğinin yinelendiğine işaret edilen açıklamada, "ECOWAS ayrıca Sierra Leone hükümeti ve halkını demokrasi ve iyi yönetişimi derinleştirmek, barış ve güvenliği pekiştirmek ve sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere destekleme kararlılığının altını çizmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sierra Leone Enformasyon Bakanlığı, gece kışlaya yapılan saldırı sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, başkent sokaklarında silah sesleri duyulmuştu.