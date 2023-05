2016 yılı sonunda İzmir'de tanışan Koray Can Köçkar ve Burak Arslan, Sermest’in bugünkü temellerini attı. Günümüze dek onlarca müzisyenle sahneyi paylaşan ikili, sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkılarını yayınlamaya başlayarak Eylül 2020'de ilk teklilerini dinleyicilerle buluşturdu. “Y.O.K”, dijital platformlarda yayında olan 13. parçaları olacak.

25 Mayıs Perşembe gecesi düzenlenecek lansman konseri ile birlikte dinleyicilerimizin karşısına çıkacak “Y.O.K”, 26 Mayıs Cuma 00:00’da tüm dijital platformlarda BoomersRecords etiketiyle yayında olacak. Yeni teklimiz; sözlerinde melankoli barındırsa da, bunun aksine enerjik bir yapıya sahip. Beste aşamasında; bazı negatif hislerimizi neşeli bir dille ifade etmeyi seçerken, Pop ve Rock müzik ögelerinden ilhamlar aldık. Şarkının kapağında da bu ögeleri bir çelişki olarak işledik. Söz, müzik ve aranje şarkıların tümünde olduğu gibi yine gruba ait. Mix ve mastering'de ilk kez Cüneyt Aykulteli ile çalıştık. Şarkının kapak tasarımını ve çekimlerini ise Tolga Van üstlendi

Gülben Ergen’den 44.’üncü anaokulu

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44. Anaokulunu Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN gençlerimize armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramında çocuklarımıza hediye olarak Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde açtı. İnşaat yapımını Bridge to Türkiye Fund’un üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye- BTF Anaokulu” ismi verildi.

“Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu” açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Bridge to Türkiye Fund Türkiye Proje Koordinatörü Ebru Tüzel Çalışkan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti; Dünyanın en iyi öğretmenleri listesine adını yazdıran ilk Türk öğretmenimiz olan Dilek Livaneli yurtdışında yaşayan Türk topluluklarının gönülden bağışlarıyla Kahramanmaraş ‘taki anaokulumuzun yapılmasında eğitim elçisi oldu. Ve ortaya bu muhteşem “Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu” çıktı. Bridge to Türkiye Fund, Amerika’da yaşayan Türk dostlarımızın bağışlarıyla özellikle depremden etkilenen şehirlerde çok büyük farklar yarattı. Dünyanın her köşesinden gönderdiğiniz yardımlar için Bridge to Türkiye Fund ve destekçilerine sonsuz teşekkür ederim dedi. Anaokulunu her zaman olduğu gibi önce Allaha sonra annelere emanet etti.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Deli Kadın başlıyor!

Ünlü yazar Mine Söğüt’ün Deli Kadın Hikayeleri adlı eserinden yola çıkılarak Meryem Şahin tarafından kaleme alınan Deli Kadın 24 Mayıs’ta Şişli Tiyatrosu’nda prömiyer yapacak!

Yapımı Gestus’a ait olan ve süpervizörlüğünü Gökhan Erarslan’ın üstlendiği projede Özden Dilek Karakışla sahnede tek başına anlatının yükünü omuzlayarak seyircinin karşısına çıkacak. Sezonun sonunda büyük bir sürprizle sahnelere taşınan projenin önümüzdeki sezon devam edeceği ifade ediliyor.

Deli Kadın Hikâyeleri, aklın kıyısında gezinen, kadınlıklarını bir lanet gibi sırtlarında taşıyan, hepsi "kaybetmeye" yazgılı, içe işleyen yalnızlıklarıyla kalp burkan hayatları, varoluş kâbuslarını anlatan Mine Söğüt imzalı bir eser. Tiyatro uyarlamasını Meryem Şahin’in kaleme aldığı yorumlamada, oyuncu bir kadının kitaptaki hikâyeleri bir tiyatro oyunu olarak prova aşamasında yaşarken, içselleştirdiği yalnızlığıyla yüz yüze gelmesinin acıklı parodisini izleriz. Her biri unutulmayacak delilik hikâyeleri, her biri unutulmayacak sahnelerle farklı bir anlatı, karanlık bir komedi...

İlk sergisinden tam not aldı

Pınar Bamyacı, “P.Unique _41 İstanbul” temalı ilk sergisi ile sanatseverlerden tam not aldı. Sanatçının farklı bir bakış açısı ile içindeki İstanbul’u yansıtan eşsiz eserleri ağırlıklı olarak nazar boncuklu figürlerden oluşuyor.

“M.Ö. 3300’lü yıllarda Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden olan, bugün Suriye sınırları içinde yer alan TellBrak’ta yapılan kazılarda ilk kez nazar boncuğunun izlerine rastlanıyor. O zamanki nazar boncuğu geometrik bir figürden ibaretmiş. Bugün bildiğimiz mavi boncuklar ise M.Ö. 1500’lü yıllarda Akdeniz bölgesinde ortaya çıkıyor. Kişinin dünyaya açılan penceresi gözdür ve göz her türlü, iyi ve kötü, düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edilir. Bu yüzden bakışlardan, kötü gözlerden korunmak amacıyla emici özelliği olduğuna inanılan mavi renkli taşlar eskiden beri kullanıla gelmiştir” diyen Pınar Bamyacı nazar boncuğu figürünü mum, fincan, kase, kaşık gibi bir çok objede her biri birbirinden farklı uygulamalar halinde kullandığını belirtiyor.

“Eserlerimde ne tek bir renge ne de tek bir şekle sadık kalmadım. Hepsinde muhakkak bir farklılık olsun istedim. Nazar boncuğunun da farklı açılarda ve formlarda kullanmayı seviyorum” şeklinde konuşan Pınar Bamyacı sözlerine şöyle devam ediyor:

“P.Unique _41 İstanbul” temalı ilk kişisel koleksiyonumda hayvan figürlerini de aynı şekilde yer yer stilize ederek kullandım.

Heykel olarak at ve geyik yapmayı da çok seviyorum. Mumluklarda bunlardan da bazı kesitler kullandım. Hepsinde küçük veya daha geniş alan olarak altın yaldız tercih ettim.”

Hayvan figürlerini sıklıkla kullanıldığı P.Unique _41 İstanbul koleksiyonunda altın yaldızlı geyik figürlerinden oluşan vazo ve kâseler de sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Koleksiyonda öne çıkan bir diğer sanat eseri ise duvarda asılan kadın yüzleri oldu. Sanatçının “kadın” üzerine duygularını yansıtan, kadının yeni yüzyılda yeniden doğuşunu ve gerçek anlamda kendini buluşunu tasvir eden “doğum” serisinden de birkaç parça bu koleksiyonda sanatseverler ile buluştu.

Doğanın kaynaklarından bir bütüne düşüncesi ile ağaç dalları ve seramiğin buluştuğu seramik kaşık çatal setleri ise koleksiyonun en dikkat çeken eserleri olarak beğeni topladı.

Seyircisinden tam not aldı

29 Mart 2023 Çarşamba günü Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde prömiyerini yapan oyun, babasının otoritesi ve disipliniyle yetişmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adamın hikâyesini anlatıyor.

Müzik ve efekt tasarımını Emrah Can Yaylı’nın, dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, görsel tasarımını Mustafa Küçücük’ün, ışık tasarımını Osman Aktan’ın yaptığı; fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Ali Yoğurtçuoğlu, Gün Koper rol alıyor.