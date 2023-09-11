Bugüne kadar kadına şiddet konusuna dikkat çeken en büyük prodüksiyon olan “Serçenin Gözyaşı” filminin vizyon tarihi belli oldu. Ezilen, şiddete, tacize maruz kalan, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların yaşamlarına mercek tutan “Serçenin Gözyaşı” Filmi, 20 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.

İzleyenleri derinden etkileyecek dramatik hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla ilgi odağı olacak filmin 10 Mart 2023’te vizyona girmesi planlanmış ancak ülkemizi derinden sarsan deprem faciası nedeniyle gösterim tarihi ertelenmişti.

HİKAYEYİ, GAZETECİ ALİ EYÜBOĞLU KALEME ALDI…

Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin hikayesini, Gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı. “Serçenin Gözyaşı” Filmi’nin gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan senaryosunu ise ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

Çanakkale ve İstanbul’da muhteşem mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme Zeynep Alasya’ya emanet… 2015 yılında kaybettiğimiz usta aktör Zeki Alasya’nın müzisyen kızı Zeynep Alasya, Serçenin Gözyaşı için muhteşem müzikler hazırladı.

AHMET KAYA SÜRPRİZİ!..

Serçenin Gözyaşı’nın sinemaseverlere bir de sürprizi var: Eserleri ve sesiyle yıllardır müzikseverlerin gönüllerinde taht kuran merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın dillere pelesenk olmuş bir eseri filmde yer alacak. Sanatçıyı özleyenler, bu dramatik hikayeyi izlerken onun sevilen eserini dinleyecek ve gözyaşlarını tutamayacaklar.

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerinin buluştuğu filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Uğur Güneş’in ‘Gazi’ karakteriyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan çarpıcı senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek, kadına şiddeti ele alan bugüne kadar çekilen en büyük prodüksiyon olan “Serçenin Gözyaşı”nda, ünlü sanatçı Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor. Filme, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakim rolüyle, usta gazeteci, televizyoncu Özlem Gürses de sunucu olarak konuk oluyor.

Sinema sektöründeki kadınlardan, mağdur kadınları anlatan ve onlara mücadele gücü aşılayan "Serçenin Gözyaşı" filminin yönetmen koltuğunda yine ödüllü bir isim Aysun Akyüz Mehdiabbas oturuyor. Yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu, kadın oyuncular, filmin müziklerini hazırlayan Zeynep Alasya, kamera arkasında yer alan onlarca kadın çalışanın birlikte güç birliği oluşturduğu film, sinemada kadına şiddeti konu alan en önemli eserlerden biri olarak Türk Sinema Tarihi’ne geçecek. Psikolojik danışmanlığını Uzman Psikolog Yelda Başaran’ın üstlendiği “Serçenin Gözyaşı”, sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerini buluşturan bir yapım olarak da dikkat çekecek.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Serçenin Gözyaşı"nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliğindeki yapım, aynı zamanda çok zor günlerle sınanan büyük ve güçlü bir aşk hikâyesine de odaklanıyor.

Bir Cinayetin Sıradışı Hikayesi “Oğuz”

Kaburgası ne zaman kırılır insanın? Sesini öldürmesi midir asıl cinayet? En çok ne zaman susar beşer?

Yasemin Seven Erangin, daha önce kaleme aldığı iki öykü kitabından sonra, Bir Cinayetin Sıra Dışı Hikâyesi “Oğuz” adlı romanı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıkotu Kitap etiketiyle okuyucuların beğenisine sunulan kitap edebiyat severleri bekliyor.Sesi imzasıdır insanın… O sesi aramanın hikâyesi… Çocukluğundan şimdiye uzanan travmaları ile yan yana yürüyen Oğuz, kadın olmanın büyüsünden bihaber, eğlenceli, ruhu zengin anne Tüliş ve Oğuz’un dünyanın merkezine koyduğunu çok sonra anladığı kadın Asiye arasında gidip geliyor kitap.

Çıktığı yolda tanık oldukları, ruhunda ve yaşamında iz bırakanlar, yaşanmışlıklar, yarım kalanlar…

Muhasebe ve vicdanla örülü bir çelişkiler yumağı... Yanılmak, yenilgilere uğramak, yangınlardan geçmek ama yolculuktan vazgeçmemek… Harlanan bir yüreği sustur şimdi susturabilirsen? Ya da susturma… Çünkü bir çığlıkla yaratıldı dünya ve çıldırmasıyla Tanrı’nın… Yaraların, yangınların, işgallerin ardından yeni bir dünya kurmanın vakti şimdi…

Erangin’in kurmaca dünyası Türkiye’den beslenip gerçeklikten kopmadan bizi sorgulamaya itiyor…

4.Antep Kısa Film Festivali 24- 26 Kasım'da Başlıyor

‘Gel ses ver!’ diyerek başladığımız serüvenimiz, kısa film ilgilileri ve heveslilerini Antep Kısa Film Festivali’nde dördüncü kez buluşturacak. Big bang ve berisi gönüllülerince organize edilen ve bu yıl CultureCIVIC tarafından desteklenen 4. Antep Kısa Film Festivali, ulusal kısa film yarışmaları, bölgesel senaryo yarışması, kısa film gösterimleri ve söyleşileri içeren bölümleriyle 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Gaziantep Forum AVM Paribu Cineverse sinema salonlarında gerçekleşecek.

