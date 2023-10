Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

2.Uluslararası Bozok Film Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak. Festival kapsamında Atv ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşan Yapımcılığı'nı NTC Medya'nın üstlendiği Safir dizisinin Yönetmeni Semih Bağcı, dizinin genç başarılı ve yakışıklı oyuncusu İlhan Şen ve güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu festivalde Yozgat'lılarla buluşacaklar.

KIBRIS’TA “GÖKNUR” FIRTINASI

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa (Concorde Tower) müthiş bir konsere tanıklık etti. Salonun tamamen dolu ve gelen rezervasyon taleplerinin karşılanamaz olduğu gecede. Sanatçı Göknur greec’den 80ler 90lara, türk popüler müziğinin sevilen eserlerine, çok geniş bir repertuar ile konuklara seslendi. 2.5 saat boyunca izleyicilere harika eğlenceli zamanlar yaşattı. Konuklar sahneye çıkıp sanatçı ile sirtaki yaptığı gecede, salondaki herkes danslarıyla programa eşlik etti. Göknur‘un sahnede zembekiko yapması ise tüm salon ayakta alkışlar ile karşılandı uzun süre durmayan alkışlara sanatçı istek şarkıları söyleyerek teşekkür etti. Sahnenin bitmesini izin vermek istemeyen konuklar, sanatçıya 2 kere bis yaptırdılar. Sahne sonrası misafirlerin isteklerini kırmayıp herbiri ile fotoğraf çektiren sanatçı bir sonraki sahnesinde buluşmak üzere konuklarıyla vedalaştı.

HAKAN SOLAKER’İN İLK KİTABI RAFLARDA: SİYAH ORKİDELER

Duayen gazeteci Hakan Solaker, ilk kitabı ‘Siyah Orkideler’ ile okuyucusuyla buluştu. Flamingo Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitap, kadına şiddet ana başlığı altında, kadınlara yönelik birçok toplumsal yaraya dikkat çekiyor. İlk kitabının yayınlanması ile heyecanını dile getiren Solaker, şunları dile getirdi: “Yılların alışkanlığıyla her sabah ilk iş haberlere göz gezdiririm. Ama neredeyse her sabah okuduğum kadına yönelik ayrı bir şiddet haberi, günün geri kalanında olan biten her şeyin önüne geçmeye başladı. Bu konuda halkın bilinçlenmesi için onlarca, yüzlerce çalışma yapıldı. Kadına şiddet uygulayanların içinde tahsil derecesi yüksek kişilerin çokluğu da bu bilinçlendirme çalışmalarının pek de işe yaramadığını gösteriyor. Bizler sustukça, kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Ayrıca her şey bu fiziksel ya da psikolojik şiddetle de bitmiyor. Fuhuşa itilen kadınlar, okutulmayan ve daha çocuk yaşta evlendirilen kızlar, tacizler, tecavüzler... Birileri bağırmalı! Birileri daha çok bağırmalı! Birileri de o bağırıyor nasıl olsa diyerek susmamalı... Hepimiz suçlu, hepimiz sorumluyuz. Siyah Orkideler, bizim yüzümüzden var.

