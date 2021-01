Zambak KARABAY

Sevgili okuyucularımız Tasarımcı Sanatçı Tümay Güneş Tartar ile sanatına dair yaptığım röportajı siz değerli okuyucularımız ile paylaşmak isterim...

Tümay Hanım’a sorularımı yönlendirmeden önce kısaca size konumuna dair bahsetmem gerekenleri de yazmak isterim...Tasarımcı, Ressam ve El Sanatları

Sanatçısı olan “TümayGüneş” markasını geleceğe taşımak amacıyla, profesyonel kişi ve kurumlarla işbirliği oluşturmaya özen gösterirken alanında başarılı sanatçılara da günlük yaşamları ve özel etkinlikleri için tasarımlar hazırlıyor. Ayrıyeten pek çok dizi ve reklam filmleri için özel projeler de gerçekleştiriyor...

Şimdi Tümay Hanım’a soracağım sorulara verdiği cevapları sizler ile paylaşıyorum...

Tümay Hanım merhaba... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Sanatçı kimliğinizi okuyucularımızla paylaşır mısınız?

İyiyim çok teşekkür ederim. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Artistik Seramik Bölümü 1995 yılı mezunuyum. Mezun olduğum yıl açtığım ilk seramik atölyemle iç ve dış mekanlara seramik duvar panosu eserlerim ile hitap etmeye başladım. Son 4 yıldır Almanya’da ikamet ederek atölye ve sergi çalışmalarımı yurt dışında da sürdürmekteyim. Bugüne kadar 18 kişisel sergi açtım ve birçok karma sergiye davet edildim.

25 yıldır artistik cam eritmeli rölyefli seramik-cam tekniği üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli inşaatlara yönelik endüstriyel anlamda yer-duvar seramik karoları ve ayrıca inşaatlar, oteller, fabrikalar, alış-veriş merkezleri, villa ve ofisler için tasarlayıp atölyemde üretimini gerçekleştirdiğim duvar tipi rölyefli seramik panolarımda imzam bulunmaktadır.

2014-2017 yılları arasında tekstil dünyasına, bu güne kadar üretmiş olduğum seramik çalışmalarımdan ilham alarak “yaşayan mekanlardaki seramiklerimi yaşayan vücutlara taşımak’’ olarak tasvir ettiğim tekstil koleksiyonumdaki ürünlerimle “Tümay Güneş’’ markasıyla giriş yaptım.





Çok yönlü sanatı olan bir markasınız... eserlerinizi yapabilmek için eğitim aldınız mı? Yoksa yetenek daha mı ön planda...

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Artistik Seramik bölümü 1995 yılı mezunuyum.

Siz ressam kimliğinizin dışında temelde seramik sanatçısınız... seramik sanatına kattığınız size özgü bir tarz varsa bu yönünüzden de bahseder misiniz?

Üniversiteden mezun olduğumdan bu yana çok çeşitli yaşayan mekanlar için “cam eritmeli seramik duvar panoları’’ projelendirip üreterek duvarlara montajlarını gerçekleştiriyorum. Bahsettiğim bu “cam eritme tekniği’’ Eskiden Mısır’da çamurla camın karışımı olarak bize öğretilen bir tekniğin, uzun süre üzerinde çalışarak kendi denemelerim sonucunda tarzıma uygun hale dönüştürdüğüm özgün bir tekniktir. Diğer seramik sanatçılarına nazaran ben eserlerimde hiç sır (pişirilerek oluşturulan seramik yüzey boyaları) kullanmayı tercih etmiyorum. Onun yerine şamotlu adı verilen seramik çamurunu, renklendirmek için de bahsettiğim yüksek ısıda ergiyen el tezgah camlarını kullanıyorum. Ürettiğim tüm eserlerimde tarz bütünlüğü yakaladığımdan dolayı, nerede benim projemle karşılaşılırsa bu çalışma Tümay Güneş’in denilecek bir noktadayım. Son 8 yıldır da ürettiğim tüm “seramik duvar panosu’’ çalışmalarımın görsellerini stilize ederek karışık teknik ile tuvallere ve çeşitli malzemelere aktararak resim sanatında da eserler üretmeye başladım.

