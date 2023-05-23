İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından dış satımda 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-nisan döneminde 1 milyar 779 milyon 259 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sakarya'da en çok ihracat yüzde 88,6 ile otomotiv alanında yapılırken, bu satıştan ülke ekonomisine 1 milyar 577 milyon 160 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk 4 ayda üretilen 499 bin 927 aracın 336 bin 150'si ihraç edildi.

Söz konusu ihracatta yüzde 20,8 paya sahip Sakarya'da, ocak-nisan döneminde üretilen 84 bin 413 aracın yüzde 82,9'una denk gelen 70 bin 54'ü yurt dışına gönderildi.

Toyota üretim ve ihracatta liderliğini korudu

Sakarya'da, yılın ilk 4 ayında 65 bin 444 otomobil, 587 midibüs, 384 otobüs, 17 kamyonet, 286 küçük kamyon, 17 bin 695 traktör olmak üzere toplamda 84 bin 413 araç üretildi.

Günde 703 aracın banttan indirildiği kentte, Toyota üretim ve ihracatta birinciliğini sürdürürken, Türk Traktör ikinci, Otokar firması üçüncü oldu.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında bu dönemde 65 bin 444 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, yurt dışına 62 bin 858 araç satışı gerçekleştirdi.

Bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 1274 araç üreten Otokar da 537 taşıtı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Yılın ilk 4 ayında 17 bin 695 traktör üreten Türk Traktör ise bu taşıtların 6 bin 659'unu yurt dışına sattı.

AA