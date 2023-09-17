Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor'u 4-2 yenerek Kopenhag maçı öncesi motivasyonunu yükselttiğini görüyoruz.

Galatasaray aslanı Kerem'in gününde nefis golleriyle formu yakalayan ekip, Abdülkerim’inde golüyle devreyi 3-0'lık skorla kapattı. Samsunspor'u ise hafife almamak lazım, etkili ve başarılı oyun sergilediler. Belki de ilk yarıdaki direkten dönen top oyunun seyrini bile değiştirebilirdi.

Bu akşam sarı kırmızılı ekibin yeni transferlerinide sahnede görmüş olduk. Kerem Demirbay'ın her maç kalitesini yükselttiğini, Ndombele ise 75.dakikada oyuna girmesine rağmen takım uyumu ve performansının seyircilerden tam not aldığını görmüş olduk.

ZİYECH VE İCARDİ MÜTHİŞ PERFORMANS

Ziyech'in yaptığı asist ve kafa golüyle Icardı taraftarın dediği gibi füzeye kafa attı. Enfes golle 4-2'lik maç skoru da belirlenmiş oldu.

İnanıyoruz ki Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig mücadelelerinde daha çok heyecanlanacağız.