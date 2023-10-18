Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmeni Aysun Akyüz Mehdiabbas, "Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, hep beraber çok anlamlı bir film yaptık. Herkesin yüreğini koyduğu bir film oldu. Çok çığlık var bu filmde. Günümüzdeki bir kadının, bir babanın, çocuğun, bir sevdalının çığlığı... Çok çığlık duyacaksınız. 'Filmden çıktıktan sonra bu çığlıklara sessiz mi kalacaksınız ya da ses siz mi olacaksınız?' diyoruz." diye konuştu.

Filmin başrol oyuncularından Ezgi Şenler, şiddetin son bulması gerektiğini belirterek, "Artık kan olmasın istiyoruz. Geçmişten bugüne hiç bitmeyen bu şiddete dur demek istiyoruz. Erkek çocuklarının sevgiyle ve saygıyla büyütülmesini istiyoruz." dedi.

Oyuncu Sedef Şahin, ailelere mesaj vermek istediklerini aktararak, "Lütfen kadınlarımıza, kızlarımıza sahip çıkalım. Onların yalnız olmadıklarını hissettirelim. Onları çaresizliğe gömmeyelim istiyoruz. Bu mesajımız iletilirse biz bir şeyi başarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Umarım filmimiz bazı vicdanlara dokunur"

Heyecanlı olduklarını dile getiren Uğur Güneş, güzel bir proje olduğunu söyleyerek, "Bu ekibin içinde olmak benim için de gurur verici. Farkındalığı olan bir proje. Bu filmden sonra kadına şiddet konusunda bir nebze farkındalık yaratmış olursak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Evren Erler de şiddetin Türkiye'nin yanı sıra dünyada da arttığına dikkati çekerek, "Umarım filmimiz bazı vicdanlara dokunur, bazı hayatları değiştirir. O niyetle işimize başladık." şeklinde konuştu.

Filmde rol alan gazeteci Özlem Gürses ise şunları kaydetti:

"Uzun metrajlı bir filmde aslında ilk defa kendimi canlandırdım. Heyecan verici bir deneyimdi. Bunu mümkün kılan tüm set arkadaşlarıma ayrı bir teşekkür borç bilirim. Biz senelerdir her ortamda şiddet haberlerini ne yazık ki yapıyoruz. Bugüne kadar anlayamamıştık bazı şeyleri. Artık birçok şey memlekette değişiyor. Kadınlar birbirlerinin kız kardeşi olmayı seçti. Kadın kadının kurdu değil, yurdu olmayı seçti. Dolayısıyla bugünden sonra her şeyin farklı olacağını düşünüyorum. Erkek kardeşlerimiz, dostlarımız da bize bu yolculukta eşlik ediyor. Daha şefkatli, daha farklı mesajlar veriyorlar. Bunlar çok değerli."

20 Ekim'de vizyonda olacak

Hikayesi gazeteci Ali Eyüboğlu'na ait olan filmin senaryosunu Şengül Boybaş kaleme aldı. Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu'nun üstlendiği filmin müziklerine Zeynep Alasya imza attı.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen Ündüz, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu, Burcu Yüce, Nilay Çömlekçi, Gülsüm Sayar, İbrahim Çavdar, Gökberk Bayındır, Fatih Altınışık, Yağmur Ceren Bulman, Burcu Baki, Sefa Demir, Mehmet Güler, Ergin Deveci, Sefa Şenel, Erberk Sezer, Erol Sertel, Şükrü Çetin, Muharrem Fındıcak, İsa ve Musa Kadan ile Neslihan Rayman yer alıyor.

Vizyona 20 Ekim'de girecek dram türündeki yapımın konusu şöyle:

"Kocası Mesut tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan Emine'nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan Emine'nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan avukat Ayten Çetiner üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri Emine, Ayten'in annesi ile aynı köydendir. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, 'geçmişin geleceğin aynası' olduğu tezini güçlendirmektedir."