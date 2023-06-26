Samsun

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samsunspor ile tüm kentin de Süper Lig'e çıktığına işaret Eroğlu, "Sezona erken başladık, bizim için doğru planlamayaydı. Planımızda iki kampımız var ve lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kariyerinde elde ettiği bütün başarıları çok çalışarak elde ettiğini vurgulayan Eroğlu, "Bir işi çalışmadan başaramıyorsun. Çok çalışmak zorundasın. Geldiğimiz andan itibaren burada bunu gerçekleştirdik. Benim antrenörlük hayatım, futbolculuk kariyerim belki bu anlamda üst seviye olmadı ama hep çalışarak bir şeyler elde etmeye çalıştım. Şimdi burada çalışmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Eroğlu, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"İki oyuncuyu renklerimize kattık. Onun haricinde yoğun çaba sarf ediyoruz. 2-3 ay önce raporlarımızı Başkanımız Yüksel Yıldırım ve icra kurulumuza vermiştik. Transfer kolay değil. Döviz kurunun yükselmesi, ister istemez bazı zamanlarda bütçeyi de aşabiliyor ama biz doğru transferleri yapmak zorundayız. İhtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız. Çünkü o transfer yapıldıktan sonra verim alamıyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Onun için ince eleyip sık dokunmaya çalışıyoruz ki hata yapmayalım. İyi, başarılı bir sezon yaşamak istiyorsak alacağımız oyuncular, mevkilerinin oyuncuları olmalıdır ve bize değer katacak, katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor. Doğru transferleri en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktık. Bu ligde yeniyiz ve başarılı olmak istiyoruz."

Oyuncu sayılarının fazla olduğuna işaret eden Eroğlu, "Bu süreçte aramızdan ayrılanlar tabii ki olacak. Çünkü yeni transferler de gelecek. İlk kampımıza gittikten sonra oyuncu sayımız biraz daha şekillenecek. Ondan sonraki kampa daha da sayımız az şekilde gideceğiz ve kampta da aramıza katılacak oyuncular olacak zaten. Belki aramızdan ayrılanlar olacak. Futbolda anlaşmalar kadar ayrılıkların da normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü profesyonel hayatta bunlar var. Birçok oyuncumuza talip olan kulüpler de var. Önümüzdeki zaman bunu gösterecek." diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Eroğlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını yaptıkları antrenmanla sürdürdü.

AA