“TümayGüneş” adını verdiğiniz bir markasınız... ne zamandan beri markanız ile yapmış olduğunuz ürünlerinizi tüketici ile buluşturuyorsunuz?

İlk olarak, 1992 yılında kurmuş olduğum atölyedeki eserleri 1995 yılında ismimle açmış olduğum show-roomda sergilemeye başladım. Daha sonra bu güne kadar yurtiçi ve yurtdışında 18 kişisel sergi gerçekleştirdim.

Tekstil dünyasına ise desenlerimin değerlendirmesi amacı ile Cem Boyner’e bir mail atmamla ve onun tasarladığım koleksiyonlarımı tercih etmesi sayesinde 2014-2017 yılları arasında giriş yaptım. bu güne kadar üretmiş olduğum seramik çalışmalarımdan ilham alarak “yaşayan mekanlardaki seramiklerimi yaşayan vücutlara taşımak’’ olarak tasvir ettiğim tekstil koleksiyonumdaki ürünlerimle, Boyner ve Pologarage gibi sektörde önde bu gibi firmalara “Tümay Güneş’’ etiketimle yurt içi ve yurt dışı mağazaları için bayan üst giyim koleksiyonları hazırladım.

​​​​​​​

Sanatınızı icra ederken çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Yaptığım tüm özgün tasarımlarımın içlerine mesajlar saklıyorum. Her bir tasarımımın kendine özgü bana ait birer karakterleri olduğu için sanat severler ve izleyiciler eserlerimi gördükleri her yerde Tümay Güneş’in bu çalışma diyebiliyorlar. Bu anımsamayı onlara fark ettirmek için tasarımlarımı yaparken çok detaylı süreçlerden geçiriyorum. Seramik çalışmalarımda; 1200 C derecede erittiğim renkli camlar ve şamot çamur malzemeleri kullanıyorum. Sır tercih etmiyorum yüzeyin doğal kalmasından yanayım.

​​​​​​​

Tasarımlarınız ile markanızı hangi alanlarda gerçekleştiriyorsunuz? Size bu konularda destek olan kurumlar var mı?

Mimari anlamda; iç ve dış mekan rölyefli seramik duvar panolarımı Mimarlar projelerinde değerlendirmek üzere, koleksiyonerlerim iş ve özel mekanları için seramik eserlerimi ve çeşitli inşaat firmaları ise özel ürettiğim duvar kaplama elemanlarımı tercih etmiştir.

Tekstil sektöründe; tasarımlarımın çeşitli kumaşlara serigraf baskı, pul payet işleme, taş yapıştırma teknikleri ile hazırladığım üst giyim tekstil koleksiyonlarını tercih eden Boyner ve Pologarage gibi bu iki ismi öncelikli olarak verebilirim. Uzun bir dönem yurt içi ve yurt dışı mağazalarında müşterileri ile buluşturmak için benim koleksiyonlarımı tercih etmişlerdir.

​​​​​​​

Ressam yönünüze gelirsek ne tür resimler yapıyorsunuz? Temanız nedir?

Resim çalışmalarımda ise; kendi ismini koyduğum illüstratif illüzyon karışık tekniğini kullanıyorum. Çoğunlukla “Özgürlük’’ temalı mesajlar saklı eserler üretiyorum.

Tarzınızı oluşturan etkilendiğiniz bir sanatçı oldu mu? Olduysa...kimlerden etkilendiniz?

Tarzımın oluşmasında ilk yıllar “art nouveau” akımından etkilenmiştim ve yurtdışından çok miktarda kitaplar getirmiştim. Şimdiye kadar başka bir sanatçının yapıtlarından etkilenerek eser üretmedim.

​​​​​​​

Kendinizi resim ya da sanatsal ürünler yapmak için şartlandırır mısınız? “Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi sanatınızı icra edersiniz? Yoksa vakit değerlensin mi diyerek eserlerinizi yaparsınız?

