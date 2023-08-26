FETÖ’nün 15 Temmuz akşamı bütün Türkiye’ye yaşattığı kanlı darbe gecesinde şehit düşerek geride gözü yaşlı çocuk, nişanlı, anne, baba ve kardeşler bırakan, aralarında mesleğinde yılını doldurmayanlar da bulunan, her biri birbirinden özel ve güzel Türkiye’nin gözü pek Özel Harekatçı şehit ve gazi kadınları…

Anadolu’muzun sonsuzluğa uzanan şerefli ve güzide şehit ve gazi kadınları…

Gözlerini ebedi âleme şehadet şerbetini içerek açan vatan evlatları…

Kimisi anne kimisi kardeş kimisi evlat kimisi eş…

Her biri canını can olmak için ortaya koyan güneşler…

İsimleri tarihe asil kanlarıyla yazılması gereken Şehit ve gazi kadınlarımız: Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş ve nicesinden aldıkları ay yıldızlı al sancağı evvelden ebede taşımışlardır.

Onlar; Kurtuluş Savaşındaki Halide onbaşının…

Çanakkale cephesindeki Nezahat onbaşının…

Cepheye mermi taşıyan Şerife bacının…

Balkan savaşındaki Kara Fatma’nın…

Kurtuluş savaşında erkek kılığına girerek çarpışmalara katılan Halime Çavuşların torunları…

93 harbi olarak anılan 1877 – 1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Erzurum’daki Aziziye Tabyasının savunması için eşi askerde iken kollarında şehit verdiği ağabeyini ve 3 aylık bebeğini emzirip bırakarak Aziziye tabyasının düşman eline geçmemesi için koşan 20 yaşındaki gelin Nene Hatun’ların torunlarıdır.

Yüzyıllardır bitmeyen iç ve dış düşmanların saldırılarına karşı milletimiz günümüzde de askeriyle siviliyle, genci ve yaşlısıyla mücadeleye devam etmektedir.

Ülkeyi muhafaza etmek için gerek kendini tankların önüne atarak gerek hainlerin kaçırdığı milletin uçaklarıyla bomba altında kalarak gerekse görev esnasında karada ve havada gözlerini ölümsüzlüğe açan, aralarında çiçeği burnunda anneler, nişanlılar bulunan şehadet kadınlarımız vardır.

Ömürlerinin son nefesini ülkesi için gözünü kırpmadan veren kadın şehit ve gazi kadınlarımızdan bir kaç örnek vermek istiyorum:

***ERİBE HÜRKUŞ: Türk Havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un yeğeni Eribe Hürkuş, milletimizin “ilk hava şehidi Türk kadını” olarak tarihe geçmişti.

* AYFER GÖK: Astsubay olan amcasının teşvikiyle askeri pilot olmayı kafaya koyan Ayfer Gök, bir gün F-5 ile havalanırken bir anda hava üssü ile irtibatı kesilmiştir. İrtibat kurmayı denese de olmamıştır. Son nefeslerini 9 Şubat 2001’de gökyüzünde veren Teğmen Ayfer Gök “Türkiye’nin ilk şehit kadın savaş pilotu” olmuştu.

*ŞENGÜL YAKUT: Türkiye’nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı…

FETÖ’cülerin iftirasıyla iki yıl görevinden uzaklaştırıldıktan sonra üniformasına tekrar kavuşmuştu. 31 Mayıs 2017 tarihinde denetim için gittikleri Şırnak-Uludere Şenoba Beldesi’ndeki üs bölgelerinden iftar yaptıktan sonra dönerken aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu helikopterin yüksek gerilim hattına takılması sonucu bir ramazan akşamı şehit düşmüştü.

***TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN: Darbe teşebbüsünü duyar duymaz; ‘Anne vatan elden gidiyor’ diyerek sokağa fırlamış Atatürk havalimanı’na doğru giderken Esenlerde üzerine tank sürülerek şehit edilmişti.

***DEMET SEZEN:

Darbe haberini alır almaz meslektaşı olan eşine “Sen gelme çocuğun yanında kal bir şey olursa haberleşiriz.” diyerek görev yerine intikal etmişti. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda düşen ikinci bombayla 31 yaşındaki

Özel Harekât komseri. 3 yaşındaki oğlunu evde bırakıp göreve gitmiş ve Özel Harekâta yapılan saldırıda şehit düşmüştü.

***GÜLŞAH GÜLER:

Özel Harekât Daire’sinde şehadet şerbetini içen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Şehit Gülşah Güler, Resim Öğretmenliği bölümünde son sınıf öğrencisiyken Özel Harekatçı olmayı istediği için sınavlara girip hayaline kavuşmuştu. Tabutuna gelinlik duvağı örtülen Gülşah Güler, darbe akşamı hainlerin bombalı saldırısında görev başındayken Fetö teröristlerinin özel harekâta yaptıkları saldırıda şehit düşmüştü.

***KÜBRA AYDOĞAN:

Özel Harekat Komiser Yardımcısı Şehit Kübra Doğanay, darbe gecesi mühimmat almak için gittiği görev yerinde ikinci bombanın atılmasıyla 23 yaşında şehadete erişti. Özel Harekât komseri. Darbeci teröristlerin Özel Harekât Dairesi Başkanlığına yaptıkları saldırıda şehit düşmüştü.

