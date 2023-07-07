ŞANLIURFA AA- Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu’nda koruma altında tutuluyor. Bu yıl dünyaya gelen 57 yavruyla beraber istasyondaki kelaynak sayısı 334'e ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Ortadoğu Ornitoloji Derneği (OSME) işbirliğiyle temin edilen güneş enerjisi ile çalışan 4 GPRS, salınan kelaynaklardan 4'üne takıldı. Kuşların göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 30 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirilerek ayakları numaralandırılıp kanat ve gaga boyları ölçüldükten sonra GPRS cihazı bağlanıp doğaya bırakıldı. GPRS takılan kuşlardan yaşça büyük olana Şanlıurfa, gençlere ise Birecik, Halfeti ve Fırat isimleri verildi.

30 kelaynak, göç etmeleri için Birecik semalarına bırakıldı.

Göç güzergahları takip edilecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, kelaynakları şubat ayında üremeleri için doğaya bıraktıklarını belirterek, kuşların Birecik semalarında süzülerek rahat bir şekilde beslenme imkanı bulduklarını söyledi.

Bu yıl yeni yavruların çıkmasıyla kelaynak sayısının arttığını aktaran Çiçek, "Haziran ayının ortasına geldiğimizde toplamda 334 kelaynağımızı tekrardan kafes altına aldık. Bu yıl 57 kelaynağımız dünyaya geldi. Bugün göçe salmak üzere 30 kelaynağımızı bırakacağız. 4 kelaynağımızı içlerinden seçtik. Bunlara Şanlıurfa, Birecik, Halfeti ve Fırat ismini koyduk. Göçe bırakacağız, göç yolunu takip edeceğiz. Gittiği güzergahını orada yaptığı hareketleri izlemeye çalışacağız. Bunu dünyaya duyurduğumuzda da Şanlıurfa'nın ismi Birecik'in ismi, Halfeti ve Fırat'ın ismiyle anılacaklar. Bu GPS'leri takmak suretiyle göç yollarını görmüş olacağız. Bunu da Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle birlikte Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Orta Doğu Ornitoloji Derneği'nin destekleriyle sağlamış olduk. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Bu sonucun ülkemiz için de kelaynaklarımız için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çiçek, 2021 yılında 15, 2022 yılında ise 30 kelaynağı göç etmeleri için bıraktıklarını hatırlatarak, GPRS ile artık kuşların takibinin daha iyi yapılacağını kaydetti.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ise 2 yetişkin ve 9 yavruyla başlayan üretim istasyonunun bugün 334 yavruya ulaştığını söyledi.

Bu emekleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle ilçe halkına teşekkür eden Duman, "30 kelaynağımızı daha göç yoluna bırakacağız. Aynı zamanda 4 tane GPRS takacağız, Bu sayede de kuşlar nerede duruyor, hangi güzergahtan geçiyor, an ve an takip edeceğiz. En büyük mutluluğumuz da bu kuşların geri dönüşünü de şubat ayında karşılarız. Eskiden Birecikliler kelaynakların gelişini davulla, zurnayla büyük bir coşkuyla kutlarmış, yine tekrar o günlere döneceğimizi de umut ediyoruz. Birecik semalarının tekrar kenaylaklarla kaplandığı günleri de görmemiz uzak değil." dedi.