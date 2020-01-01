“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİYLE TUZLA’DA KUCAKLAŞTIK
Sarıkamış bir destandır aslında, ama biz bu destanın ayrıntılarını bilmiyorduk. Sarıkamış Destanı’nın üzerindeki buzdan örtüyü bir tarihçi değil, dünyaca ünlü bir kalp cerrahımız olan Prof. Dr. Bingür Sönmez kırdı, kaldırdı ve bizleri buz kefenli Sarıkamış şehitlerimizle “O Adam” kucaklaştırdı.
1. Dünya Savaşı’nın noktalanmasına neden olan Sarıkamış Savaşı tarih kitaplarında dört satırla anlatılırdı. Sarıkamış’ta neler olduğunu ayrıntılarıyla bilemezdir. Sarıkamış acılarıyla yakılmış bir türkü olan “Hey onbeşli, onbeşli” çalındığı zaman kalkıp oynardık düğünlerde..
I. Dünya Savaşı’nda müttefikimiz olan Alman Genel Kurmayı’nın Rus güçlerini bölmek amacıyla açtıkları Sarıkamış Cephesi’nde, Arabistan, Mısır, Yemen ve Anadolu’dan derlenerek Allah-ü Ekber Dağları’na yönlendirilen 120 bin kişilik Osmanlı ordusu, bir gecede doksanbin şehit vermişti.
İstanbul’da Trabzon’a kışlık elbise, helikopter, silah ve mühimmat götürmek üzere yola çıkan üç gemi (Bezm-i Alem, Hayr-i Ahmer, Mithat Paşa) 27 Kasım 1914’te, Karadeniz Ereğlisi açıklarında Ruslar tarafından batırıldığından, doksanbin Mehmet’imiz ayaklarında çarık, üzerinde yazlık kıyafetlerle Allah-u Ekber Dağları’nı aşıp Sarıkamış’a ulaşmak isterlerken donarak şehit olmuşlardı. Kar boranın göz açtırmadığı o koşullarda şehitlerimizi gömmek mümkün olmadığından, Mehmetlerimiz bahara kadar kurda kuşa yem olmuşlardı.
Sarıkamış bir destandır aslında, ama biz bu destanın ayrıntılarını bilmiyorduk. Sarıkamış Destanı’nın üzerindeki buzdan örtüyü bir tarihçi değil, dünyaca ünlü bir kalp cerrahımız olan Prof. Dr. Bingür Sönmez kırdı, kaldırdı ve bizleri buz kefenli Sarıkamış şehitlerimizle “O Adam” kucaklaştırdı.
SARIKAMIŞ PLATFORMU
Tarih kitaplarında artık Sarıkamış Destanı daha ayrıntılı olarak anlatılıyor. Her yıl 27 Kasım’da Karadeniz Ereğli açıklarında Sarıkamış deniz şehitleri için törenler yapılıyor, denize çelenkler bırakılıyor. Aralık ayında, Sarıkamış başta olmak üzere, yurdumuzun hemen her kentinde düzenlenen etkinliklerde, Allah-u Ekber Dağları’nda donarak şehit olan Mehmetlerimiz dualarla anılıyor.
Sarıkamış şehitlerimizi daha etkili programlarla anabilmek amacıyla, ses sanatçısı ve Başkanı olan Recep Ergül Sarıkamış Platformu’nu kurdu. Bizleri Sarıkamış şehitlerimizle kucaklaştıran Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış Platformu’nun düzenlediği görkemli törenlere onur konuğu olarak katılıyor ve sunumlarına devam ediyor.
Prof. Dr. BİNGÜR SÖNMEZ: “SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
“Sarıkamış bir destandır; Sarıkamış’ta askerlerimiz aslında İstanbul’u savunuyorlardı.”
Recep Ergül’ün yönetimindeki Sarıkamış Platformu, bu yıl da, çeşitli illerimizde düzenlediği etkinliklerle Sarıkamış şehitlerimizi bizlerle kucaklaştırmaya devam ediyor. Geçen gece de, 105 yıl önce Sarıkamış’ta şehit olan Mehmetlerimizi, Tuzla Belediyesi’nin Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği görkemli bir törende dualarla andık.
ŞEHİTLERİMİZLE TUZLA’DA KUCAKLAŞTIK
Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Amir Ateş’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Sarıkamış Platformu adına konuşan Köksal Yüzbaşıoğulları özetle şöyle dedi:
“Sarıkamış bir yanıyla kanayan yanımız, diğer yanı ile de bir işgal girişiminin durdurulduğu yerdir. Sarıkamış’ta Rusların Anadolu içlerine doğru ilerleyecek işgal girişimi durdurulmuştur. Soğuk kış şartlarına rağmen kahramanca mücadele eden şehitlerimiz Rus ordusuna da ağır kayıplar verdirmiştir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan Sarıkamış Harekatı ve Şehitlerimizi anma programlarını ilçemizde gelenekselleşmesini sağlayarak tarih bilinci uyandıran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyorum.”
BAŞKAN YAZICI: “SARIKAMIŞ KANAYAN YARAMIZDIR”
Sarıkamış şehitlerimizin görkemli bir törenle anılmasını sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında özetle şöyle dedi:
“Sarıkamış’ı, orada ülkesi için milleti için canını feda eden o ruhun bu yüzyılda da yaşayabilmesi için anıyoruz. Tarih tekerrür eder denir ancak tarihte hatalar tekerrür eder. Sarıkamış destanının yazıldığı kanayan yaramız olan yerden bir beş yıl öncesine baktığımızda, 1909 yılında bugün yaşadığımız ülke ve devletimiz 22 milyon kilometrekareye tekabül eden imparatorluk sınırlarındadır ve 33 yıl boyunca hiç toprak kaybetmemiştir.
Bu sürede telgraf hatları, rüştiyeler, idadiyeler ve GATA askeri tıp akademisi gibi birçok çalışma yapan, kız mektepleri açan ve 33 yıl boyunca hiçbir toprak kaybetmemiş bir ülkenin beş yıl sonraki yaşadığı dramdan bahsediyoruz. Bugün o ruhla ülkesi için canını veren evlatlarımızın vermiş olduğu mücadeleyi anıyoruz ama bu tür acıların tekrar yaşanmaması için gereken tedbirlerin de olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla tarihte hatalar tekerrür edebilir.
Bu tür programların özellikle genç neslimizin gelecekte benzer acıların yaşanmaması için şimdiden yapmamız gereken ne varsa tarihten ders alarak harekete geçmemize vesile olması lazım. Birlik ve beraberliğimizin, insanların farklı yaşam tarzlarının, düşüncelerinin, fikirlerinin, hayatlarının ülkemizdeki varlığımızın teminatı olduğunu unutmamalıyız.
Sarıkamış ruhunun yeni nesillerimizde oluşabilmesi için temellerinin milli ve manevi değerlerimizle beraber işlenerek geleceğe aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. …Hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”
KAYMAKAM AKÇA: “TARİH BİLGİSİ VE TARİH BİLİNCİNE SAHİP OLMALIYIZ”
Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirinden beyitlerle başlayan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, “Duygu dolu manevi yönü büyük bir programda sizlerle birlikteyiz. Sarıkamış’la ilgili belgeseli izlediğimizde bu salonda bulunan herkesin ve benim gerçekten yüreğim kanadı. Gençlerle bir araya geldiğimde özellikle gençlerimizin tarih bilgisine ve tarih bilincine sahip olmaları gerektiğini vurgularım. Anadolu’da tutunmak için mücadelelerimiz oldu. Mücadelelerimiz oldu bayrağımızı göklerde her zaman dalgalandırabilmek için. Bu mücadelelerimizde Şehitlerimiz de oldu. Biz eğer yastığa başımızı koyduğumuzda rahat uyuyabiliyorsak bu aziz şehitlerimiz sayesindedir. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum” dedi.
“KAR ALTINDA MEHMET’İM YATAR”
Prof. Dr. Bingür Sönmez tarafından verilen konferans ile devam eden program, Sarıkamış Platformu kurucusu ses sanatçısı Recep Ergül’ün okuduğu Sarıkamış konulu ezgilerle devam etti.
Programda Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerimizin zorluklarına dikkat çekmek için programa katılan misafirlere kavrulmuş buğday (kavurga) ve tayın (ekmek) dağıtımı yapıldı.