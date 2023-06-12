ESKİŞEHİR- 20 yıldır konserlerine aralıksız devam eden ve birbirinden değerli klasik müzik eserlerini Eskişehirlilerin beğenisine sunanBüyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu haftaki konserde usta orkestra şefi Rengim Gökmen yönetiminde Devlet Opera ve Balesi şan sanatçısı, soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ı sahnede solist olarak ağırladı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konser büyük ilgi görürken, müzikseverler salondaki tüm koltukları doldurdu.

Konserde ünlü besteci Ferit Tüzün’ün ilk Türk balesi “Çeşmebaşı Bale Süiti”, Cemal Reşit Rey’in 12 Anadolu Türküsü'nden “Üç Türkü”, M. Ravel’in La Valse (Koreografik Şiir), EmmanuelChabrier’nin “Espana Rapsodisi”, G. Gimenez Sevil Berberi'nden "Me llaman la Primorosa", ArturoMarquez'in “Danzon No:2” başlıklı eserleribaşarıyla seslendirildi.

Usta şef Rengim Gökmen’in eşsiz yönetimi ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ın etkileyici sesiyle bütünleşen Senfoni Orkestrası, dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Muhteşem konserin sonunda Senfoni Orkestrası Eskişehirli müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

HABER: SELÇUK BULUT