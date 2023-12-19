Önceki gün Ayazağa'daki bir stüdyo da gerçekleşen klip çekimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yörür'e yakın arkadaşı Nadide Sultan sürpriz yaptı.

Dört pop şarkıdan sonra ilk kez bir arabesk şarkı ile dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yörür, bir hayli heyecanlıydı. Yörür, " Z kuşağına arabesk ve slov müziği sevdirmek istiyorum. Şarkıma çok inanıyorum. Nadide'ye ilk gönderdiğim de hemen okumalısın dedi. Bende onun tecrübelerine çok güveniyorum. İnşallah ocak ayı gibi şarkımız çıkacak. " şeklinde konuştu.



Yolu açık olsun



Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, " Ünsal çok yakın arkadaşım, kendisi ile uzun zamandır beraber sahne alıyoruz. Ara sıra kavga edip, didişsekte her zaman birbirimize destek oluruz. Ünsal bana şarkıyı gönderdiğin de çok beğendim. Kendiside şarkıyı harika yorumlamış. Yolu açık olsun." dedi.