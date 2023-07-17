Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, tamamlanan Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde incelemede bulunduğunu belirtti.

Samsun'da nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve yatırımların devam ettiğini vurgulayan Oruç, "Bunlardan en önemlisi olan 305 yataklı Bafra Devlet Hastanemizi geçtiğimiz yıllarda hizmete açmıştık. Şimdi de ilçemiz için büyük önem arz eden Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi açmak için gün sayıyoruz. Binamızda iç düzenleme, ünite yerleştirme ve tefrişatın tamamlanma çalışmaları sürüyor. İnşallah bu hazırlıkların bitmesinden sonra 53 üniteli hastanemiz, 24 Temmuz Pazartesi günü halkımıza hizmet vermeye başlayacak." ifadesini kullandı.

Hastanenin 23 milyon 555 bin liraya yapıldığını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Yeni binamız artık diş sağlığı merkezi değil, hastane hüviyetinde hizmet verecek. Yeni binamızın hizmete girmesiyle daha önce 2 bin 250 metrekare kapalı alanda 26 ünite ile diş sağlığı merkezi olarak hizmet veren merkezimiz, hastane olarak 9 bin 549 metrekare kapalı alan ve 53 ünite ile bünyesinde yataklı servis bölümleri ve ameliyathanesi bulunan, her türlü ileri tetkik ve tedavi işleminin yapılabildiği modern bir yapıda hizmet verecek. Binamızda ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimi de yer alacak. Tamamlanan bu yatırımla konumuyla çevre ilçelere de nitelikli sağlık hizmeti sunmada kilit rol üstlenen Bafra ilçemizde diş sağlığı hizmetleri bir üst seviyeye taşınmış olacak."

AA