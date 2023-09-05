DAKAR (AA) - Senegal'de "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla tutuklanan muhalif lider Ousmane Sonko, 30 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü açlık grevini sona erdirdi.

Sonko'nun feshedilen partisi PASTEF'ten yapılan açıklamada, Sonko'nun açlık grevini sonlandırdığı duyuruldu.

Muhalif lider Sonko, 6 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi görüyor.

Senegal'in en önemli tasavvufi oluşumlarından, toplum ve siyaset üzerinde önemli bir etkiye sahip Müridi tarikatının şeyhi Serigne Mountakha Mbacke, 30 Temmuz'dan bu yana açlık grevi yapan Sonko'dan beslenmeye başlamasını talep etmişti.

Avukatları, 2 hafta önce yoğun bakıma alınan Sonko'nun sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirtmişti.

Sonko, 28 Temmuz'da kendisini görüntülemek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko, "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

Karardan kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti. Sonko'nun belediye başkanlığını yaptığı Ziguinchor kentinde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.