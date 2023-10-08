Konteynerlerde yaşayan depremzedeler yoğun yağış altında sular içinde kaldı. Gideri olamayan plansız, altyapısız konteyner kentte, o şiddetli yağmur altında gider kazmaya çalıştılar. Evleri yıkılmış deprem mağdurları, elinde son kalan eşyalarından da oldu. Yağmur çatıdan da girdi. Elektrik kaçakları yaşandı. Elektrik kontağından yangın çıkma ihtimalini yetkililer yüksek gördü. Bunun üzerine konteynerde yaşayanlar yardım istedi. Yetkili durumu Pazartesi yönetime bildirmelerini istendi. Yetkili, başka bir yetkiliye ve iki gün sonraya işi pasladı. Yönetimin kendilerine bir süre sonra cevap vereceğini de bildirdi. İyi de bu sefer çoluk çocuk konteynerde yaşayanlarda haklı olarak sordu. Bu sürede kaçaktan yangın çıkarsa ne yapacağız? Konteyner mağdurunun anlattığına göre gelen cevap hayret verici olmuş… “Artık şansınıza…”

Depremzede haklı olarak tekrar soruyor. İşimiz şansa mı kaldı?..

Öncelikle bu kesinlikle kader değil… Kader deyip yaradanı suçlamaya kalkmayalım. Bu bizim tercihlerimiz…

Tercihimiz ile şansa kaldığımız olaylar say say bitmez…

Mesela kadınlarımızın, düzenli olarak balkonlardan, pencerelerden düşmesi… Katillerinin bulunamaması… Artık şansınıza…

Deprem olur. Son teknoloji denilen yeni binalar patır patır yıkılır. Belli olur ki son teknoloji değillermiş… Anlaşılmıştır ki mühendislik, denetim eksikmiş. Oturduğun bina ayaktaysa ne mutludur… Artık şansınıza…

Liyakat yerine siyaseten atanan memurların iş bilmezlikleri ile göreceğiniz zararlar… Şansınıza…

Dini, kişisel çıkarları için kullananları liyakatsızlıkları yüzünden göreceğiniz zararlar da… Şansınıza…

Bir imamın çıkıp. Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Hatay’a yardıma gittiğini iddia etmesi. Depremde hayatını kaybetmiş Hataylılara ‘leş gibi kokuyordu’ demesi… Hayatını kaybetmiş bir Suriyeli’ye ise; Peygamber dostuymuş, mis gibi kokuyordu demesi… Bir gün gelip bu dünyadan göç ettiğinizde sizlerinde leş kabul edilmeniz ya da edilmemeniz, artık şansınıza…

Yetkililerin defalarca emeklilerin zor durumunun farkındayız deyip, zam sözü vermesi. Mecliste oylanması. Göz göre göre oylama sonucu zam kararı çıkmaması… Artık şansınıza…

Piyasanın fiyat istikrarsızlığı ile maliyet sebepli kaçak, merdiven altı, kontrolsüz üretimden zehirlenmeniz… Şansınıza…

Kazıp, gübreleyip, ekip, sulayıp, ilaçlayıp, biçmenizin ardından… Devlet ofis silolarının ithal buğday ile dolu çıkması. Devlet’in çifçiyi özel sektöre yönlendirmesi. Özel sektöre gün doğması. Çifçinin çaresiz kalması. Özel fabrikaların fiyatı dibe çekmesi. Çifçinin zarar ettirilip bir sonraki sene ekememesi ya da daha az ekmesinin sağlanması. Aslında altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi. Devletsiz, kontrolsüz, anlık bollaşma sırasında olur da iyi fiyat alabildiyseniz… Artık şansınıza…

Korona zamanı, temas etmemen gerekmişken. Çalışacaksın emri gelmesi. Mikrobu kapmanız, tedavi edilmemeniz, ama yaşamanız… Artık şansınıza…

Emekliliğe yani işe girdiği zamanın ki anlaşmasına, yıllar sonra su katılması, kademeler getirilmesi. Size o kademelerin bile denk gelmemesi… Şansınıza…

Evini kiralaman, kiracının para ödememesi. Çıkaramamanız… Şansınıza…

Kiracıysan ev sahibinin düzenli olarak zam istemesi. Veremeyince saldırması, evi basması, rahatsız etmesi… Artık şansınıza…

İş bulman. Hayat pahalılığı ile fiyatların hızla artması. Asgari ücrete zam yapılması. İşverenlerin artan asgari ücret maliyetlerine dayanamaması. Vergisiz, sosyal güvenliksiz Suriyeli çalıştırmak zorunda kalması. Sizi de işten çıkarması. Şansınıza…

Eğitim yıllarınızın bitmesi. Üretim oranının nüfusa oran ile düşmesi. Bir türlü iş bulamamanız… Şansınıza…

Gençlerin milli eğitim standartları ile kendisini geliştirmesi. Ardından brak iş bulmayı üretim azlığı nedeniyle bir de görmezden gelinmeniz… Devlet’in yanlış politikaları ile yurtdışına kaçırılmanız… Şansınıza…

Kayseri’de veteriner hekimsiniz. Teröristlerin eylem planlaması fakat tespit edilememesi. Kasalı arabanız için sizi katletmesi… Bir de taa Ankara’ya gidip terör saçması… Şansınıza…

Gelişim, ilerleyiş, aydınlanma; Düşünce ve sorgulama ile başlar. Ama diğer taraftan da kişisel siyasi çıkarlar adına düşünce suçluları kavramı doğurulmuştur. Halen düşünceniz suç görülmemişse… Şansınıza…

Siyasetçiler kutsallaştırılırsa, sizde bunu eleştirirseniz, sonucu… Şansınıza…

Dünyayı kıymetli yapan şey; Sınırlarla (kuramlar, kurallar, prosesler, yasalar ile) çevrelenmiş olmasıdır. Kaynaklarının sınırlı, yasalı olmasıdır. Bu da onu değerli kılar. Dünyanın sınırsızca kaynakları olsaydı kim ona değer, önem verirdi ki!.. Ona özen göstermeden, sadece tüketerek yaşardık. Daha iyi ondan nasıl faydalanabilirim diye kafa yormaz, ilerleyemez, gelişemez, üzerine düşünmezdik. İnsan’a ve Dünya’ya değer katan ilim, bilim, felsefe, keşifler de olmazdı.

Bolca talebi olan ve bir o kadar da sınırlı olan herşey kıymetlidir.

Üniversite sınavında ilk %1’e girenleri her üniversite kendine ister. Onlar fark yaratmış ve %99’dan ayrışmıştır. Sınırlıdırlar onlar. Ve toplum nazarında değer, önem kazanmışlardır.

Sınırsızca tüketmek, tüketim toplumu olmak dünyayı, insanları, toplumları bitirir. Tüketim ihtiyacından, talep edilenden fazlasını, sınırsızca üretmekte dünyayı, insanları, toplumları bitirir. Bu dengeyi ise bilgisine, vicdanına güvendiğimiz seçtiklerimiz dizayn eder.

Sınırsız, yasasız, adaletsiz olan şeylerde kesinlikle değer kalmaz. Ve kısa sürede yok olurlar. Şans dediğiniz ise tam olarak sizin kararlarınız ve öngörülü seçimleriniz…