Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde, "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık" ve "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına karşı "Sibergöz-39" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Konya, Trabzon, Ordu, Elazığ, Mersin, Artvin, Düzce, Rize, Uşak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu bildirdi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 120 milyon lira hareketlilik olduğunun tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.