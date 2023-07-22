ŞANLIURFA- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Daire Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Koordinasyon Merkezi’nde verilen eğitimlere katılan çocuklar, Kuran-ı Kerim, Robotik Kodlama, Sosyal Medyanın Bilinçli kullanımı gibi konularda eğitim alıyor.

Hafta içi her gün 10:00 ile 12:30 saatleri arasında Gençlik Spor Daire Başkanlığı eğitim katında verilen çeşitli derslere katılan öğrenciler hem akranlarıyla birlikte sosyal aktivitelerde bulunuyor hem de öğretmenlerinin kendilerine verdiği eğitimlerden faydalanıyor.

Elif Nesli Projesi kapsamında çocuklara Dijital Dünyaya yolculuk ve iletişim, Farklı Bakış ve Rotamız Dünya, hayal atölyem, dersleriyle akıllı telefonlardan uzak durmaları, tarih bilincinin aşılanması, dini bilgilerin yanında kişisel gelişim konularında bilgiler aktarılıyor.

Elif Nesli Projesi’nin amacı “Elif” gibi dimdik duran çocuklar yetiştirmek ve burada eğitim alan çocuklara sevgiyi aşılamak, çocukların kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin liderlerini şimdiden yetiştirmek.

Eğitimler kapsamında yaz okuluna katılan çocuklar Gençlik ve Koordinasyon Merkezi’nde çeşitli eğitimler aldıklarını ve kendilerini burada geliştirdiklerini aktardılar.

YOLTAY “ELİF NESLİ PROJESİNİN BAŞROLÜNDE ÇOCUKLAR VAR”

Elif Nesli Proje Koordinatörü Şeymanur Yoltay, “ Arap Alfabesinin ilk harfi Elif’ten örnek alarak onun dik duruşuyla dik duran bir nesil neden olmasın diyerek Elif Nesli Prpjesini hayata geçirdik. Projemiz 5–13 yaş arası çocuklarımızın içinde bulunduğu başrolünde çocukların yer aldığı bir projedir. Şuana kadar yarıyıl okulu etkinliklerimiz vardı. Şimdi ise yaz okulumuzu düzenliyoruz. Yaz okulumuzda çocuklarımızla birlikte her gün 10:00 ile 12:30 saatleri arasında derslerimiz oluyor. Derslerimiz Arasında Kuran-ı Kerim, Önderim Peygamberim, Kendi Kahramanım, Dijital Dünyaya Yolculuk ve İletişim, Farklı Bakış, Rotamız Dünya konularında derslerimiz var. Ayrıca her gün çocuklarımızla birlikte hassasiyetlerimize ve değer yargılarımıza uygun bir şekilde etkinlikler düzenliyoruz.” Diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