HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

70'li, 80'li yıllarda Malabadi Köprüsü, Deliyim Seviyorum, Ateşte Bacayı Sarmış, Aşkın Gözü Kör mü Acaba, gibi bir çok ünlü şarkı ile halkın büyük sevgisini kazanan Rana ve Selçuk Alagöz kardeşlerden Selçuk Alagöz Maslak Acıbadem Hastanesi'nde bağırsak operasyonu nedeniyle ameliyat oldu,

Yapımcı Ahmet Altınkaya, "Hepinizden sanatçımız için dua bekliyoruz" diyerek paylaşım yaparken, eşi Birsen Alagöz ve kardeşi Rana Alagöz de bir an olsun Selçuk Alagöz'ün yanından ayrılmadığı, Usta sanatçının ameliyatının iyi geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda halk tarafından çok sevilmiş onlarca beste ve şarkı sözünün yazarı da olan Selçuk Alagöz’ün ameliyat olması bütün dostlarını ve hayranlarını korkuttu.