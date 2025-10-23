UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Alman ekibi Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hoeness, Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başladı.

Yoğun ve yüksek kalitede bir maç oynandığının altını çizen Hoeness, "Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zaman zaman maçın gidişatını lehimize çevirme şansımız oldu. Değişiklikler yaptık ancak Basel maçındakine benzer bir sonuç ortaya çıktı. Takımımıza teşekkür ediyorum. İyi bir performans sergilediler. Yoğun istekle oynadılar. Bu stattan başımız dik şekilde ayrılıyoruz ve bundan dolayı memnunum. Cesur bir oyun sergiledik. Anlayamadığım bir penaltı pozisyonu oldu. Fenerbahçe'nin penaltısı haklı olarak verildi. Bizim penaltımız iptal edildi. VAR'a gidildi. Bizim gördüğümüz kesin bir temas vardı. Bu pozisyonun devamında oyunu arka planda kurup ilerlemek istedik fakat istediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından futbolcularının soyunma odasında üzüntü yaşadıklarını dile getiren Hoeness, "Bugün daha fazlası olabilirdi ve beklentimiz de bu yöndeydi. Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak zor. 3 puanı önden kazanmış gibi planlamak da doğru olmaz. Bugünkü atmosfer takıma yansıdı. Yüksek kalitede bir maç oldu. Baskısı, heyecanı, tutkusu yoğundu. Fenerbahçe'ye bu sebeple saygı göstermemiz gerekiyor. Bizden 1 gol fazla attılar. Fenerbahçe takımıyla ve taraftarıyla bugünü yönetebildi. Bugünden ders çıkarmamız gerekiyor. Son 15 dakikadaki oyunumuzla daha çok pozisyon elde edebilirdik. Oyunu belki biraz daha erken açmalıydık." açıklamasında bulundu.

Hoeness, A Milli Futbol Takımı'yla ilgili soruya "Türk Milli Takımı'nı iyi bir noktada görüyorum. Son yıllarda iyi bir noktaya geldiler. Çok iyi oyuncuları var ve dünyanın çok iyi takımlarında forma giyiyorlar." yanıtını verdi.