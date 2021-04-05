Habib BABAR

O Bu Gece Gelecek isimli şarkı ile 90’lara damga vurdu. Sonra adeta sırra kadem bastı Özbek asıllı sanatçı Şahsanem, tam 10 yıl aradan sonra müzik dünyasına dönüş yapmak için kolları sıvadı. Şahsanem, tezgâhtarlıktan starlığa yükselen bir isim.1992 yılında öğretmenlik mesleğini bırakıp Türkiye’ye gelmiş, umduğunu bulamayınca aç kalmamak için bir mağazada tezgâhtarlık, ardından çaycılık ve tercümanlık yapmış. Şans ona da gülmüş ve ünlü olmuş… Onun adı ise bir filmden geliyor. Anne-babası gittikleri bir filmde Şahsanem adlı aktristin oyununu ve adını beğenmişler, doğacak kızlarına o ismi koymuşlar. Şahsanem, adının anlamını kişiliğinde yaşatan birisi... Şu sıralar aldığı kilolardan kurtulmak için gecesini gündüzüne katan Şahsanem,2021’e damgasını vurmaya hazırlanıyor. Şahsanem ile yaptığımız keyifli röportajımıza buyurun…

Şahsanem gerçek isminiz mi?

Bu sorumuza kahkahalar atarak cevap veriyor… Aslında benim adım Sanem’dir. Aşık Garip Şahsanem destanındaki şahın kızı anlamına geliyor. Ben doğmadan önce annemle babam o dönemde şahın kızının hayat hikayesini anlatan bir filme gitmişler. Filmde şahın kızı Şahsenem’i annem ve babam çok sevmişler. Orada karar vermişler kızımız olursa adını Şahsanem koyacağız diye. Benim adım işte oradan geliyor. Ben daha sonra Özbek ve Türkmenistan sınırındaki öykülere, filmlere konu olan Şahsanem’in yaşadığı evi gittim gördüm. Şahsanem olgun, güzel, akıllı anlamına geliyor.

TÜRKİYE’DE TEZGAHTARLIK VE BORSA FİRMASINDA ÇAYCILIK YAPTIM

Öğretmenlikten şarkıcılığa nasıl geçtiniz?

Ben 3 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Küçük yaşlarda ilkokulda okurken müsamerelere katılır şarkı söylerdim. Zaman zaman okul arkadaşlarıma şarkı okurdum. Okulda da birçok şarkı yarışmalarına katılıp ödül bile aldım. 16 yaşımda ilk olarak profesyonel anlamda şarkı söylemeye başladım. 1991 yılında ciddi anlamda Özbek Pop Şarkı Yarışması’nda ödül aldım. Özbekli birçok ünlü oyuncularla film çevirdim. Bunlar Günah ve Kimdeli adlı filmlerdi. 1992 yılında Türkiye’ye geldim ve bir çok şehirde konserler verdim. Ardından da Türkiye’de kaldım. Ancak param bitince çalışmak zorunda kaldım ve ilk olarak tezgahtarlık yaptım. Ardından Borsa firmasında çaycılık, daha sonraları da Rusça tercümanlık yaparak para kazanmaya başladım. Parasız olduğum günlerde yolda doğum yapan bir köpeği sahiplendim. Olgun, güzel, akıllı Köpeğin beş tane yavrusu oldu. Ben beş parasız, hayvancıklar yiyecek bekliyor benden ama benim kendi karnımı doyuracak param olmadığı için o parasız günlerimde tam 5 tane köpeğin yavrusuna annelik yaptım.

SONUNDA ZORU BAŞARDIM

Peki sonra ne oldu?

1997 yılında ilk albümüm ‘Seyyah’ piyasaya çıktı. Yaşadıklarım benim için bir hayat dersi idi. Zoru başarmasını seven bir insanım. Kendimi kanıtlamamın zamanı gelmişti. Yapımcılar yorumuma bayılmıştı ve kısa sürede zorlukları geride bıraktım zoru başardım. Hedefi 12’den vurdum. Herkesin severek dinlediği bir sanatçı oldum.

Öğretmenliği özlediniz mi ?

Özledim tabi ki… Öğretmenlik annemden kalma bir meslek. Öğretmenliği çok seviyorum. Özbekistan’da Rus Dili ve Edebiyatı hocalığını yapıyordum. İnsanları mutlu görmeyi seven bir insanım. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Öğretmenlik ve şarkı söylemek benim için iki vazgeçilmezlerin başında.

Kıskanç mısınız?

Sevdiklerimi kıskanırım. Ama sadakatli bir insanım.

Hangi burçtansınız?

Terazi burcundan

Tam on yıldır adeta sır oldunuz bunun nedeni ne?

Oğlum dünyaya geldi ve onu büyütmek için uzun süre müziğe ara verdim. Tabii boş zamanlarımda sıkça çalıştım. Şimdi yaklaşık 9 yıldır ürettiğim eserlerin meyvesini yemenin zamanı. (Kahkaha atmaya başlıyor…)Yakında 90’lı yıllarda olduğu gibi yine Şahsanem rüzgarı esecek.

9 YILLIK BİRİKİMİMLE SÜPER DÖNÜŞ YAPACAĞIM

Yeni projeleriniz arasında neler var?

9 yıl boyunca biriktirdiklerimle ve peş peşe çok büyük projelerimle geliyorum. Şahsanem yine eski Şahsanem... Ama yeni albümü anlatmayayım ki sürpriz olsun. Güzel parçalara klipler çekilecek. Türkiye'deki yeni albümümün yanı sıra Özbekistan'da da şarkılarımı Özbekçe okuyacağım bir albüm çıkacak. Özbekistan'daki sevenlerime bunun müjdesini de vermiş olayım. Dopdolu bir TV programım da olacak. Öte yandan yakın bir zamanda da Şahsanem takıları Türkiye'de satışa sunulacak.

Şahsenem takıları kitabınız mı oluyor?

Evet… "Şahsanem'den Orta Asya Kültürü ve Yemekleri" kitabımın ikincisini de yazmaya hazırlanıyorum. Bu arada ben pandemi sürecinde çok kilo aldım. Doğal yollarla gençleşecek ve zayıflayacağım. Bir güzellik Merkezi'yle güzellik kampına girdim. Yeniden forma giriyorum ve bu yenilenme sürecimi sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. Unutulmamak her daim sevilen bir sanatçı olmak benim gururum, sevenlerimin karşısına muhteşem eserlerle 2021 model Şahsanem olarak tekrar dönüyorum.

Sizi çok özledi dinleyiciniz, bu kadar beklediklarine değecek mi?

Biraz önce de belirttiğim gibi tam 9 yıllık bir birikim oldu. Hayranlarım sürprizlerime bayılavcak. Yani sanat dünyasına dört bir yandan saldırıyorum. Hayranlarımla yeniden bir araya geleceğim için çok heyecanlıyım. Artık uzun vadeli ayrılılara paydos…(Gülmeye başlıyor….)

FM dergisini nasıl buldunuz?

Tek kelime ile muhteşem… Kültür, sanat, müzik, sinema, magazin turizm, Türk dünyasından haberlerin yer aldığı muhteşem bir dergi. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah FM dergisi hak ettiği yere gelir.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler…

Benim içinde çok keyifli bir röportaj oldu. Ben de teşekkür ediyorum Habib bey…