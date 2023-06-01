Can dostlarım merhaba

YARBAY SONGÜL YAKUT:

SEBAHAT ANNENİN SUNA KIZI,

MEHMETÇİKLERİNİN SONGÜL BABASI,

GÖREV YAPTIĞI YERLERDEKİ HALKIN

SONGÜL ANNESİ.

DOSTLARININ MELEĞİ...

ERGENEKON KUMPASININ KAHRAMAN KADIN MAĞDURLARINDAN BİR TANESİDİR O.

Öyle ki ; kendisine atılan iftiralardan kurtulmak için; acımasız FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE karşı öylesine büyük bir savaş vermiştir ve ancak ondan sonra çok sevdiği ÜNİFORMASINI tekrar giyebilmiştir...

31 MAYIS 2016 TARİHİNDE yedi sene önce,

ŞIRNAK’DA DÜŞEN HELİKOPTERDE Kİ 11 ŞEHİT KOMUTANDAN BİRİ İDİ SONGÜL KOMUTAN.

HELİKOPTERİN ELEKTRİK TELLERİNE TAKILIP DÜŞTÜĞÜ İDDİASI O GÜN DE KOMİKTİ;BUGÜN DE...

Kazada mutlaka Emperyal uşağı terör örgütlerinin parmağı var...

2016 senesi TÜRKİYE’min ikibinin üzerinde sivil ve resmi şehidi ile yüzkarası bir senesi.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM...

Lakin beni ağlatan ;

ŞEHİDİMİZ SONGÜL KOMUTANIMIZIN bankadaki parasının,

Sebahat Anne tarafından sessizce

MEHMETÇİK VAKFINA bağışlanmış olması...

Annemizin haber,röportaj isteklerine red cevabı vermiş olması...

Ve bu durumun kahraman SONGÜL Komutanımızın Vasiyeti ile olması...

SONGÜL KOMUTANIN MEKANI CENNETTİR ELBET!

KAHRAMAN TÜRK KADINI ANNESİ

SEBAHAT ANNENİN DE ELLERİNDEN ÖPÜYORUM...