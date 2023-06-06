Ülke gündemi bir süredir seçimdi. Tabiri caizse seçimle yatıp, seçimle kalktık.

Ve beklenen gün geldi, Hepimiz sandığa giderek tercihimizi yaptık ve bu yapılan tercihe göre Cumhurbaşkanı belirlendi.

Sandıktan çıkan sonuç bizi mutlu etsin veya etmesin, sandık sonuçları halkın çoğunluğunun fikridir.

Günlük rutinimiz başlıyor sanrılar, kaygılar bunların sonucunda çıkan anksiyeteler artan psikolojik rahatsızlıklar elimizde kalanlar. Çarşıda, pazarda sokakta farklı sohbet gündemleri gelişecek, küslükler ve kırgınlıklar devam edecek.

Ölsek bırakın tabutumuzu taşımayı baş sağlığı dilemeyecek siyasiler içini, kırmadık gönül, küstürmedik hısım, akraba bırakmadık.

Yaşanan tartışmalar, hakaretler, birbirimize takındığımız acımasızca tavırlar.

Bu süreçte yaşadıklarımız gerçekten de ne akla sığar, ne de ileriye dönük güzel bir anı olarak kalır.

Çünkü birbirimize karşı adeta savaş meydanındaymış gibi kılıç çekip acımasızca vurduk.

Peki ya sonuç? Evli evine köylü köyüne, kaldık yine biz bize. Ne demiştim bir önceki yazımda? "Seçimden sonra yine yüz yüze bakacağız"

İşte yine biz bize kaldık. Varsa küs olanlar barışsın, kırdığınız kalpler için özür dileyip kucaklaşın.

Sizin peşlerinden koştuğunuz vekiller maaşlarını alıyor, işleri tıkırında, geçim dertleri yok. Peki ya siz?

Tarla sürülecek mazot yok, hayvan yemi alınacak, çoban parası verilecek, esnafın kredi borcu ödenecek, arabadan ses geliyor her an yolda kalacak tamir parası yok. Esnafa, bankaya borçlar birikti nasıl ödenecek?

Ama tüm bunları unutmuş her şeyimiz seçim olmuştu, "bu parti kazansın, şu parti terörist, bu parti kadın düşmanı" eee ne oldu?

Siyasetçiler kazandı biz kaybettik. Neyi mi kaybettik?

Hayallerimizi, ümitlerimizi, kavga ettiğimiz arkadaşlarımızı, kalbini kırdığımız ötekileştirdiğimiz komşumuzu, değerlerimizi kaybettik.

Oy oranlarına bakıp, afet bölgesindeki mağdurlara bile başa kakıp hakaret edenler oldu. İnsan nasıl yönetilmek isterse öyle yöneticiler seçer bu demokrasinin gereğidir., fikirlere ve düşüncelere saygı duymak lazım. Sosyal medyanın ve görsel ve yazılı medyanın algı operasyonları ile seçim kızıştırıldı ve sonuç kırılan kalpler ve küsler oldu. Haydi kalkın kırdığınız kalpler için özür dileyin barışın, ölümlü dünya her gün onlarca kişi ölüyor bu ölenlerden bir tanesi de biz olabiliriz, geç olmadan barışın.

Seçim kazanılmış veya kaybedilmiş olabilir, biz insanlığımızı ve kardeşliğimizi kaybetmeyelim.