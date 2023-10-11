15/19 Eylül 2023 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir ve Şarköy Belediyesi katkılarıyla Mürefte Kutman yerleşkesinde yapılan Sanatta Engel Yok Vakfı 1. Sanat Çalıştay Sergisi; İstanbul’da Sanatta Engel Yok Vakfı Sergi Salonu’nda 15 Eylül Cumartesi günü akademisyenler, basın mensupları, ressamlar ve sanatseverlerin huzurunda açıldı.

Sanatta Engel Yok Vakfı 1. Sanat Çalıştay Sergisinde Bahattin Odabaşı, Erhan Şanal, Ahmet Özol, Müzeyyen Karaçiftçi, Ebru Gamze Işıksaçan, Çiğdem Dülgar, Yunus Emre Aydın, Harika Ören, Yasemin Zanbak, Azniv Çoban, Perihan Keki, Figen Kalan, Semra Çelik, Ayşe Işık, Güler Çelik, Tülay Erbeşler, Atilla Yıldırım, Nurcan Aral, Cenap Ceylan, Kenan Şahin, Dilek Gaye Koçer, Tülin Öztunçkol, Figen Özdemir, Doğa Baykal, Ayşenur Özsankur Zeynep Bekiroğlu, Şaheser Özbalçık, Esma Şahin, Dilek Atagün, Gülçağ Yitmener, Deniz Tokgöz (resim, çini, fotoğraf, tekstil) eserleriyle yer aldılar.

Otuz Sanatçının yüze yakın eserini ilgiyle izleyen kalabalık davetli topluluğunda Aydın Üniversitesi Öğrenci Dekanı Özgül Yaman, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Neşegül Ekinci, Medipol Üniversitesi Sueda Erdoğan, Mürefte Tanıtma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneğinden Saadet Caylak, İsmail Avcı, Gülseren Zanbak, Aykut Atındağ, Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Gamze Işıksaçan ilk göze çarpanlar arasındaydılar.

Yasemin Zanbak açılış konuşmasında tüm sanat alanlarında engelli bireyleri destekleyen kitlesel çalışmalar planlayarak, engelleri aştırmak amacıyla yaptıkları etkinliklerden biri olan Sanatta Engel Yok Vakfı 1. Sanat Çalıştayı ve sergisi katılımcılarına ayrıca Sanatta Engel Yok Vakfı’na emeği geçen dostlarına teşekkür ederek, sertifikalarını dağıttı.

Kokteyl ile devam eden sergi, sanatçılarla çektirilen fotoğraflar ve sanat sohbetleriyle taçlandı.

Sanatta Engel Yok Vakfı 1. Sanat Çalıştay Sergisi vakıfın sergi salonunda her gün saat 12.00-17.00 arasında gezilebilir.