Hayatımın bir parçası ve çok zevk alarak yaptığım tüm bu üretimlerim için her zaman ilhamın gelmesini beklemem.

Tasarımlarınıza dair kaç sergi açtınız? Sergilerinizin tasvir edilen bir sloganı var mı?

Yurt içi ve yurt dışında 18 Kişisel sergi açtım. “KANAT İZLERİM ’’ Her zaman sergilerimi tasvir eden sloganımdır.

Yaptığınız sanat eserleri ilgi görüyor mu? Tabii ki manevi yönünün dışında maddi olarak da faydalı oluyor mu?

Evet çok ilgi gördüğüne şahit oluyorum bu beni heyecanlandırıyor özellikle ilüstratif ilüzyon efektleri verdiğim ve mesajlar gizlediğim eserlerime olan ilgi ve onları anlamak için gayret gösteren yurt içi ve yurt dışındaki sanat sevenlerimin verdiği tepkiler ve yorumlar beni çok keyiflendiriyor. Eserlerimi çok çeşitli yaşayan mekanlara ulaşabilmeleri açısından çok yüksek fiyatlarda sunmuyorum, sanat sevenlerimin çok severek aldıkları bu eserlerimi yaşamlarına katmaları beni yeni eserler üretmem konusunda heyecanlandırıyor.

Siz çok yönlü bir sanatçısınız... sanatınıza dair projelerinizden bahs eder misiniz?

Pandemiden 2 yıl önce 2017 yılında Düsseldorf’ta yaşarken bizi temas ettiğimiz zeminlerdeki bakterilerden koruyacak bir bant fikri geliştirdim ve Avrupa Patentine başvurdum ve şimdi fikrimin patentinin sahibiyim. Ürünü tasarlarken herzaman eserlerimde de kullandığım ana figürüm kanat desenime de yer verdim. Amacım; ürünüm eczanelerde, marketlerden ve çok çeşitli satış kanallarından temin edildiğinde kullanım aşamasında sanatla örtüşmesi ve bir sanatçı olarak da tasarımcı kimliğimin merak edilerek araştırılması amacıyla gönderme niteliğini oluşturmaktı.





Özel tasarımlarınız var mı? Kimlere hangi özel tekniğiniz ile ürünler yaptınız? Ünlü isimler var mı?

Paris Hilton’a iki özel t- shirt üretmem konusunda teklif gelmişti. Paris Hilton, kendisi için çok özel üretildiğini ve kendisini iyi hissettiğini gösterircesine, Türkiye’den ayrılırken ve Almanya seyahatinde verdiği pozlarla oradaki programı süresince üzerinde taşıyarak ispatladığını düşünüyorum. Böylece bu jesti, benim için tasarımlarımı Dünya’ya duyurmamda ve siparişlerimde önemli bir rol oynamaktadır.

​​​​​​​

Mustafa Sandal da sahnede zaman zaman benim kendisi için hazırladığım, terletmeyen, ekolojik kumaş özelliği taşıyan gömlek ve t-shirtlerimi tercih ediyor.

Hülya Avşar’a tenis maçlarından kullanması için kendi markalı t-shirtüne benim tasarımlarımdan oluşan bir baskı gerçekleştirip kendisine verdim.

Yerli dizilerden Aşk-ı Memnu ve Hicran Yarası gibi birçok dizinin başrol oyuncuları yer aldıkları dizilerde ayrıca gündüz kuşağı sunucuları ve iş dünyasından çeşitli isimler de günlük yaşamlarında ve ekranlardaki projelerinde koleksiyonlarımdan tercih etmiştir.

Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

www.tumaygunes.com - www.instagram.com/tumaygunes

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje veya sergi var mı?

Almanya’da gerçekleştirmeyi planladığım, üzerinde çalıştığım açık mekanda sunulmak üzere show destekli projemi yasakların kalkmasıyla hayata geçirmek istiyorum.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Benim yaratıcılığımın her zaman yanında ve destekçisi olan sevgili aileme minnettarım. Ayrıca size ve röportajımı gerçekleştirdiğiniz Önce Vatan gazetesine teşekkür ederim...