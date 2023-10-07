Bence kadim metinlerde geçen Altın Çağ yakın. Yani savaşların, hatta cinayetlerin, herhangi bir suçun işlenmediği, adaletin ve eşit paylaşımcı bir yaşamın hüküm sürdüğü yıllar. Sadece bize sunulan iki seçenek var: Bu çağa, savaşarak mı? Yoksa barışarak mı gireceğiz? Bence Allah’ın yarattığı evrenin bize yönelttiği soru bu. Lev Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı kitabında dediği gibi: “Herkes yalnızca kendi düşüncesiyle savaşmış olsa, savaş olmazdı.”

Geçtiğimiz hafta iki ayrı etkinlik vardı. Biri İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de gerçekleştirilen Teknofest 2023. Diğeri İstanbul’da sanatseverleri buluşturan Contemporary Istanbul.

Teknofest 2023 kapsamında üç ayrı metropolde gerçekleştirilen üç etkinliğe 4,5 milyondan fazla ziyaretçi katıldı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna düzenlenen bu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne sadece İzmir’den 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ilgi gösterdi. Ev sahipliğini Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın üstlendiği etkinliklerde, Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, ve Hürkuş bir kez daha görücüye çıktı.

Bayraktar TB2 markasını dünyada artık bilmeyen yok. Bu insansız hava aracı yani İHA’lar ve Silahlı İnsansız Hava Araçları SİHA’lar sayesinde Rusya’nın Ukrayna’ya girişi yavaşladı. Bu sayede sivillerin başta Polonya olmak üzere Avrupa’ya iltica etmesi için zaman kazanıldı. Bayraktar adında yazılmış İngilizce ve Ukrayna dilinde şarkıların olması tesadüf değil. Yine Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıl sonra Karabağ topraklarına kavuşmasında Bayraktar TB2’lerin payı büyük. Tabi ülkemizin güvenliği açısından da bu hava aracı sayesinde önemli bir avantaj elde edildi.

Sergilenen en gözde yerli hava savunma araçları arasında Bayraktar TB2’nin de olduğu Teknofest artık bir global bir marka haline geldi. Hal böyle olunca, uzay tutkusu herkesçe bilinen Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunun resmi hesabından önümüzdeki yıl bu festivale katılacağının sinyalini verdi.

Twitter’ın adının X olması hakkında pek çok komplo teorisi yazıldı, çizildi. Şimdi bu konuya değinmek istemiyorum. Ama dünyanın çevresini kapsayan Starlink uyduları ve yapay zekanın hakim olduğu Tesla araçlarının sahibi Elon Musk’ın Türkiye’ye böylesi önemli bir festival için gelecek olmasını son derece değerli buluyorum. Dünyaca ünlü iş adamı daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerek Türkiye’de gerekse de ABD’de bir araya gelmiş, hatta bir ziyareti sırasında Anıtkabir’e ziyarette bulunmuştu. Elon Musk’ın bir Atatürk hayranı olduğu, hatta ofisinde “İstikbal Göklerdedir” sözünün İngilizcesinin yazdığı söylenir.

Peki gelelim makalemizin başlığına. Silah gücü savaş için mi? Yoksa barış için mi gereklidir? Bence bir ülke, uzun süreli barışın temeli için caydırıcı bir güce sahip olmalıdır. Ama bu da yeterli değildir. Aynı zamanda ekonomik bir güce sahip olunmalı ve sosyal hakların toplumsal düzeyde adaletli dağılımı şarttır. Bu bir ülkenin birliği ve adaleti kadar, üretime dayalı ekonomik kalkınmasının da olmazsa olmazıdır. Komşu ülkeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bazda, barış temelli dostluk köprüleri kurulmalıdır. Bu köprülerin ana ayakları sanatsal etkinlikler ve sportif faaliyetlerdir.

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Contemporary İstanbul etkinliklerine bir bakalım şimdi de. Türkiye’de Çağdaş Sanatın Büyük Dönüşünü, Fotoğraf Piyasası’nın geçmişi, bugünü ve geleceği, kültürel ve toplumsal değişimin yönetimi, kent kimliğini şekillendirmek gibi sanatsal konuların tartışıldığı ve gündeme getirildiği panellerin gerçekleştirildiği etkinlikte, ülkemizden ve yurtdışından sanat alanında söz sahibi isimler konuşmacı ya da moderatör olarak yer aldı.

Bu iki etkinliğe özellikle yer verdim. Siz değerli okuyucuların belleğinde şu soruya yer vermek için: “Barış için savaş kabiliyeti mi? Yoksa sanat yeteneği mi gereklidir? Varoluş için barış ya da olası bir savaştan egemen bir güç olarak hayatta kalmak gerekiyor. İnsan ırkı yaklaşık olarak dünya tarihinde 300 bin yıldır var. Bu ortalama 4 milyar yıl yaşındaki dünya tarihine oranla oldukça az. Homosapiens olarak adlandırılan savaşçı ve modern insan ırkının en uzun dönem egemen olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Homosapiens ırkı 30 bin yıldır var. Modern insanın en yakın atası Neandertaller ise yaklaşık 300 bin yıl… Yani modern insan ırkının en az 10 katı kadar fazla yaşamış! Bu ırkın daha barışçıl ve sanata daha yatkın bir insan ırkı olduğu kabul ediliyor. Bu konuyla ilgili daha geniş ve akademik bir bilgi için Yuval Noah Harari’nin Sapiens adlı kitabını okumanızı öneriyorum.

Her ne olursa olsun, dünyanın barışçıl günlere geçeceğinden kuşkum yok. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yazdığı gibi: “Allah nurunu tamamlayacaktır.” Makalemizi Nazım Hikmet’in zamanın ötesinde yazdığı bu dizeleriyle bitirelim.

“Çok alametler belirdi

Vakit tamamdır.

Haram helal oldu.

Helal haramdır.

Kendi kendimize

Yarışmaktayız gülüm,

Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz;

Ya dünyamıza inecek ölüm.”

Nazım Hikmet

Haftaya bir cumartesi gününde daha görüşmek dileğiyle…