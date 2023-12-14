Samsun

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 21 Aralık Perşembe günü sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Konyaspor maçında taraftarın desteğini beklediklerini dile getiren Gisdol, "Trabzonspor maçına hazırlanmıştık. Yaşanan olaylardan dolayı değişiklik yapıldı. Taraftarımızın son iki maçta takım için ne kadar destek verdiğini gördük. Konyaspor maçında da taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımızın yüzde 100 desteğini alabilirsek, takıma çok büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, Mickael Tırpan'ın eşinin sağlık sorunlarından dolayı Samsun'dan ayrılmak istemesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Gisdol, "Bunlar çok özel konular. Herkesin olduğu gibi futbolcunun da özel hayatına saygı göstermemiz gerekiyor. Her probleme çözüm üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik başka bir şey söylemem doğru olmaz." diye konuştu.

Yapacakları her maçı ayrı değerlendirdiklerine işaret eden Gisdol, "Benim karakterim gereği bir sonraki maçın önemini belirttim. 'İlk yarının sonunda şu kadar puan alırız' diye bir açıklamam olmadı. Benim için önemli olan maç maç gitmek. Maç maç gidersek daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Forvet oyuncuları Marius Mouandilmadji'nin son haftalardaki performansını değerlendiren Gisdol, "Takımdaki futbolculara güvenimiz var. Bazen gol kaçırabiliyorlar ama şundan eminim, hafta boyunca yaptığımız antrenmanlarda çok iyi çalışacak olurlarsa faydasını göreceklerdir. Marius aynı istek ve arzuyla çalışmalarına devam etti. Takıma golleriyle katkı vermeye başladı." açıklamasında bulundu.