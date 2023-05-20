Türkiye'de toplam kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 190 bindir, bu seçimde yurt içinde 60 milyon 697.000 seçmen oy kullandı Türkiye'de 4 milyon 904.000 seçmen ilk defa seçim sandığına gitti.

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerine oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 817.000'dir.Bu seçimlerde toplam 56 milyon 595.000 oy kullanıldı, bu oyların bir milyon 36.000'i geçersizdir, seçime katılmayan seçmen sayısı 4 milyon 102.000'dir, geçersiz oylarla birlikte seçime katılmayanların oranı toplam seçmen sayısının %18'idir.Geçersiz oylar daha çok AK Parti'ye oy veren kanattan gelmiştir.Seçime katılmayanların da büyük miktarı AK Partili veya deprem dolayısıyla şehrini terk edip oy kullanamayan seçmenlerdir.

2002 yılından beri Türkiye'de oy kullanma oranı, sandığa gitme oranı sürekli artmıştır. 2002'de %79 olan bu oran her yıl artarak 2023'te %88'e çıkmıştır.

İlk defa bu seçimde oy veren x kuşağı, y kuşağı gibi acayip tariflerle anılan gençlerin oy oranı %8 civarındadır. Bu girişin partilerin oy tabanlarında ve geleneksel oy alma eğilimlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığı görülmüştür. Partiler geleneksel oy oranlarını sürdürmüşlerdir.

Sinan Oğan bu seçimlerde yüzde 5.2oranla 2 milyon 829 bin oy almıştır. Hiçbir propaganda ve medya desteği olmadan elde edilen bu başarı ilginçtir. Sinan Oğan'ın aldığı oyların sosyolojik tabanı yoktur. 28 Mayıs’ta kimi işaret ederse etsin kendisine oy veren seçmen üzerinde oy tercihini etkileyecek tesir meydana getireceği beklenmemelidir.

Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi birlikte hareket etmiştir. Ancak Türk seçmeni kimseyi dinlemez, işaret edilen yere gitmez. Göçmen karşıtlığının ve yabancı düşmanlığının Türkiye’de her hangi bir karşılığı yoktur.

Geçersiz oyların büyük yekûnu AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmeni olmasından dolayı; AK Parti 28 Mayıs'a kadar seçmeni eğitmesi oy kullanma ve sandığa götürme ile ilgili çalışma yaptığı takdirde oy oranını daha da artıracağı beklenmelidir.

“Bahar gelecektir, söz milletim, 300 milyar dolar temiz yatırım buldum, internet altyapısını geliştireceğim” gibi ifadeler tutmamıştır. Temiz yatırımın nere menşeli olduğu, bu parayı kim verdiği şüphe uyandırmış, seçmenin zihnini karıştırmıştır. Sosyolojik olarak dil mantığı itibariyle; sözünde durmayacak adamlar söz verirler, sözünü yerine getirecek adamın söz vermesine gerek yoktur.AKP deprem bölgesinde oy patlaması yapmıştır. Halk Tayyip Bey’in bir yıl içinde yıkılan konutları yapacağına dair sözüne inanmıştır. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin eline geçtikten sonra büyük ölçüde yatırım gücünü, iş yapma gücünü yitirmiştir.Cibali'den Eminönü'ne uzanan 2 istasyonluk tramvay hattını 4 seneden beri yapamamıştır. Yapılan hiçbir proje yoktur. Hızray, Metrobüs hattının metro hattına dönüştürülmesi gibi vaat edilen projeler unutturulmuştur.

Millet kuvvetliden yana oy kullanır. Tayyip Bey'in seçimi kazanacağı belli olmuştur, bundan sonra anket şirketlerinin sosyal medya organlarının yanıltıcı anketler yapması milleti etkilemez, aksine daha fazla tahrik eder ve Tayyip Bey'in oylarını arttırması yönünde teşvik eder.

Kılıçdaroğlu'nunsiyasi davranışları gelenekselleşmiştir.Kılıçdaroğlu esasen kazanacağı seçime girmez, yenilen pehlivanın güreşe doymaması gibi bir davranışı alışkanlık haline getirmiştir.

Geriye kalan 9 günlük süre içerisinde Cumhur ittifakı partileri iyi çalışırlarsa Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in alacağı oy %58, iyi çalışmazlarsa alacakları oy %53 civarında olacaktır Tayyip Bey'in yüksek oy alması gelecekte yapılacak anayasa değişikliklerine temel olan halk dayanağını kuvvetlendirmiş olacak, meşruiyete büyük katkı sağlayacaktır.

Seçimlerden sonra sosyal medyanın kontrol altına alınması millileştirilmesi hayati derecede önem kazanacaktır.

Türkiye yabancı güçlerin istihbarat toplama ve toplum mühendisliği yapma sahası değildir. MI6'ın Patronu Richard Moore'un, daha önce görev yaptığı Türkiye, Pakistan ve Malezya’da MI6 da çalışan Müslümanların Bayramlarını kutladığı, ilginç tweeti. 24 Nisan’da yayınlanmıştır. (Metin Ersöz Twitter)

25 Nisan(Metin Ersöz Twitter); CIA'nin eski başkanı James Woosley, ABD ve CIA olarak diğer ülke seçimlerine (özellikle Yunanistan, İtalya) müdahale ettiklerini, itiraf ediyor. 14 Mayıs Türkiye seçimlerine sosyal medya üzerinden büyük ölçüde müdahale ettikleri halde başarılı olamamışlardır.(ABD’de kullanılan oylar ve nispetleri bu müdahalenin açık göstergesidir.)

Seçimlerde Anadolu irfanı okumuş cehaleti mağlup etmiştir. 28 Mayıs seçimleri 27 Mayıs’la başlayan darbelerin reddi, 29 Mayıs’ın habercisi olacaktır. Türkiye bundan sonraki süreçte hızla tarihi kimliğine geri dönecek, dünya tarihinin ana yazıcılarından biri olacaktır.