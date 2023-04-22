Sevdan ile dellenmişim;
Delilikte direnmişim
Ancak senle, ben benmişim

Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır

Yürek her dem sevdalarda
Koşuyorum deryalarda
Gama yer yok hülyalarda

Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır

Hem deliyim hem devletli*
Yaptığım her şey istençli*
Akıllı olmak külfetli

Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır

Bu gezegen tımarhane
Deliye çoktur bahane
Böyle yaşamak şahane

Delilik derde derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır

Delilik Rabbın ihsanı
Düzdür* delinin lisanı
Gönençli* kılar insanı

Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün bayramdır

Senle nice bayramlara
Düğünlere, seyranlara
Selam tüm deli canlara

Delilik derde dermandır
Sen varsan her gün seyrandır

(Canfer BALÇIK 21.04.2023)


*devletli: mutluluk ve refah içinde olan
*istençli: (Ruh bilim) Belli olaylar  karşısındaki tepkilerini,  ‘Her türlü dış etkiden arınarak ortaya koyabilme’ durumu
*gönenç: sevinç, mutluluk
 