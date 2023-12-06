Ayşegül Battal Güler aldığı alternatif tıp eğitimleri metafizik ,parapsikoloji ruh bilim konusunda yaptığı araştırmalarından yola çıkarak bir seri olarak çıkarmaya düşündüğü dört seriden oluşan kitap serisinin ilk kitabı olan “Sayılar ve Sen” adlı kitabını kitapseverlerle buluşturdu.

Uzun yıllar numeroloji ve sayıların gizemleri hakkında yaptığı araştırmaları kitabına taşıyan Ayşegül Battal Güler “Numeroloji binlerce yıldır var olan bir bilimdir ve bu bilimin amacı bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olma amacını taşır. Numeroloji asla ama asla basit bir sayı oyunu değil aksine insan ruhunun derinliklerine ışık tutabilecek bir araç olarak görülmelidir” dedi.

Kitabında okurlarına numerolojinin eşsiz dünyasına adım atmasını hedefleyen Güler “ Okurlarım kitabımı okudukça sayıların sadece basit rakamlar olmadığına, her birinin bir anlam ve enerji taşıdığına tanık olacaklar. Ve bu sayıların yaşamlarındaki yerini keşfedeceklerini” Bilinç bilinç altını ve hareket alanın çok rahat hesaplayarak sayıların dilini öğrenecekleri yaşam ve hayat yollarına rehber olacağını inanıyorum bir insanın öncelikle kendisini tanıması gerektiğini düşünerek kaderinin adın ve soyadında olduğunu hatırlatmak için bu kitabı tüm okurlara hediye ediyoruz. ” dedi.

ADIN SOYADIN KADERİN DOĞUM TARİHİN TESADÜF DEĞİL HATIRLA

Banu diye yazılır “Melek” diye okunur

Kadın basketbolunun unutulmaz yıldızı ve sosyal medyanın bol ödüllü meleği Banu Karadağlı başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ın Belgrad kentinde bu yıl 18.’ncüsü düzenlenen Fimba Dragisa Sariç Turnuvası’nda en değerli oyuncu “MVP” seçilerek başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Banu Karadağlı sponsorluğunu Yıldırımer Group’un üstlendiği Kemer Master takımı ile 40 ve 50 yaş gruplarında her iki kategoride takımın ikincilik ve üçüncülük almasına katkı sağlarken aldığı ödülü Down sendromlu çocuklara ithaf etti.

Turnuva sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Banu Karadağlı “Turnuvada “MVP” seçilmek güzel bir duygu ama benim asıl amacım başta Down sendromlu ve SMA hastası çocuklar başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocuklarımızın seslerini duyurmak ve onların sesi olmak. Aldığınız başarılar gelip geçicidir ama yaptığınız iyilikler kalıcıdır. Bir insanın, bir çocuğun hayatına dokunmanın değeri paha biçilemez” diyerek duygularını ifade etti.

“Cam” galasını yaptı

Usta oyuncu, tiyatrocu ve yazar Levent Kazak’ın kaleme aldığı yönetmen koltuğuna Ömer Varol Martı’nın oturduğu Özde Bilgili, Şebnem Sönmez, Gülsüm Çetinkaya ve Mehmet Erdem Memetoğlu gibi birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren “Cam” adlı tiyatro oyununun galası geçtiğimiz akşam Gayrettepe Cats Sahne’de gerçekleşti.

“Cam” oyununun galasına Number One Türk TV program yapımcısı ve sunucusu Raif AKYÜZ, TV 8,5 ve Show Türk program yapımcısı ve sunucusu Fethiye Topuk ,fenomen Onur Erdi, iş insanı ve organizatör Mara Bilir, sanatçı Reyhan Cansu, yapımcı Sabri Özmen, iş insanı Taner Çapın ve Tan Medya Haber Ertan Taşkıran gibi birçok ünlü isim katılırken oyun tiyatroseverlerden tam not aldı.

“Cam” Oyunu; iki erkek ve üç kadının bir resim atölyesinde birbirinden farklı amaçlarla biraraya gelmelerini konu alır. Birbirleriyle kurdukları ikiyüzlü ilişkiler esen bir rüzgarla içinden daha da çıkılamaz boyutlara ulaşır.

Rüzgar bir erkeğin hayatını nasıl değiştirir? Ve bir kadının hayatı esen rüzgârla nereye gider?

“Cam” insanların kurduğu yakın ve uzak ilişkilerin kırılganlığını, kendi dürüstlüğümüzün süzgecinde test ediyor…

Yeni single müjdesi

Skavlyn “Oktay Abakaya” daha orta okul yıllarında başladığı break dans ile müzik hayatına çocuk yaşlarda başlarken yaşam tarzı olarak kendisini Hip Hop müziği ile özdeştirmesinin ardından 2005 yılından itibaren rap müzik çalışmalarına ağırlık verdi.

Profesyonel olarak “Perde Arkası” adını verdikleri ilk albümünü 2010 yılında sahne arkadaşı “Kurgu” ile birlikte müzikseverlerle buluşturan Skavlyn (Oktay Abakaya) ilk kliplerini de 1 yıl sonra Anke ile birlikte düet yaptıkları “Yola Devam” şarkısına çektiler ve bu şarkı ile büyük bir çıkış yakaladı.

Son döneme kadar Ezhel dahil birçok ünlü isimle çalışamalar yapan Skavlyn, Cengiz Kuşku ile birlikte “Kaybetmek Yok” adlı şarkıya yaptıkları düetle başarısını taçlandırırken önümüzdeki günlerde yeni bir şarkı ile müzikseverlerle buluşmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Konser için İstanbul’a geliyor

İf Performance Hall Beşiktaş sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan genç Sanatçı Özbekistan’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Aziz Yuldashev bu yıl çıkardığı “Sen ve Ben” “Takriben” gibi single çalışmalarıyla Türkiye’de de oldukça sevildi. 18 Aralık saat 21:30 da ilk Türkiye konseri için İstanbul’a geliyor

Cansu Esin’den “Göçebe”

Arka arkaya çıkardığı teklilerle müzik dünyasında iyi bir ivme yakalayan Cansu Esin “Göçebe” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Cansu Esin’in “Göçebe” adlı şarkısının sözlerini Aşkım Kapışmak yazarken şarkının bestesini Esad Fidan yaptı.Cansu Esin “Göçebe” adlı şarkısının klip çekimleri için İstanbul’u tercih ederken yönetmen koltuğuna Selim Akar oturdu. Klipte Cansu Esin’e oyuncu Ulaş Özgür Arslan eşlik etti.

Cansu Esin yeni çalışmasında yorumcu kişiliğini, klipte de güzelliğini ön plana çıkarırken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da ses getirmeye devam ediyor.

Cansu Esin’in yeni şarkısı “Göçebe”, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Doğuş’tan “İnsafsız”

İbrahim Erkal ’Hürmet’ albümünün merakla beklenen sürprizlerinden Doğuş’un yeniden yorumladığı ’İnsafsız/Bir sana yandım’ video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hayli yüksek izlenme ve tıklanma sayıları ile bir anda hızlı bir çıkış yakalayan şarkı Doğuş hayranlarının yoğun ilgisiyle rekor kırarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Caner Tepecik imzasını taşıyan şarkının Recep Yenigün tarafından çekilen film tadındaki video klibinde İbrahim Erkal'ın görüntüleri de kullanıldı.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.