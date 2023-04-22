Sevdan ile dellenmişim;

Delilikte direnmişim

Ancak senle, ben benmişim

Delilik derde dermandır

Sen varsan her gün bayramdır

Yürek her dem sevdalarda

Koşuyorum deryalarda

Gama yer yok hülyalarda

Delilik derde dermandır

Sen varsan her gün bayramdır

Hem deliyim hem devletli*

Yaptığım her şey istençli*

Akıllı olmak külfetli

Delilik derde dermandır

Sen varsan her gün bayramdır

Bu gezegen tımarhane

Deliye çoktur bahane

Böyle yaşamak şahane

Delilik derde derde dermandır

Sen varsan her gün bayramdır

Delilik Rabbın ihsanı

Düzdür* delinin lisanı

Gönençli* kılar insanı

Delilik derde dermandır

Sen varsan her gün bayramdır

Senle nice bayramlara

Düğünlere, seyranlara

Selam tüm deli canlara

Delilik derde dermandır

Sen varsan her gün seyrandır

(Canfer BALÇIK 21.04.2023)



*devletli: mutluluk ve refah içinde olan

*istençli: (Ruh bilim) Belli olaylar karşısındaki tepkilerini, ‘Her türlü dış etkiden arınarak ortaya koyabilme’ durumu

*gönenç: sevinç, mutluluk

