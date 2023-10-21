Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;



HOLLYWOOD YILDIZLARININ KOÇU VERNICE KLIER BOZOK FİLM FESTİVALİNDE....

2.Uluslararası Bozok Film Festivalinde Finalist Filmler Açıklandı. Leonardo Di Caprio, Vincent Cassel, Juliette Binoche, Monica Belluci, Milla Jovovich gibi birçok Hollywood yıldızının Uluslararası Oyunculuk ve Seslendirme Koçu Vernice Klier canlı görüntülü sohbet yoluyla 2.Uluslararası Bozok Film Festivaline katılım sağlayacak. Vernice Klier, Bozok film festivali gençlik jürisine 2 saat Hollywood ve dünyada film üretimi, film süreçleri hakkında bilgi vererek gençlik jürisinin sorularını cevaplayacak. Ayrıca Bozok Film Festivalinin Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel, Uluslararası Kısa Finalist Filmleri ve Panaroma Seçkisi açıklandı. 2.Uluslararası Bozok Film Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak. Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Dernegi, festival Başkanı ise dernek başkanı Akademisyen Batuhan Kalayci tarafından yapılmaktadır. Ulusal Kısa Finalist Filmler; Bahçeler Put Kesildi ( Ali Cabbar), Dıstan (Abdurrahim Karabulut - Mahsun Celayir), Gece Babamızı Ararken (Alkım Özmen), Herkesin Yapabileceği Bir Şey (Selen Örcan), Rutubet (Turan Haste), Ulusal Belgesel Finalist Filmler; Ertuğrul Muhsin Bey (Özgür Dağ) , Bunun Ne Olduğunu Sorarsa; Bu Bir Yaprak (İdil Oğuzhan) , Emma (Merve Kuş Mataracı) , Yeryüzündekiler (Harun Yel), 3 Ordu (Kadir Can Arabacı), Uluslararası Kısa Finalist Filmler; Kanlı Kar (Hossein Alıjannezhad) , Hiç Doğmamış Çocuk İçin (Afsaneh Aghanezhad - Vali Bagheri) , Hadi Konuşalım (Elad Mukades), Panroma Seçkisi; Litvanyalı ( Yane Olegovna Zamaletdinova) , Yavru Karınca (Derya Uygurlar) , Kumlu Mezar (Aliyeh Hodaei - Sepideh Rezaei) , Dünyanın Sonu (Taras Valihura) , Temaül (Ali Rıza Bayazıt)



JEKYLL & HYDE MÜZİKALİ HARBİYE AÇIKHAVA'DA....



Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Broadway Müzikali Jekyll & Hyde’ müzikali, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Etkinliklerinde İstanbullu sanatseverlerle buluştu. KerkiSolfej organizasyonuyla ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, sezon boyunca Türkiye'nin farklı illerinde sergilenerek yoğun ilgiyle karşılandı. Başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Biletlerin günler öncesinden tükendiği oyun, Harbiye Açıkhava'da saatler öncesinden uzun kuyruk oluşturdu. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapıyor. Jekyll & Hyde 22 Ekim'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda turnesine devam edecek.



NESLİHAN AKÇA ''DÜNYANIN BARIŞ İÇİNDE VE İNSANLARIN ÖZGÜRCE YAŞAMASI DİLEĞİYLE''...

Orta Avrupa gezimizde Terezin Toplama kapını ziyaret ettik. Günümüzde Çekya sınırları içinde olan Terezin büyük bir hüzünle gezdiğim bir yer olarak anılarıma girdi. Bu benim en zorlandığım fotoğraf çekimim oldu diyebilirim. Yaşanmışlıklar hala Terezin kampının duvarlarında duruyordu sanki. Terezin kampından çektiğim fotoğraflardan hazırladığım fotoğraf sunumum FOTOGEN Derneğimizin etkinliklerinde tarihi Galata Derneğinin binasında fotoğraf ve sanat severler tarafından ilgiyle izlendi. Sunumumun adı UTANÇ MÜZESİ TEREZİN. Bu belde de yani Utanç Müzesi Kampı’nın girişinde, karşınıza ilk olarak burada yaşamını yitiren 10.000 kişinin mezarı çıkıyor. Kayıtlardan 1942 yılında yaklaşık 16.000 kişinin yaşamını kaybettiğini öğreniyorsunuz. “Arbeit Mach Frei” yani Çalışmak özgürleştirir yazıyor. Burada çalışarak özgürlüklerini kazanacakları gerekçesiyle toplama kampına getiriliyorlar. Sonuç olarak toplu ölümlerin yaşandığı yerdir Terezin Kampı. Kamptan ayrılırken on bin kişilik toplu mezar acı gerçeği bir kere daha yüzünüze vuruyor adeta. Burası 1945 yılında kampın kapatılmasından sonra ölenlerin anısına saygı amaçlı düzenlenmiş. Eğer siz de Prag veya Dresden’e gelirseniz yarım gününüzü Terezin Toplama Kampı’na ayırabilir, özgürlüğünüzün değerini bir kez daha anlayabilirsiniz.

‘’Yurtta sulh, cihanda sulh’’ ne güzel bir sözdür! Mustafa Kemal Atatürk

Savaş, ne yazık ki, insanoğlunun tarihi boyunca kaçınamadığı evrensel bir gerçek. Dünyanın barış içinde insanların özgürce yaşayacağı bir dünya diliyorum.



ÖLENLER ARASINDA ALMANDA VAR OYUNU TÜRKİYE'YE GELİYOR...

Oyun, Mustafa Avkıran & Övül Avkıran'ın yönetmenliğinde 1 sene önce Ballhaus Prinzenallee'de prömiyerini yaptı. Oyun metni, Alman-Türk yönetmen ve yazar Tuğsal Moğul tarafından kaleme alındı ve Ballhaus'ta yeniden sahnelendi. Oyunda Freya Kreutzkam, Lukas David Schmidt ve Jonas Broxtermann gibi oyuncular yer alıyor. Gösterinin başarısı, Tagesspiegel'in kültür bölümüne kadar ulaştı, bu nedenle 4 Ocak 2023 tarihinde Tagesspiegel'de NSU tiyatro oyunu ve Theater28 e.V.'nin kurucusu Ufuk Güldü hakkında kapsamlı bir makale yayınlandı. Almanca bilmeyenler için Türkçe altyazı yer alıyor. "NSU", Almanya'da gerçekleşen NSU cinayetlerini konu alan bir tiyatro oyunudur. Oyun, bu trajik olayları sanatsal bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır. Almanca olarak sahnelenecek olan oyun, Türkçe altyazılı olarak sunulacaktır. Oyunun Istanbul, Ankaran İzmir ve Bodrum´da, özellikle kentte yaşayan Alman bürokratlara, diplomatlarına, Alman vatandaşlarına ve tabii ki Türk halkına oynanması planlanmaktadır. Amacı ise ; Kültürlerarası anlayışı ve empatiyi teşvik etmek, Türkiye'deki çok kültürlü toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak, Almanya ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağları pekiştirmek. İstanbul’dan hemen sonra Ankara, Bodrum ve İzmir’de; 30 Ekim’de Duru Tiyatro Watergarden Performans Sahnesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak oyun sırasıyla, 01 Kasım'da Ankara Tatbikat Sahnesi, 04 Kasım 1. Bodrum Uluslararası Tiyatro Festivali, 05 Kasım'da Inspera ve İzmir Şehir Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşacak.



Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...

