Geçen hafta Sarımsağın kimyasal içeriğini detaylı bir şekilde açıklamıştım.

Bu içerik sayesinde sarımsak başta bağışıklık sistemimiz olmak üzere birçok organımızın korunmasında etkili olmaktadır. Örneğin immünomodülatör maddelerin etkisi sayesinde bağışıklık sistemini desteklemeye, antikanser etkisi ile kanser oluşumunu önlemeye, hepatoprotektif içeriği ile karaciğeri korumaya, kardiyovasküler etkisi ile kalbimizin koruyucusu, anti-diyabetik etki ile kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kalp damar hastalıkları, kanser, hipertansiyon, şeker hastalığı (diabetes mellitus) gibi hastalıklarla bağlantılı olduğu bilinen ve toplumlarda ağır bir sosyal yük haline gelen ve ciddi bir hastalık olan obezite ile savaşta bize yardımcı olacak biyolojik aktivitelere sahiptir. Yapılan çalışmalar sarımsak ekstraklarının, damar içini tek kat epitel hücreleri ile kaplayan ve birçok düzenleyici görevi olan endotelden kaynaklanan olumsuzlukların düzeltilebileceği ve obez bireylerdeki kronik inflamasyonun (yavaş ilerleyen, ciddi seyirli iltihaplanma durumu) baskılanabileceğini göstermektedir.

Günümüzde hem sağlık ve yemeklere lezzet katmak için mutfakların vaz geçilmezi olarak hem de endüstride birçok alanda kullanılmaktadır. Sarımsağın içeriğinde yer alan biyoaktif bileşiklerden özellikle organosülfürler çevresel koşullardan (yüksek sıcaklık, oksijen ve ışık) etkilenmekte ve kararsız kimyasal yapılarından dolayı çabuk bozulmaktadır. Bu nedenle endüstriyel yaklaşımda sarımsağın etkisinin korunması için çeşitli teknikler (kapsülleme gibi) kullanılmaktadır.

Tüm bu bilgilerin ışığı altında, sarımsağın ne kadar yararlı doğal bir ilaç olduğu aşikârdır. Ancak hipotansiyona yani düşük tansiyona sahip kişilerin ve ameliyata girecek kişilerin sarımsağı tüketme konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