BODRUM TÜRK FİLMLERİ HAFTASINA ÜNLÜ İSİMLER DAMGA VURDU

Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti. Sinema sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Cinemarine Sinemaları tarafından her yıl Bodrum’ da düzenlenen Bodrum Türk Filmleri haftası ödül töreninde Yılmaz Gruda özel ödülü Zafer Algöz’ün olurken yaşam boyu onur ödülleri ise Cinemarine Sinemalarının sahibi Cenk Sezgin ve Manş denizini geçen en genç yüzücümüz Aysu Türkoğlu tarafından Lale Belkıs, Ali Poyrazoğlu ve Fikret Kuşkan’a verildi. Bu yıl ilk defa verilen “Halikarnas Balıkçısı Özel Ödülü” nü geceye çekimlerden dolayı katılamayan Bodrum’da doğup büyüyen Selahattin Paşalı’ya verildi. Bir video ile geçeye katılan Paşalı’nın ödülünü ise babası aldı. Ünlü yönetmen Aykut Taşkın ise Halikarnas Balıkçı’sının kitabından yaptığı alıntıların olduğu gösteri oldukça ilgi çekti. Geceye katılamayan bir çok ünlü isim de videolarıyla ödül törenini renklendirdi. Ünlü yapımcı Saner Ayar, Zafer Algöz ve Tamer Levent gibi isimler yolladıkları teşekkür videolarıyla ödül törenine katılırken, sahnede Ali Poyrazoğlu’nun “ beğendiğiniz filmlerde yansımalarınızı görürsünüz kendinizi izleyin” sözü ayakta alkışlandı. Ödül almak için sahneye çıkan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, Neşet Ertaş Filminin yasaklanması hakkında “ filmler korkulacak şeyler değildir. Filmler sizleri eğlendiren, hüzünlendiren size keyifli vakit geçirten şeylerdir. Güzel ülkemde hiçbir kitap, hiçbir şarkı, hiçbir film, hiç bir tiyatro izlenmeden okunmadan yasaklanmasın” dedi. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği ve satış iptalinin çok gündem olduğu Atatürk filminin fragmanı salonda ayakta alkışlandı. Filminin fragman gösteriminin ardından sahneye çıkıp izin isteyen Pote ve Sdrk Türk Filmleri haftasına özel filmden özel görüntü izni alınamadığını belirtirken “Bir avuç toprağı bizim için vatan yapan Atatürk gibi bir dehanın anlatıldığı filmin evlatlarına özel bir kaç görüntüyü kullanmak için bile “birilerinden” onay alınmak zorunda olunması bizi çok üzüyor. Tüm dünya liderlerine örnek olan Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyet’ine değil tüm dünyaya mal olmuş bir lider ve başkomutandır. Böyle önemli bir biografinin iptal edilmesini bir Türk genci olarak kabullenmek çok zor. Ümidimiz bir gün Atamızın fikirlerinin tüm dünya tarafından doğru anlaşılabilmesi ve hiçbir etki altında kalınmadan doğru şekilde anlatılmasıdır. Biz de Türk gençleri olarak bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapmalı, tüm dünyayı Atamızın fikirleriyle aydınlatmalıyız” dedi.

''KİM BU BEN'' OYUNUN GALASINA BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Geçtiğimiz sezon sonu prömiyerini yapan Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu’nun ise müziklerini yaptığı, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın oynadığı ‘Kim Bu Ben’ oyunu Zorlu PSM’de galasını gerçekleştirdi. 10 sene önce Engin Hepileri’nin yeni ve yenilikçi yapımları bir platform altında toplama kararıyla kurulan ve bugüne kadar birçok kapalı gişe oyunu seyirciyle buluşturan Tiyatro iN’in 10. yılının da kutlandığı geceye Kenan Doğulu, Beren Saat, Hatice Şendil, Demet Evgar, Burak Sağyaşar, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Damla Sönmez, Onur Büyüktopçu, Selen Öztürk, Fırat Çelik, Mert Öner, Esra Ruşan, Ayşen İnci, Derya Özgören, Kıvanç Terzioğlu, Levent Kurumlu gibi birçok ünlü isim katıldı. Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan ‘Kim Bu Ben’, seyirciyi yine oyunda sürprizleriyle ters köşeye yatırdı.

SIR; İÇİMİZDEN. SAMİMİ, GERÇEKÇİ, ESPRİLİ VE SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE...

Gate Production imzalı Alexandre De La Patelliere & Matthieu Delaporte'un yazdığı, Hilal Arslangiray Kazanbal'ın uyarladığı, Ahmet Kazanbal'ın yönettiği, Pinhani'nin müziklerini yaptığı ve Tayanç Ayaydın, Emel Çölgeçen, Tolga Güleç, Anıl Çelik, Şeyma Gökçe Cengiz'ın oynadıkları Sır oyunu tek kelimeyle muhteşemdi. Hayatları yöneten sırlar, önyargılar, egoizm, faşizm, sol - sağ çekişmesi, pragmatizm, gerçekten sevme - sevdiğini beğenmeme çelişkisi ve bakmakla görmek arasında ki fark gibi insana dair değerler; zamanla kişilerin içlerinde biriktirdikleriyle ortaya çıkarsa ne olur? Özür mü dilenir? Yoksa bir şey yokmuş gibi devam mı edilir? Tüm bu olgulara; birbirini çok iyi tanıdığını sanan insanlar üzerinden değinen samimi, gerçekçi, esprili ve sürükleyici bir hikâye… Sıradan bir aile yemeğinde gelişen sıra dışı olaylar, zamansız ortaya saçılan itiraflar… Yükselen tansiyonla birlikte yaşanan absürtlükler. Dram ile durum komedisini harmanlayan; aileye, aşka ve dostluğa dair içimizden keyifli, kara komedi bir tiyatro oyunu.

