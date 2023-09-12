Türkiye Yüzyılına ışık tutan Savunma Sanayimizde büyük gelişmeler devam ediyor…

Son günlerde medyada yer alan çalışmalar hepimizin malumları…

Geçtiğimiz aylarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi Anka-3 hangardan çıkmıştı ve Atak-2 helikopteri ile birlikte ilk kez motor çalıştırmıştı.

“Uçan kanat” yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3’ün ilk görevini sorunsuz şekilde tamamladığı belirtilmişti.

TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil Anka-3’ün ilk uçuşunun kısa zamanda gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Temel Kotil Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Atak-2’nin de ilk kez motor çalıştırdığını duyurmuştu.

Atak-2 için de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kotil, helikopterin kısa sürede uçuşunu yapmasının planlandığı bilgisini vermişti.

O günden bu yana sayın Kotil’n sözleri bir bir yerine getirilmiştir.

*** T129 Atak Helikopteri: Agusta Westland tasarımı A129 gövdesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129, halen dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma ünvanını elinde tutmaktadır.

İtalya’da üç adet ve Türkiye’de iki adet prototip ile devam eden test ve kalifikasyon faaliyetleri kapsamında kalifikasyon tamamlanana kadar toplam 750 saate yakın uçuş gerçekleştirilmesi planlamıştır.

ATAK Pilotlarının harbe hazır hale gelmesi için hayati önem taşıyan Entegre Eğitim Sistemi Projesi de TUSAŞ Ana Yükleniciliğinde gerçekleştirilecektir.

Böylelikle, T129 Helikopterlerinin envantere girmesiyle beraber, pilot eğitimleri daha maliyet etkin şekilde verilebilecektir.

TUSAŞ’ın Ana Yüklenici olarak belirlenmesi, ATAK Programı’nda yalnızca TUSAŞ’ın oluşturduğu bazı kritik bilgilerin doğrudan simülatörlerde kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu durum kritik bilgilerin gizliliğinin korunması açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

***Anka İnsansız Hava Aracı: Adını efsanevi masal kuşu Zümrüd-ü Anka kuşundan alan insansız hava aracı Türk havacılık şirketi TAI (Turkish Aerospace Industries) tarafından üretilmişti.

Test uçuşundan da başarıyla çıkan Anka, 17,3 metre kanat açıklığı, 8 metre boy ve bin 600 kilo kalkış ağırlığı ile kendi sınıfının en üst kapasiteli uçakları arasında yer alıyor.

Anka, 155 beygirlik dizel motor ile 24 saat havada kalacak ve benzerlerinden daha fazla yük taşıyacak. Gündüz ve gece keşif, gözetleme ve hedef tespiti yeteneklerinin en gelişmişlerine sahip uçak otomatik olarak inip kalkabilecektir.

7 bine yakın parçadan oluşan ve büyük oranda karbon kompozit malzemeden imal edilen uçağın gövde ve kanatları ile radar görünürlüğünün düşük olmasına özen gösterilmiştir.

Anka’nın 23 bin feet irtifaya çıkıp 18 saat havada kalması hedefleniyor.

***Gökbey helikopterine gelince:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY helikopteri, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 turboşaft motoruyla ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamlamış oldu.

TUSAŞ'ın özgün projesi konumundaki T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Seri üretimi devam eden ve bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet teslim edilecek T625 GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorlarıyla de etkin şekilde icra edebilecek.

6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 kilometre/saat azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

***Yükselen Türkiye’de Savunma Sanayimizin bir başarısı da Bora-12 keskin nişancı tüfeği….

BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği, Jandarma Genel Komutanlığı ve MKE'nin ortaklığıyla geliştirilmiş yüzde 100 Türk yapımı bir keskin nişancı silahıdır.

MKE'nin Kırıkkale tesislerinde tasarımı ve üretimi gerçekleşen Bora-12 7,62mm çapında 1200 metre etki mesafesine sahip bir keskin nişancı tüfeğidir.

Uluslararası keskin nişancı tüfeği yarışmasında gündüz ve gece atışlarında tam başarı sağlayarak rakiplerini açık ara farkla geride bırakmıştır.

Tüfeğin özellikleri arasında, diğer keskin nişancı tüfeklerinde olmayan dipçik boy mesafe ayarı, kaynak (elmacık kemiği - tüfek temas noktası) bölgesi yükseklik ayarı, tetik ve kabza arası mesafe ayarı özelliklerine sahiptir.

***Bir diğer üretim T – 155 Fırtına Obüsü:

Türkiye'nin kendi ürettiği ilk topçu sistemi olan T-155 Fırtına obüsü, F-16 savaş uçaklarından sonra en etkili silahların başında geliyor.

Fırtına, hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabiliyor. 1 dakika içinde 6 top atışı gerçekleştirebilen Fırtına, atış görevinin tamamlanmasının ardından 30 saniye içinde mevzi değiştirebiliyor ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indiriyor

Fırtına'nın ASELSAN tarafından geliştirilen özgün atış kontrol sisteminin en önemli özelliği, 8-25 kilometre arası mesafelere yapılan atışlarda farklı namlu açılarından ardarda atılan üç merminin, hedefe aynı anda ulaşması ile üç obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilmesidir.

***Altay Milli Tankımız da önemli bir çalışma ürünü… Koç Grubu'na bağlı Otokar'ın ana yüklenicisi olduğu projeye 2007 yılında başlanmıştı.

Üçüncü nesil ana muharebe tankı olarak geliştirilen Altay, ismini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusunu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır.

Altay projesinin teknik destek sağlayıcısı Güney Kore'nin Rotem firmasıdır. "Altay" olarak adlandırılan tankın tasarım, geliştirme, prototip imalatı, test ve sertifikasyon aşamalarının tamamlanması için 500 milyon dolar mali kaynak ayrılmıştır.

***Bir diğer çalışma Akya Milli Torpido: Türk Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) sorumluğunda Güney Kore desteğiyle AKYA adı verilen 553 mm standart çaplı yeni tip ağır torpido üretilmiştir.

Projede torpidonun harp başlığı hususunda ROKETSAN, TÜBİTAK ise sonar bölümlerinde sorumluluk almıştır.

***Milgem Milli Gemi üretimi: "Milli" ve "Gemi" kelimelerinin kısaltılmasından türetilen Milgem projesiyle milli imkânlarla modern muharip gemi üretilmesi amaçlandı.

Geminin tamamen özgün ön dizaynı 2004 yılında tamamlanmış ve geminin ilk kaynağı 26 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında atılarak geminin inşa sürecine geçilmiştir.

27 Eylül 2008'de Preveze Deniz Muharebesinin 470.nci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Gününde ilk yerli gemimiz olan Heybeliada (F-511) denize indirilmişti.

02 Kasım 2010 tarihinden itibaren deniz seyirlerine başlanarak performans kontrolleri yapılmıştı.

Mlgem projesinin ikinci gemisi olan Büyükada (F-512)'nın tekne inşası da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam etmektedir.

99 metre boyundaki geminin, azami genişliği ise 14.40 metreyi buluyor.

.***Atmaca Milli Gemisavar: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için geliştirilen gemisavar füze sisteminin ismi Atmaca olarak belirlenmiştir. 80 milyon Euro değerindeki sözleşmenin imzalanması ile prototip geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

Roketsan ana yükleniciliğinde sürdürülen projede füzelerde kullanılacak RF arayıcı başlık Aselsan sorumluluğunda geliştiriliyor.

…Ve terör odaklarının korkulu rüyası haline gelen daha 10’larca savaş aracı…

Hoşça kalınız.