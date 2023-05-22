Seda Akman "Ayzek" Filmini Anlattı

Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu olan ünlü oyuncu Seda Akman, rol aldığı Cem Yılmaz'ın Ayzek filminin hikayesini anlattı. Akman ve Yılmaz'ın birlikte olduğu, o nedenle Cem Yılmaz'ın Seda Akman'a rol verdiği haberleri medyada yer bulmuştu... Seda Akman, filme davet edilişini ve Cem Yılmaz'ı ilk kez net bir dille anlattı:

TEKLİF GELMİŞ

Seda Akman: "Ayzek benim için bir sürpriz. Çok şanslıyım. 'Cem Yılmaz Kara Komikler'de Ayzek'i çekiyor. Çok da küçük sahne ama, Cem Bey sizinle paylaşmak istiyor" dediler, 'Benim için zevk' dedim. Harika bir set gördüm. Harika oyuncularla çalıştım. Cem inanılmaz bir yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu... Hayranlıkla izledim. İşim uzun sürmedi ama, böyle bir set, anlayış, bakış açısı, sevecen bir insan; yönetmen olarak da oyuncu olarak da. Tüm ekibiyle öyle bir bağ kuruyor ki, çalışma şeklini çok sevdim. Cem Yılmaz'a yapamayacağım diyemezsin, yaptırır. Filmde şarkı da söyledim, İngilizce bir şarkı" dedi.

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Üniversdeli Nuran



Adı Sevgi, Çember, Şeref Sözü gibi projelerle adını duyuran genç oyuncu Sıla Korkmaz, TRT dijital platformu Tabii’de yayına giren Üniversdeli dizisiyle izleyiciyle buluşuyor.



16X9 Film Yapım‘dan Çağrı Bingüller’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini ise Alphan Dikmen’in yaptığı dizide Korkmaz, üniversitede futbol takım kaptanlığı yapan gözü kara, cesur ve sert mizaçlı Nuran karakterini canlandırıyor.



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2021 Avrupa Güzeli Duygu Çakmak Dubai Tatilinde



Ünlü manken tatil için rotasını Dubai’ye çevirdi aynı zamanda marka görüşmeleri yapan model Türkiye'ye dönmeyip bir kaç gün tatil yapmak için seyahatini uzattı.

Duygu Çakmak Dubai'de yaz sezonunu açtı. Güzel model güneşin ve denizin tanını çıkartırken bir birinden güzel tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Barış Arduç, Önceliğim Kızım



Bir binaya girerken görüntülenen ünlü oyuncu, “İş görüşmesi mi yapacaksınız?” diye soran muhabirlere “Şu an herhangi bir proje yok. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım” şeklinde yanıt verdi.

Arduç, yaz tatili için planlarının olup olmadığının sorulması üzerine ise “Şimdilik net bir planımız yok. Seçimler bitsin duruma göre karar vereceğiz” diye konuştu.

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya geçen sene dünyaya geldi.

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Meryem Uzerli 76. Cannes Film Festivalinde



Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali dün başladı. Festivalde, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Türk oyuncu Meryem Uzerli de vardı.

76. Cannes Film Festivali, Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile başladı. Festivalin açılış töreninde ünlü oyuncu Meryem Uzerli de boy gösterdi. Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel oyuncu, festivalden karelerini 7.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı.

Meryem Uzerli'nin sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı. Derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Uzerli, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.



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Hülya Avşar'dan Yaz Tatil Planları

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar, yaz planlarından bahsetti.

Yıldız De Bana programı ile izleyici karşısına çıkmış olan Hülya Avşar, arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Avşar, keyifli halleri ile dikkat çekti.

Anneler Günü'nün nasıl geçtiği sorulan Hülya Avşar, "Açıkçası ben depremden dolayı kutlamak istemedim. İçim biraz buruktu" açıklamasını yaptı.

Basın mensuplarıyla sohbetine devam eden Avşar kızı yaz tatili planlarından da bahsetti. Avşar, "Yine bu yaz Ayvalık'ta olacağım. Görüntülenmekten korkmuyorum çünkü beni yakalayamazsınız. Şimdiden herkese iyi yazlar diliyorum" ifadelerini kullandı.



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Felıcıa Sağnak'ın Oyun Heyecanı



Genç oyuncu Felicia Sağnak, Şevket Çoruh ve Ozan Güven’in başrolünde olduğu Taxim oyununun ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.



İlk sahne deneyimini usta oyuncuların desteği sayesinde başarıyla atlatan Sağnak, “Baba Sahne çatısı altında tiyatroseverlerle buluşmak benim için gurur verici bir tecrübe oluyor.

Tiyatro sahnesi oyuncuya uçsuz bucaksız bir özgürlük alanı sağlıyor. Kendimi her sahneye çıktığımda adeta lunaparkta gibi hissediyorum” dedi.