Film ekibi ile oyuncular Sofitel Taksim İstanbul Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya katılan yönetmen Aysun Akyüz Mehdiabbas, filmin 50 yıl önce gerçekleşen bir olayı konu aldığını aktararak, "Hala kendini sessizliğe gömen kadınlarımız olduğu gerekçesiyle sesini duyuramayan ve sesini duyuramayıp yitip gidenlerimizin adına biz yapabileceğimiz en iyi şeyle yani sanatımızla ses olalım istedik. Sessiz kalmayalım dedik." ifadesini kullandı.

"Hiçbir amacı kadın dramının önüne koymadık"

Yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu, uzun bir hazırlık ve çekim aşamasından sonra hazırlanan filmin, Ali Eyüboğlu'nun anlattığı gerçek bir hikayeden esinlenerek ortaya çıktığını aktararak, "Bu filmin çekiminde hiçbir amacı, görüşü ve ideolojiyi kadın dramının önüne koymadık. Umarım halkımız, seyirciler, herkes gereken mesajı alır." dedi.

Gazeteci Ali Eyüboğlu da 1970'li yıllarda yaşanmış gerçek bir hikayeyi vizyona taşıyan filmin yapımcı, senarist, yönetmen ve başrol oyuncusunun kadın olduğuna dikkati çekti.

Eyüboğlu, para yerine sanatı önemseyerek filmde rol almayı kabul eden başrol oyuncularına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Ayten'in hikayesini sürpriz finalle göreceksiniz"

Avukat Ayten rolünü oynayan Yeşim Salkım, Ali Eyüboğlu projeyi teklif ettiğinde seve seve kabul ettiğini belirterek, "Ali Eyüboğlu benim için çok kıymetli ve duayen bir insan olmanın ötesinde, işindeki dürüstlüğü, namusu ve mesleğini en iyi şekilde yıllardır yapıyor olması benim için çok önemliydi." dedi.

Ayten'in çok ağır bir hikayesi olduğunu dile getiren Salkım, "Annesinden ona miras kalan doğruluğu, dürüstlüğü, cesareti ve vazgeçmemeyi Ayten'in nasıl sürdürdüğünü sürpriz finalle göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde Nilüfer karakterini canlandıran Ezgi Şenler, doğaya, bütün canlılara şiddete dur denilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Nilüfer'i okuduğum anda çok iyi hissettim çok empati yaptım. Onu en iyi şekilde oynamak için canla başla çalıştım." dedi.

Şenler, ekip arkadaşlarıyla birlikte film için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Umarım bir ses oluruz, bir kişiye bile dokunuruz ve bir hayat değişir. Umarım sizler de seversiniz" şeklinde konuştu.

Yazar-senarist Şengül Boybaş ile oyuncular Sedef Şahin, Arzu Cabar, Evren Erler, Kubilay Penbeklioğlu, Soydan Soydaş, Yağızkan Dikmen ve Gülsüm Sayar da filme dair görüşlerini paylaştı.

Usta oyuncularla genç yeteneklerin buluştuğu filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Müziklerini Zeynep Alasya'nın yaptığı filmde, Ahmet Kaya'nın sevilen bir eserine de yer verildi.

Filmde ayrıca Uğur Güneş, Tamer Karadağlı, Özlem Gürses, Bilge Şen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu, Burcu Yüce, Nilay Çömlekçi, İbrahim Çavdar, Gökberk Bayındır, Fatih Altınışık, Yağmur Ceren Bulman, Burcu Baki, Sefa Demir, Mehmet Güler, Ergin Deveci, Sefa Şenel, Erberk Sezer, Erol Sertel, Şükrü Çetin, Muharrem Fındıcak, İsa-Musa Kadan ve Neslihan Rayman da rol aldı.

AA