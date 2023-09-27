Sapla saman birbirine karıştı!

Silah icat oldu mertlik bozuldu. Büyüklerimizin deyimiyle eline delikli demiri alanlar, astılar kestiler. Namus davası, kan davası, miras davası silahla çözüldü. Yasal boşluklardan yararlanıp küçük çocukların eline silah verildi. Okula gitmesi gerekenler cezaevine gönderildi.

İnternet devreye girdi. Önce ev telefonları yardımıyla evimizde bilgisayarın başına geçtik. Kimi fal baktı. Birileri çıkıp hiç tanımadığı, yüzünü görmediği kendisini hanım olarak tanıtan kişilerle okey oynadı. Bayan olduğunu gizlemeyen kendi fotoğraflarıyla sosyal paylaşım sitelerine giren hanımlar zor durumda kaldılar. Aldıkları evlilik tekliflerinin, kendilerine yapılan ağır hakaretlerin sayısını unuttular.

Oktay Akbal'ın İkinci Dünya Savaşı'nın ateşleri tüm dünyayı sardığı sırada yazdığı "Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey" diye başlayan öyküsü meşhurdur.

Tabii günümüzde durum tam tersi. Önce ekmekler bozulmadı, önce insanlar bozuldu. Üstat bugünleri görseydi sanıyorum, "önce ekmekler bozuldu" yerine "önce insanlar bozuldu" derdi. Ekmeğin bile pahalandığı günümüzde, insanların ne kadar ucuzladığını yazardı elbet.

Siyaset bozuldu.

Milliyetçi geçinenler ilkelerini sattı.

Din hem siyasette hem de ticarete karıştı, en acısı ise ne yazık ki insanlar buna alıştı!

İyi de "yok mu bunun çaresi" derseniz, "yok" derim çünkü bozulan bir makine değil ki tamir edesin,

Eğitimde, gelenekte, törede, inançta bozulan bir toplum olduk.

Geçmişte, devrimcilerle ülkücülerin sokak ve fikir çatışmasında her iki tarafın da bir ilkesi ve amacı vardı.

O amaç, ülkemizin ve ulusumuzun daha iyi yaşamasaydı!

Ne yazık ki şimdi ne ilke kaldı ne de amaç.

Milliyetçi geçinenler, kendi ülkülerini yok pahasına satarken, devrimci geçinenler ise susarak ve bir kenara pusarak, "dur bakalım ne olacak" mantığı ile beklemekte.

Uzun yıllar, ülkenin kanını ve ruhunu emen, önceki adı "cemaat ve hizmet yapısı" olan, bugün de "FETÖ" diye yaftalanan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının bittiğini ya da bitirildiğini düşünüyorsanız, büyük bir yanılgı içinde olduğunuzu rahatça söyleye bilirim.

Misal bazı belediyelere bakın! Kendini cüssesiyle, yani aldığı oyla bağlı bulundukları parti kisvesiyle kendini kamufle edenler yok mu sanki! İnanın var! Ve inanın, gün gelecek bunlar teker, teker kendini belli edecek.

Demem o ki, bu ülkede bozuk insanlar dün de vardı, bugün de. Yarında olacaktır.

Dileğim, bu tür zevatların ülkemize zarar vermeden akıllarının başlarına gelmesi.