Dün Dolmabahçe’de Sergen Yalçın ikinci dönemimin ilk maçına çıkarken herkesin aklında aynı soru vardı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı oyuna geri döndürecek mi?

Beşiktaş yazsak roman olacak bir şampiyonluk yaşadıktan sonra çok kötü bir üç sezon yaşadı.

Ve artık Beşiktaş ya taraftarın özlediği o günlere dönme sinyali verecekti ya da umutsuzluk sürecekti.

İlk şaşkınlık, esame listesi geldiği anda Salih Uçan’ı 11’de görünce yaşandı. Benim beklediğim bir hamleydi. Sergen Yalçın gelmeden bir gün önce onun takımında Ernest Muçi’nin olamayacağını, Salih Uçan’ın ise 11’e geri dönebileceğini belirtmiştim. Bunun en önemli sebebi Beşiktaş’ta orta sahadaki pasör eksikliği. Beşiktaş’ın henüz yeni Oğuzhan’ını bulamamış olması nedeniyle hocanın orta sahada bazı isimleri deneyeceğini düşünmüştüm. En nihayetinde de öyle oldu. Salih’in uzun süre oynamaması yerini Demir Ege’ye bırakmasına sebep oldu. Şimdilik o bölgenin en ideal ismi; Demir Ege görünüyor.

Muçi’nim gidişi ise aynı bölgede hem Rafa Silva hem Orkun Kökçü’nün olmasıı nedeniyle orta sahada dengelerin karışmaması içindir. Sergen Yalçın’ın takımında bu tip radikal kararlar hep vardır.

Maçın içinden örnek vermek gerekirse; Başakşehir karşısında ilk yarının en etkisiz ismi Rafa Silva’ydı. Geçtiğimiz sezonun performansından uzak bir Rafa Silva izledik. Orta sahada üretemeyen bir Beşiktaş vardı. Başakşehir ise uzun toplarla ancak fırsat golü arayabiliyordu. Oyuna hükmeden Beşiktaş’tı ama skor yoktu. Orta sahanın zaaflarını gören Sergen Yalçın 1-0 geriye düştüğü anda Rafa Silva’yı oyundan alarak Cengiz Ünder’le kenardan oyuna skor katkısı yaptı.

Beşiktaş dün gece Başakşehir karşısında sadece bir galibiyet almadı. Taraftarı coşturan yeni gelen tüm oyunculardan iyi performans ve skor katkısı alınması. Cerny, El Bilal Toure, Demir Ege ve Cengiz Ünder… Üstelik Demir Ege ve Cengiz’in yapmış olduğu bu katkı, kenardan oyuna girince daha değerli bir hal alıyor.

Beşiktaş lige geri dönebilecek mi derken? Dün gece şampiyonluk neden olmasın diye bir ışık doğdu tekrar. Olur mu? Hep birlikte göreceğiz.

Ne diyelim Roman olur yazsam seni!