İstanbul-Batman seferini yapan Mehmet Emin Sincar idaresindeki 07 SB 146 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında alev aldı.

Alevi fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otobüs, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle götürüldü.

Otobüs şoförü Sincar, İstanbul'dan Batman'a giderken saat 5.45 sıralarında yanık kokusu gelmesiyle aracı durdurduğunu söyledi.

Aracın bir anda alev aldığını belirten Sincar, "Yangın söndürücülerle müdahale ettik ve yolcuları hemen tahliye ettik. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bütün yolcuları aşağı indirdik. Ateşi söndürmeye çalıştık ama yeterli olmadı. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı." diye konuştu.