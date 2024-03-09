Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Çok dengeli giden bir müsabaka diyebilirim. İlk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçti, ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama iyi mücadele ettik, rakibi karşılamayı başardık. Son saniyede gelen gol, futbolda böyle şans golleri olabiliyor maalesef. Söylenecek bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama haftalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız."