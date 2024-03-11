Maça çok iyi başlayan Pendikspor ilk yarı neredeyse kusursuz oynadı. Sol kanattan gelişen atakla Halil Akpınar’la ağları havalandırdı, maçın büyük bir bölümü faullerle devam ederken devre arasını önde kapattılar.

Fenerbahçe ikinci yarıya 2 değişiklik yaparak ikinci devreye başladı. Sarı kartlı sol bek ve sağ stoperini oyundan alarak yapılan takviyelerle oyunu domine etmeyi başardı. Kanat organizasyonuyla gelen sarı lacivertliler Mert Hakan’la beraberliği getirdi. Rakip takım 71. dakikada Welinton da 2. sarıdan kırmızı kart alırken 10 kişi kaldıktan sonra sakatlıktan erken dönen fedakarlık göstererek oyuna giren yerli oyuncu İrfan Can Kahveci’yle atak organizasyonlarını arttırdı. Ceza sahasına gelen topu kontrol eden Kahveci, ona yapılan müdahaleyle varın uyarısını dinleyerek mübadele ceza sahası içinde olduğunu işaret etti. Hakem beyaz noktayı gösterdi, topun başına Michy Batshuayi geçti. Dakika 87’de skoru 2-1’e getiren golü attı. 90+1’de kontra atağa çıkan sarı lacivertli Batshuayi’ye faul yapan A.Lusamba sarı kart alırken hakemi alkışlayan Lusamba 2. sarı kartı alarak oyun dışı kaldı. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip 90+4’te Ferdi Kadıoğlu ile golü buldu. Hız kesmeyen ev sahibi 90+9’da İrfan Can ile atağa çıkan sarı lacivertli ekip ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek maçın skorunu belirledi.