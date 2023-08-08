Haber: Beyza Betül Cihan

117 hane, yaşanan olayların etkisiyle köyü terk ederek çevre illere göç etti.

Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle tanınan Azer Büyülü Köyü, son aylarda yaşanan garip olaylar nedeniyle korkunç bir üne sahip oldu. Köyde yaşayan köylüler, geceleri duydukları tuhaf sesler, görülen hayaletvari figürler ve ardı arkası kesilmeyen doğaüstü fenomenlerle karşılaşmaya başladı.

Köylülerin anlattıklarına göre, gece saatlerinde köyün etrafında dolaşan gizemli varlıklar, ışıkların aniden sönüp yanması, rüzgarın anormal bir şekilde hızlanması gibi olaylar yaşanıyor. Hatta bazı kişilerin evlerine tuhaf izlerin bırakıldığı ve eşyaların kaybolduğu iddia ediliyor.

Köy halkı, başta bu olayları hafife alsalar da zamanla artan yoğunlukta yaşanmaya başlayan olaylar nedeniyle büyük bir paniğe kapıldı. Toplamda 117 hane, bu ürkütücü olaylar nedeniyle köyü terk ederek güvenli bölgelere göç etti.

Köyde kalan az sayıdaki insan ise geceleyin evlerine kapanıyor ve dışarı adım atmaktan çekiniyor. Halk arasında "Azer Büyülü Köyü Laneti" olarak adlandırılan bu durum, köyün daha önce huzurlu ve sakin yaşam tarzına kara bir gölge düşürdü.

Olaylar nedeniyle yetkililer tarafından bir araştırma başlatıldığı ve uzman ekiplerin köye yönlendirildiği belirtiliyor. Ancak halk arasında hızla yayılan korku ve ürkütücü hikayeler, köyün yaşanmaz bir hale gelmesine neden oldu.

Azer Büyülü Köyü'nde yaşanan bu gizemli ve ürkütücü olaylar, bölge halkını tedirgin ederken, olayların neye dayandığı ve nasıl çözüleceği henüz netlik kazanmış değil.

Bununla birlikte ortadan kaybolan çocuklar ve esrarengiz geri dönüşleri hayret edici. Köyün hamile kadınlarının düşük yapması da insanları bu köyden gitmesine karar vermesinde etkili rol oynadı.