Bu yıl yaşadığımız 6 Şubat depreminin etkilerini hala üzerimizde taşırken deprem bölgelerinden kişilerin katılımına açık bölgesel bir kısa film senaryo yarışmasını birbirimizi desteklemek ve bir paylaşım ortamı oluşturabilmek amacıyla düzenleniyor.

Antep Kısa Film Festivali’nde sinema ilgilileri ve profesyonellerinden oluşan bir jüri ile En İyi Kısa Kurmaca ve Kısa Belgesel Film ödülünü verilecek. Yarışma bölümüne seçilmiş her kısa film 750 TL gösterim ücreti ve En iyi Kısa Kurmaca Film ve En İyi Kısa Belgesel Film Ödülü sahipleri de 12.000 TL maddi ödüle hak kazanacak.

Ayrıca Bölgesel Forum Kısa Film Senaryo Yarışmasının kazanını 10.000 TL ödülün sahibi olacak. Antep Kısa Film Festivali yarışmalarına başvurmak için son tarih 25 Ekim 2023

“Tereddüt Çizgisi” 80. Venedik Film Festivalin'de Gösterildi

Selman Nacar’ın yeni filmi “Tereddüt Çizgisi” önceki gün 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan ‘Orizzonti Bölümü’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Galaya oyuncular Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Erdem Şenocak, Okan Avcı, Buket Gülbeyaz, Zeynep Tözüm, Ahmet Kutlu katıldı. Gösterim sonrası yönetmen ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmi dakikalarca ayakta alkışlanan Nacar, “3 yıla yakın bir süredir filmin üzerine çalışıyoruz. Sonunda ekibimizle birlikte Venedik’te filmi izlemek çok özel bir duygu. Umarım bundan sonra da Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapım, seyirciyle buluşmaya devam eder. Dertlendiği meseleler üzerine düşünmeye, tartışmaya, konuşmaya alan açar” dedi.

“Tereddüt Çizgisi” Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesini anlatıyor.

Emrah Akduman Ailesiyle Tatilde

Bir zamanlar izlenme rekorları kıran "Beni Bırakma" dizisinin Tarık' ı Emrah Akduman eşi Gökçe Akduman ve kızları Adalina ile birlikte tatile çıktılar.

İş yoğunluğundan dolayı tatil yapamayan Emrah Akduman yazın son günlerinde yakın arkadaşı Burak Kolaylı ile su sporları yaptı. Hız teknesiyle denize açılan Emrah Akduman ailesini de yanından eksik etmedi.

Henüz bir buçuk yaşında olan kızı Adalina ve eşi Gökçe'yi de yanına alarak cunda adası açıklarında son sürat denizin tadını çıkardı.

Havre de Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi Dünya Çapındaki İklim Etkinliklerine Türk Sanatçılarının Sergileriyle Katılıyor

Türk sanatçılarımız Günsu Saraçoğlu, Selva Özelli, Fatma Kadir, İlhan Sayın, Mehmet Sinan Kuran, ABD’nin önemli müzeleri arasında yer alan Havre de Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi’nde sanat izleyicisiyle buluşan kişisel sergileriyle ülkemizi uluslararası platformda başarı ile temsil etmeye devam ediyorlar. Müze sanatçılarımızın sergileriyle dünya çapında düzenlenen önemli iklim etkinliklerine kabul edildi.

Havre de Grace Denizcilik Müzesi Direktörü Jennifer Sim ve yönetim kurulu üyeleri Leslie Kaufman ve Bruce Russell konuya ilişkin yaptıkları açıklamada; “Bu yıl müzemiz Günsu Saraçoğlu’nun “Rebirth of Water Birds”, Fatma Kadir'in “Water Bird Watching”, Mehmet Sinan Kuran’ın “No Where”, İlhan Sayın’ın “Flowers of Hope”; Selva Özelli’nin “Orca & Reefs” ve “Healing Waters” solo sergilerine ev sahipliği yapmıştır.

Havre de Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi, bu yıl müzemizde ağırladığımız sanatçıların kişisel sergilerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Rehberi tarafından kataloglanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Havre de Grace Denizcilik Müzesi’nin, Türk sanatçılarının kişisel sergileri ilev Londra İklim Haftası, New York İklim Haftası, Florida İklim Haftası ve Birleşmiş Milletlerin Kentsel Ekim gibi dünya çapındaki iklim etkinliklerinde izleyicilere ulaşabildiği için gurur duyuyoruz. Türk sanatçılarımızla ilerleyen günlerde yeni başarılara imza atmaya hazırlandığımızı da belirtmek isteriyoruz.

Ayça Varlıer Kraliçe Rolüyle İle New York’ta

Ayça Varlıer, New York’taki Triad Theater’da sahnelenen Off Broadway müzikali “Swan Lake Rock Opera”da Kraliçe Sherdanell rolünü canlandırmaya başladı.

Oyuncu, karakterinin kıyafetiyle New York sokaklarında yürüdüğü anları önceki gün sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“New York sokaklarında Kraliçe Sherdanell olarak yürüyorum. Yeni sezonumuz muhteşem bir kadro ile resmen başlıyor! 7 Eylül akşamı sahnedeyiz. Müzikalimizin tanıtımı amaçlı özel fotoğraflar çektirdik.”

Ayça Varlıer, 8 Eylül’de ise New York Moda Haftası’nda Hint asıllı moda tasarımcısı Prashant Goya’nın meme kanserine yardım amaçlı düzenleyeceği defilede yürüdü. Oyuncu, 19 Eylül’de de “Broadway in İstanbul Vol.2” projesi için 2 haftalığına Türkiye’ye dönecek.