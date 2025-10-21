İtalya Kültür Bakanlığının ev sahipliğinde, Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Uluslararası Spor Yazarları Derneği (AIPS) tarafından Roma'da düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde hem Avrupa hem de Türk futboluna yaptığı katkılardan dolayı ödül alan Yardımcı değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz coğrafyasında yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark oluşturan, barışa, dostluğa ve kültürler arası etkileşime katkıda bulunanların ödüllendirildiği törenle ilgili olarak Yardımcı, "Bir Türk olarak İtalya'da bu ödülü almak, Avrupa ve Türk futbolu için uzun yıllardır göstermiş olduğum çabaların, emeklerin kabul görmesi anlamına geliyor." dedi.

Yardımcı, kendisini ödüle layık gören jüriye teşekkür ederek, "Bu ödülle Türkiye'nin uluslararası futbol merkezi olmasındaki payım da tasdik edildi. Bu da beni çok mutlu etti ve gurur verdi." diye konuştu.

UEFA'daki görevi sırasında kurduğu diplomatik ilişkiler ve UEFA'daki görevi boyunca bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'ye kazandırdığı şampiyonalar ve organizasyonlardan ötürü İtalya'dan böyle bir ödül aldığının kendisine belirtildiğini dile getiren Servet Yardımcı, "Neleri kazandırdık? 2019 UEFA Süper Kupa Finali, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali, 2026 Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile beraber ortaklaşa organize edecek olmamız. Bu konularda vermiş olduğum emeklerim de takdir görmüş oldu." ifadelerini kullandı.

"(EURO 2032) Çok heyecanlı, çok güzel bir turnuva olacağından hiç şüphem yok"

"2032 Avrupa Şampiyonası, yüzde 100 hak ettiğimiz bir şampiyona." diyen Yardımcı, Türkiye'nin her bakımdan, her şeyiyle hazır ve bu turnuvaları layıkıyla yapabilecek bir ülke olduğunu vurguladı.

Servet Yardımcı, özellikle bu noktada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol sevdalısı bir lider olmasının çok önemli bir şans olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın bakış açısı ve Türk futboluna olan desteği ortada. Anadolu'da nereye giderseniz gidin, mükemmel tesisler, statlar karşınıza çıkıyor. Mükemmel statlarımız, modern havalimanlarımız, yollarımız, lojistik becerilerimiz... Türkiye bu bakımdan çok hazır ve Avrupa'da çok güçlü bir ülke. Hak ettiğimiz bir turnuvaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı, Türkiye'nin EURO 2032'yi İtalya ile beraber düzenleyecek olmasının iki ülke için de şans olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"UEFA tarafından bu kararın alınması çok doğruydu. Çünkü hem İtalya hem Türkiye, futbola olan coşkusu, tarihi, sanatı, iklimi, mutfağı her şeyiyle beraber çok benzer iki şahane Avrupa ülkesi. Çok heyecanlı ve çok güzel bir turnuva olacağından hiç şüphem yok. Turnuvanın ülkemize katkılarını zamanı geldiğinde daha iyi anlamış olacağız."

Yardımcı, Montella yönetimindeki A Milli Takım'a inanıyor

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın performansını nasıl bulduğu sorulan Servet Yardımcı, şöyle konuştu:

"Montella şu anda çok başarılı, şahane bir jenerasyonumuz ve şahane bir takımımız var. Montella 'Bizim çocukları' çok güzel bir aile ortamı içerisinde yönetiyor, liderliğini yapıyor. Bu milli takımımıza sahip çıkmalıyız, onlara büyük destek vermeliyiz. Kafalarının rahat etmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu çocuklar, bizim çocuklarımız." ifadelerini kullandı.