***ZEYNEP SAĞIR: Başkomser. Ankara Gölbaşı Özel Harekât başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşmüştü. Başkomiser Şehit Zeynep Sağır, şehit Özel Harekatçı kadınlarımızın en tecrübelisiydi. 2 çocuğu olan şehidimizin yurtdışı görevleri de bulunuyordu. Kuveyt elçiliğindeki 3 yıllık görevin ardından Manisa’ya dönmüştü. Kısa süreliğine Temel Özel Harekat Kursu’na uzman eğitimci olarak gittiği Ankara’da darbe gecesi şehit oldu. 16 yıllık polis olan Şehit Zeynep Sağır, “Elimde silahımla, arkadaşlarımla şehit olursam tören yapıldıktan sonra Cebeci Polis Şehitliği’ne defnedilmek istiyorum.” demişti ve vasiyeti üzere naaşı Cebeci Polis Şehitliği’ne defnedildi.

***CENNET YİĞİT:

Özel Harekât Komiser Yardımcısı Şehit Cennet Yiğit henüz 10 aylık polisti. Darbe gecesi Özel Harekât Dairesi’ne varıp mühimmat almaya gittiğinde vücuduna isabet eden misket bombasıyla şehit düşmüştü. Şehit düşmeseydi 1 ay sonra nişanlanacak olan Cennet Yiğit memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Komser yardımcısı Özel Harekât Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşmüştü.

***SELDA GÜNGÖR:

Özel Harekât Polisi Şehit Sevda Güngör, darbeyi öğrendiği an “Anne dua et bana. Fetih Suresi’ni oku.” diyerek annesinden dua etmesini istedi ve hızlıca görev yerine gitti. Kendisine bir daha ulaşamayan ailesi ilerleyen saatlerde kızlarının şehit olduğu haberini aldılar. Şehit Sevda Güngör de o gece şehitler kervanına katılmıştı. Evlilik hayallerini de mahşere erteleyen şehidimiz memleketi Adana’da toprağa verildi. Polis Memuru. Özel Harekât Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşmüştü.

***SEHER YAŞAR:

Komiser Yardımcısı Şehit Seher Yaşar, darbe gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nı canını siper ederek koruyanlar arasındaydı. Kızıyla şehit olmadan konuşan baba Yaşar, kızının “Baba burası çok karışık. Daha sonra konuşalım inşallah.” dediğini ve büyük ihtimalle ikinci patlamada şehit düştüğünü aktardı. Ankara Polatlı’nın ilk şehidi olarak kabul edilen Şehit Seher Yaşar da mesleğinde 1 yılını dolduramayan şehitler arasında bulunuyor.

…Ve Gazi kadınlarımız:

***HANDE FIRAT: Gazeteci. Akıllı telefonundan FaceTime uygulaması ile Cumhurbaşkanımızla bağlantı kurarak cep telefonundan Cumhurbaşkanımızın ‘‘sokağa çıkın’’ çağrısını yayımlamıştır.

***ELİF DAĞDELEN SARI: Ev hanımı. Darbe girişimi gecesi TRT’de okunan sahte bildiriyi ve Cumhurbaşkanımızın ‘‘sokağa çıkın’’ çağrısını duyunca sakağa fırlamış, bir askeri aracın içine girmiş şoför ve komutanı etkisiz hale getirmiştir.

***SAFİYE BAYAT: Darbe girişiminin ilk adımının atıldığı 15 Temmuz Şehitler köprüsünde tankların karşısında dikilerek direnmiş, yaralılara yardım ederken vurulmuştur.

***ADEVİYE GÜL İSLAMOĞLU: İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere karşı çıkmış ve darbecilerin kurşunuyla yaralanmıştır.

*ŞERİFE BOZ: İstanbul kağıthane’de direksiyona geçtiği kamyonla girişimi engellemek isteyen direnişcileri taşımıştır.

***SEMA TUTAR: Kamyonla Taksim’e çıkmış, tankların önünde durmuş ve yaralanmıştır.

***DERYA OVACIKLI: Akıncı camii önünde darbecilerin ateşi sonunda baldırından yaralanmıştır.

***MİNE ÖZER: Beştepe’de Helikopter saldırısında tankların önünde durmuş ve yaralanmıştır.

***TÜRKAN GÜDER: Akıncı hava üssü önünde açılan ateş sonucu eşini şehit vermiş ve yaylım ateşi sonucu 3 kurşunla yaralanmıştır.

***FİKRÎYE TEMEL: 75 yaşında. Elindeki sopayla sokağa çıkıp tankların üzerine yürümüştür.

***AYLA ASKER’

* İMAN BEDİR

***AYLA GÜL KASARCI

Kurşunların üzerine yürüyen kadınlar…

Tanklara direnen kadınlar…

Kızlarımız, Kadınlarımız, Analarımız, Bacılarımız, Ninelerimiz,

FETÖ’nün 15 Temmuz akşamı bütün Türkiye’ye yaşattığı kanlı darbe gecesinde şehit düşerek geride gözü yaşlı çocuk, nişanlı, anne, baba ve kardeşler bırakan, aralarında mesleğinde yılını doldurmayanlar da bulunan, her biri birbirinden özel ve güzel Türkiye’nin gözü pek Özel Harekâtçı kadınları ülkemizin dört bir köşesinde iftiharla anılarak ve kendinden sonra gelen gençlere örnek olarak var olmaya devam edeceklerdir.

Ey ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütü yandaşları parti başkanları, milletvekilleri…

Ey Belediyeleri terör örgütlerine peşkeş çeken Belediye başkanları…

Ey sokak eylemcisi – canlı bomba – vatan hainleri…

Mehmetçiğe gerek kalmadan Demokrasi Kahramanı kadınlarımızın tükürükleriyle boğulacaksınız…

Hoşça kalınız.