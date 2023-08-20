SAKARYA

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde okuyan 25 yaşındaki Pulat, katı yakıt peletin üretimi için hazırladığı projeyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Devlet desteği almaya hak kazandıktan sonra Kaynarca'da tesis kurarak çevre illere pelet satmaya başlayan Pulat, çevreye ve ekonomiye katkı sağladığı üretiminde iç pazarını oluşturduktan sonra ihracat yapmayı istiyor.

"Kömür kadar çevreye zarar veren bir yakıt değil"

Genç girişimci Pulat, peletin Türkiye'de çok fazla üretilmediğini, daha ziyade yurt dışında kullanıldığını belirtti.

Kerestecilerden aldığı atık talaş ve kereste tozuna makinelerde presleme işlemi yaptıklarını anlatan Pulat, "Zaten makine her şeyi otomatik kendisi üretiyor, kesiyor. Biz sadece depolamayı ve paketlemeyi yapıyoruz. Daha sonra direkt satışa gidiyor." dedi.

Pulat, peletin oldukça çevreci yakıt olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Kömüre de eş değer yakıt, arkasında da çok fazla atık bırakmıyor. Kömür kadar çevreye zarar veren bir yakıt da değil, o yüzden genelde tercih edilebilir bir şey. Şu an çevremde oldukça yoğun ilgi görüyorum. Ucuz olduğu için çok fazla rağbet görüyor. O yüzden şu an iç pazarda ilerliyorum. İç pazarımı oluşturduktan sonra yurt dışına açılmayı planlıyorum."

AA