Esra BARIK

‘Seninle Başlamadı’ , kalıtsal aile travmalarının hayatımıza, kararlarımıza, tavırlarımıza, tepkilerimize, kısaca kim olduğumuza etkilerini ve bu sorunların üstesinden gelmenin yollarını içeren herkesin okuması gereken bir kitap..

Bu eseri Türkiye’ye kazandıran, çevirisini üstlenen, okuyucunun anlam dünyasında yer edinmesinde büyük katkı sağlayan, kendisi de bilinçaltıyla ilgilenen Theta Healer arkadaşım Mine MADENOĞLU ile kitap üzerine konuştuk, bütüne katkı olması dileğiyle..

Sevgili Mine’yi tanımayanlar için özgeçmişinden biraz bahsedecek olursak..

1988 İzmir doğumlu. Odtü&Suny İngilizce Öğretmenliği&Liberal Studies bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Küçük yaşlarından itibaren başlayan kişisel gelişim, psikoloji, spiritüel alanlara olan ilgisini uygulayıcısı olduğu ThetaHealing tekniği ile ilerletip İzmir’de alanında uzman eğitmenlerin alanın öğrenicileri ile buluşmasına vesile olduğu danışmanlık merkezinin kurucusu. Kendine yazdığı şiirleri derleyip kitaplaştırdığı bir şiir kitabı, beş kısa öyküden oluşan bir deneme kitabı, bir antoloji kitabında şiirleri, kolektif bir kitapta da bir öyküsü var. Doreen Virtue, Don Miguel Ruiz, John Gottman gibi alanında öncü, değerli yazarların kitaplarının da çevirilerini yaptı. Kelimeler, kitaplar, bilinç, bilinçaltı çalışmaları ile yaşamda yolcuğuna devam etmekte yolculuğuna..

Seninle Başlamadı kitabının öyküsü nasıl gelişti, siz mi seçtiniz istediniz özellikle bilinçaltı alanıyla ilgili olduğunuz için, iş mi size geldi biraz bahseder misiniz süreçten?

Seninle Başlamadı çevirisini yaptığım üçüncü kitap. Yazar arkadaşım, yayınevinde editör, henüz çevirisini yaptığım yayımlanmış bir kitap varken bir gün bana çeviri yapmak isteyip istemediğimi soran bir mesaj gönderdi. Elimde çevirisini yapmak istediğim bir kitap vardı, konuşmak üzere görüşmeye gittim. Yayınevinin sahibi, hep beraber buluşup üzerinde konuşurken, bana dönüp çok heyecanla beklediğim bir kitap var, dosyası yeni geldi, düşünür müsün dedi. Konusunu kısaca dinledikten sonra, hakkında okumalar yaptığım ve ilgili çalışmalara katılmış olduğum için yapabileceğimi söyledim. Yani bir buluşma oldu diyebiliriz.

Harika, peki çeviri sürecinde sizi en çok etkileyen ne oldu?

Ve okurlar genel anlamda ne bulacaklar bu eserde bilinenin daha derinine inecek olursak?

Bu arada karşılaştığım tanıdığım tanımadığım herkese bu kitabı üstüne basa basa önerdiğimi söylemeliyim ve hatta çantamda gezdirdiğimi :)

Siz doğrudan çeviren kişi olarak neler söylersiniz?

Sizin hayatınızı ne yönde etkiledi?

Çevirisinin bir kısmı ThetaHealing Sezgisel Anatomi uygulacılığı eğitimi aldığım zamana denk geldi. Bir yandan eğitimde arınmalar yaşantılarken bir yandan geceleri kitabı çevirirken öğrendiğim bilgiler müthiş bir birliktelikle sürecin benim için etkisini katladı. Kitapta beni en çok etkileyen ilk olarak kitabın adı:) ve yazarın profesyonel bilgisinin ötesinde bizzat süreçler yaşamış olması, varmak için yola çıkmaktan ziyade yolda olduğu bir şeyle vardığı bir yer olması diyebilirim. Okuması bitecek bir kitap olmadığını düşünüyorum, aldığım geri bildirimler de böyle, başucundaki bir yaşam kitabı bana göre. Sunduğu uygulamalar kolaylıkla, keyifle yapılabilecek nitelikte. Atalarımızla nesillerin öykü bütünlüğü hayata bakışımı çok değiştirdi. Yaşamın her alanında…





Kesinlikle öyle.

Bizzat bilinçaltı kayıtlarıyla ilgilendiğin bir süreçte çeviriye dahil olman, kitaba konuya hakimiyetin kattığın anlam derinlik biz okurlar için de eşsiz bir deneyim gerçekten..

Esasında bu tarz başka kitaplar da var piyasada bilinçaltına yönelik, sence bunu farklı kılan ne?

Ve bu denli sahiplenileceğini, binlerce kişinin hayatına dokunacağını öngörüyor muydun başlangıçta, ne dersin?

Bu kitabı farklı kılan yazarın anlatımlarında bilimsel bilgiyi yalnızca akademik çevrelere hitaben değil günlük yaşamın içinden anlaşılabilecek şekilde yazmış olması ve kişinin kendi kendine yapabileceği uygulamalar olabilir. Binlerce kişinin hayatına dokunacağına kesinlikle inanıyordum ancak içinde bulunduğumuz dördüncü yılında aynı liste başı durumunda olacağını, çevirmeni olarak bu kadar içten, güzel geri bildirimler alacağımı hiç aklımdan geçirmemiştim. Bu anlamda kitabın benim hayatıma dokunup güzelleştirdiği çok yer var, iyi ki yazılmış, iyi ki ülkemizde yayımlanması için öncesi başta olmak üzere onca emek var.

Kesinlikle katılıyorum, peki var mı önümüzdeki süreçte yeni projeler ve son olarak neler söylemek istersiniz okurlara?

Önümüzde bir basım aşamasında, bir üzerinde çalıştığım ve iki bekleyen birbirinden farklı alanlarda değerli kitaplar var. Kendime yazımlarım da bir gün okurlara ulaşmak üzere devam ediyor. Kitabın çevirmeni olarak buluştuğum okurların benden hatıra notu istediklerinde yazdığım notu iletelim. Kalıtsal olanın sevgi olması dileğimle. Sizinle başlayan güzel hikayelere.