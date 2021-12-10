Nezahat GÖÇMEN

SALGI BALI

Dünyada sadece Türkiye ve Yunanistan'da bulunan bir bal.

Arılar, çiçek polenlerinden değil çam ağacında yaşayan, çam ağacının özsuyu ile beslenen bir böceğin salgısını kullanarak üretiyor.

Üzerinde ilk kez “Salgı balı” yazan bal türüne, büyük bir market zincirinde rastladım. Kendine has aroması var, reçinemsi, çam ormanı kokulu bir tada sahip. Bu kıymetli balı çok ama çok beğendim. Kıvamı orta yoğunlukta. Nam-ı diğer çam balı.

Eko sistem içinde salgı balının mucizevi üretim yolculuğu

Çam ağacının üzerinde yaşayan Basra böceği Çam Pamuklu Koşnili Böceği olarak da bilinir. Böcek Ülkemizde, Muğla, Aydın, İzmir, Antalya, Balıkesir, Ege sahil şeridi boyunca, iç bölgelerin ılıman kısımlarında, kızılçam, halep çamı, piynar meşesi, kayın ve ladin ağacı gibi ağaçlarının gövdesinde yaşar. Halep çamı en sevdikleri çamdır. Ormanın, ağacın bereketi saymakla bitmez.

Bilirsiniz çam ağaçları çiçek açmaz. Binlerce pamuklu koşnili böcek ağaç gövdesinin, toprak seviyesinde yumurtlar ve doğan yavru, çamın özsuyunu emerek ağaca yavaş yavaş büyüyerek tırmanır. Bütün yaşamlarını halk arasında balsıra ağaçları denilen çamlarda geçirirler. Basra böcekleri, çam ağaçlarının gövdesinde, çam ağacının özsuyunu emerek beslenir, artan özsuyunu da tatlı bir madde halinde dışkılar ve çam ağacı üzerinde özlü salgı bırakır. Çam ormanlarında dolaşan arılar, çiçek poleninden değil, pamuklu koşnilinin renksiz olarak salgıladığı ‘ basura’ denen tatlı sıvıyı toplayarak kovana getirir ve depolar, kendi bünyesinden kattığı enzimlerle işleyip, peteklerde olgunlaştırır ve salgı balını üretir. Rengi çiçek balından daha koyu ve tadı çiçek balına göre daha az tatlı. Besin değeri çiçek balına göre biraz daha düşüktür. Salgı balının en önemli özelliği bozulmadan yıllarca saklanabilmesidir. Yaz ve kış mevsiminde çam balı üretimi devam ediyor.

Salgı balı, yüksek kalitede lezzeti ile kıymetli ballar arasında. Çam olan her yerde salgı balı üretimi gerçekleşmiyor. Pozantılı arıcıların, koşnillerin toprak içindeki yumurtalarını Pozantı çamlarının dibine getirip döktükleri ancak başarılı olamadıkları anlatılır.

Böceğin biriktirdiği kış mumu nedir?

Milaslı bal üreticisi “Mayıs ayı böceklerin üreme mevsimidir. Ege Bölgesinde kış ılıman geçer, kış mevsiminin sert geçtiği yıllarda böceklerin ölme ihtimalleri çok yüksektir. Arıcılar, önlem için böceğin biriktiği mumu toplayarak kendi yakınlarına götürürler ve korumak için üzerini örterler. Kış mumunun sağlam kaldığı en sağlıklı koruma işlemi Nisan ayında yapılır. Eğer böceğin biriktirdiği mum koruma altına alınmazsa böcekler yolculuğa dayanamaz ve Mayıs ayında üreme işlemi gerçekleşmez. ”diyor.

Muğla ilinin patentli ve tescilli bir ürünüdür

Uzmanlar salgı balının yüksek miktarda polifenol bileşikleri(Polifenoller genelde bitkilerde bulunur ve bitkilerin renklenmelerinden, örneğin sonbahardaki yaprak renklerinden sorumludurlar.) içerdiği için şifa değerinin de çok yüksek olduğunu belirtiyor. Dünyadaki salgı balı üretimin bir kısmı Yunanistan’da üretilse de tamamı Türkiye’de daha çok Milas çamlarında üretiliyor. Kristalleşme oranı düşük bir tür bal, acılık oranı düşük ve kıvamı orta yoğunlukta.

Çiçek balına göre kalorisi düşük, uzmanlara göre daha besleyici olan bu bal Japonya’nın Manuka balına rakip olan bir bal türü olduğu söyleniyor.

Salgı Balının Faydaları?

Anti bakteriyel özelliğe sahip olan bal kanser hücrelerine karşı etkin rol oynayarak hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, enerji verici özelliği yanında çok sayıda hastalığın tedavisinde öneriliyor. Ağız içi yaranız mı var? Salgı balı tüketilmesi önerilir, kabızlığa da iyi gelir.

Kardiyolojik rahatsızlıklar ve mide rahatsızlığı için salgı balı tüketilirmiş ata eczanesinde.

Magnezyum ve çinko zengini, boğazı yumuşatır.

Her sabah bir tatlı kaşığı böcek salgısı ile üretilen bal ile başlayın güne.

Sağlıkla kalın…