ANKARA- 1875-1944 yılları arasında yaşamış olan ressam Şevket Dağ, hem eserleri hem de yetiştirdiği öğrencilerle sanat tarihinin önemli isimlerinden biri olarak anılıyor. Osman Hamdi Bey’in ilk öğrencilerinden biri olması nedeniyle de adından söz ettiren Dağ, aynı zamanda Türk ressamlarını bir araya getiren Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kuruluşunda yer aldı.

ESERLERİ İLK KEZ BİR ARADA SERGİLENİYOR

Çalışmalarının birçoğunda İstanbul’un camilerini ve tarihi mekânlarını konu alan Dağ, ayrıntılı tasvirleriyle sanatseverleri büyülüyor. Şimdiye kadar pek çok karma sergide yer alan Dağ’ın eserleri ilk kez “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisinde bir araya getirildi. Sanatın iyileştirici gücüne inanan ilaç şirketi Humanis’in organizasyonuyla gerçekleşen sergide, Dağ’ın ünlü “Ayasofya İçi” eseri de dahil olmak üzere toplam 65 tablosu, eskizleri, kullandığı paleti, boya kutusu, şövalesi ve yazışmaları gibi kişisel eşyaları da yer alıyor. Ayrıca Humanis tarafından bu sergi için 400 sayfalık Türkçe – İngilizce özel bir albüm de hazırlandı. Bu albümde, Sinan Genim, Fahri Özdemir, Evrim Altuğ, Malik Aksel, Cemal Tollu ve Şeref Akdik’in yazılarının yanı sıra, eserleri ve kendisiyle ilgili doküman ve objelerinin görselleri bulunuyor. 42 farklı koleksiyonerden toplanan eserler, sanatçının çalışmalarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

CERMODERN’DEKİ AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

“Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisinin 4 Mayıs’ta gerçekleştirilen CerModern’deki açılışında sanat ve basın dünyasından birçok önemli isim bir araya geldi. Humanis Ceo’su Yunus Sancak’ın konuşmasıyla başlayan açılışta, ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan moderatörlüğünde sanat dolu bir gece yaşandı. Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi ve tiyatro sanatçısı Tamer Levent de konuşma yapanlar arasındaydı.

YUNUS SANCAK: “İNSANIN OLDUĞU HER YERDE SAĞLIK, İYİ YAŞAM VE SANAT DA OLACAKTIR”

Humanis CEO’su Yunus Sancak, sanatın hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğunun altını çizdiği konuşmasında sergi ile ilgili şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında yayımladığı bir raporda sanatın insan sağlığı üzerindeki pozitif etkisini ortaya koymuştur. Bizler de Humanis olarak, sanatın iyileştirici etkisini insan odaklı sağlık felsefemiz ile harmanlayıp, köklerimizi dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ise Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Eşsiz iç mekân resimleriyle öne çıkan ünlü ressam Şevket Dağ’ın şimdiye kadar sergilenmemiş 65 eserinin bir araya getirildiği, ‘Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ’ sergisini sizlere sunuyoruz. Attığımız her adımın yaşamın her alanına değer katacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü insanın olduğu her yerde sağlık, iyi yaşam ve getirilerinden biri olarak sanat da her zaman var olacaktır.”



CEM MENGİ: “SANATIN İYİLEŞTİREN GÜCÜNÜ YÜCELTMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi ise şunları söyledi:

“Humanis bu anlayış ile çok değerli Şevket Dağ sergisinin arkasında mütevazı bir şekilde duruyor. Daha güzel yarınlar için çalışan Humanis insan odaklı, inovatif, herkes için sağlık değerleri ile bütünleşerek sürdürdüğü anlamlı yolculuğunda, kurumsal sosyal sorumluluk alanında, “sanatın iyileştirici gücü”nü yüceltmeyi, sanatsal ürünleri de herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor. Bundan sonraki dönemde de Humanis imzasıyla sunulacak, benzeri faaliyetleri göreceğinizi burada müjdelemek isterim.”

Ankara’nın önemli kültür merkezlerinden biri olan CerModern’de bulunan ‘Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ’ sergisi 5 Mayıs-30 Temmuz tarihleri arasında tüm ziyaretçilere açık olacak. Serginin sonbaharda ise İstanbul’da yapılması planlanıyor.

HABER: MERVE ELÇİ