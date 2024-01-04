Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar ve Yedikuyu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.

Şıldak, deprem nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından il genelinde 5 bine yakın konutun inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.

Bunlardan 897'sinin kura çekimi ve tesliminin bu ay gerçekleştirileceğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Kırsalda da konut yapımımıza devam ediyoruz. 8 ilçemizde yer alan 29 mahallemizde 710 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Bunlardan 584'ünün yapımına başlandı. Bugün de Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Sahada yer alan 22 konutumuz bitmek üzere ve inşallah ay sonu sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın bu kadar kısa bir sürede vatandaşlarımıza sunulacak olması devletimizin gücünün sahada da kendini göstermesinin bir neticesidir. Ben konut yapımında emeği geçen işçimizden mühendisimize, vatandaşlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bir daha böylesine acı olaylarla bizleri karşılaştırmasın. Deprem afetlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Şıldak'a, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Aras, AFAD Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi ve mahalle muhtarları eşlik etti.