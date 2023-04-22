Sevdan ile dellenmişim;
Delilikte direnmişim
Ancak senle, ben benmişim
Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır
Yürek her dem sevdalarda
Koşuyorum deryalarda
Gama yer yok hülyalarda
Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır
Hem deliyim hem devletli*
Yaptığım her şey istençli*
Akıllı olmak külfetli
Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır
Bu gezegen tımarhane
Deliye çoktur bahane
Böyle yaşamak şahane
Delilik derde derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır
Delilik Rabbın ihsanı
Düzdür* delinin lisanı
Gönençli* kılar insanı
Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır
Senle nice bayramlara
Düğünlere, seyranlara
Selam tüm deli canlara
Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün seyrandır
(Canfer BALÇIK 21.04.2023)
*devletli: mutluluk ve refah içinde olan
*istençli: (Ruh bilim) Belli olaylar karşısındaki tepkilerini, ‘Her türlü dış etkiden arınarak ortaya koyabilme’ durumu
*gönenç: sevinç, mutluluk