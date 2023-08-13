GECE BARLARDA GÜNDÜZ AHIRDA

Ünlü şarkıcı ekin "Damat Halayı" isimli eserine yeni düzenlemeyle Bodrum’da klip çekti. Yıllardır sahnelerin ve düğünlerin vazgeçilmez repertuar şarkısı olan Ekin, imzasıyla " Damat Halayı" isimli eser, Bodrum’da çiftçilik ve hayvancılık yapan sanatçıya ikinci baharını yaşatıyor. Şarkı Bodrum barlarında çalarken,usta yorumcu Ekin,eseri yetiştirdiği ineklere ahırda okuyor.

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ŞİMDİ SİNEMA DÜNYASINDA

Murat Kaynak, sinema sektörüne yapacağı büyük yatırımlar için Vita Film Pictures’i kurdu. Yapımcılığını yapacağı ilk sinema filminin hazırlıklarına başlayan Kaynak, tecrübeli bir ekip kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetmen Mehmet Ali Tugay ile anlaşan Murat Kaynak senaryosu yine başarılı isim Mehmet Ali Tugay imzası taşıyan “Soldaki Ev” isimli gerilim tarzındaki film ile işlere start veriyor.

SAHNEYE YALIN AYAK ÇIKTI

Türk popunun güçlü seni, başarılı sanatçı Sertab Erener, geçtiğimiz gün Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle bir araya geldi. Geceye beyaz elbise ile yalın ayak çıkan sanatçı, güçlü sesi, eşsiz yorumu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Bodrum’da muhteşem bir gecenin mimarı oldu. Şarkılarıyla olduğu kadar tarzıyla da geceye damgasını vuran Sertab Erener, konser sonunda sahneye geri dönerek muhteşem bislerle performansını taçlandırdı.

CESUR GÜZEL

Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, sosyal medyasında paylaştığı resimleriyle yürekleri zıplattı. Güzel manken modelliğini yaptığı bir giyim firması için fotoğraf sanatçısı Müjdat Kavas’a çektirdiği resimleri sosyal medyasında paylaşınca Dilara Kırmıt fanları iltifat yağdırdı. Bizim Alessandra Ambrosio’muz ve cesur güzelimiz yakıştırmasıyla yaklaşan fanlarına “Ben işimi en üst düzey ve hakkıyla yapan bir modelim, bana verilen ürün neyse onu tanıtırım, bu benim işim, eğer işini iyi yapmak cesurluksa inanın benden cesuru yok” dedi.

SOSYAL MEDYADA MAVİ TİK TRENDİ

Ünlü aranjör ve DJ Mahmut Görgen, sosyal medya platformu Instagram'da mavi tik tartışmalarına yeni bir soluk getirdi. Mahmut Görgen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, mavi tikin gerçek ünün kaynağı olmadığına dikkat çekti. Görgen, ‘Mavi tikin satın alınabilecek bir statü sembolü olmaktan ziyade, gerçek bir topluluk tarafından tanınmayı ve takdir edilmeyi gerektirdiğini vurguladı.

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HAYRANLARI İSTEDİ GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbuldaysguide magazin dergisine röoprtaj veren sevilen şarkıcı Emre Akım, son günlerde stüdyodan çıkmıyor. Yakın zamanda çıkaracağı tekli parça çalışması için Bodrum-İstanbul arasında mekik dokuyan ünlü popçu Akım ‘’Müziğe bir süre ara vermiştim. Bodrum’da doğa içerisinde yaşamayı tercih ettim. Ama hayranlarım ve işletme sahiplerinden bu konu da birçok tepki aldım. Bu tepkiler tekrar beni müziğe döndürdü diyebilirim’

TİYATRO SAHNESİNDE

Psikotiyatro isimli proje ile alanında önemli isimler tiyatro sahnelerinde tek kişilik gösterileri ile seyirci ile buluşuyor. Projenin önemli isimlerinden Ece Vahapoğlu,Mutluluk İçimizde Mi? adlı tek kişilik gösterisi ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada ürettiği içerikler ile milyonlarca kişiye ulaşan Ece Vahapoğlu, bu kez tiyatro aracılığı ile insanların hayatlarına dokunacak.

YASEMEN MEVSİMİ SÜRPRİZİ

Güzel sanatçı ve başarılı doktor ''Elvan Elvan''; müzikal kariyerinde son dönemlerde art arda yayınladığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Hız kesmeden şarkılarını yayınlamaya devam eden ve her fırsatta şifasının müzik olduğunu dile getiren ''Elvan Elvan''; yaz sıcaklarında dinleyicisinin ruhunda tatlı bir esinti yaratacak yeni şarkısı ''Yasemen Mevsimi'' ile müzikseverlerle buluştu.

HIZIR GİBİ YETİŞİRİM SEVDİĞİM

Türk Halk müziğinin başarılı yorumcusu Nevzat Soydan "Hızır gibi yetişirim sevdiğim" adlı yepyeni albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. Nazo müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini alan bu yeni çalışmasını kliple taçlandıran Soydan, müzikseverlerin gösterdiği ilgiden oldukça memnun. Sözleri Fikret Dikmen 'e ait olan "Hızır gibi yetişirim sevdiğim" adlı şarkının müzik direktörlüğünü ise müzik dünyasının usta ismi Ali Kemal Arapoğlu yaptı.

KUŞUM AYDIN UÇUYOR

Eğlence dünyasının başta gelen ismi Kuşum Aydın, yaz teklisini müzik severlere sundu. “Uçur Beni” isimli eseriyle yaz aylarının cıvıltısını ve eğlencesini zirveye taşıyan Kuşum Aydın, yeni şarkısıyla yine dillere pelesenk oluyor. Kuşum Aydın yorumuyla “Uçur Beni” isimli şarkıyı DMC müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu. Annesine olan düşkünlüğüyle tanınan ünlü şarkıcı bugüne kadar yaptığı her işte ve bu şarkısında en büyük destekçisinin yine annesi olduğunu vurguladı.

KALPSİZ

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren güzel sanatçı Gülşen Ata, ‘Kalpsiz’isimli yeni singlesiyle müzik severlerle buluştu. Söz ve müziği kendisine ait olan bu şarkıyla hedefi 12’den vurmaya hazırlanan Ata’nın klibini Serdar Aksoy çekti.

GİR DÜZENE

Bu yıl Almanya’yı Eurovision Şarkı yarışmasında temsil etmek için ön elemelere katılan ve ulusal finale kadar yükselen Betül, yeni türkçe şarkısı "Gir Düzene“ ile pop müzik piyasasına yeni bir soluk getiriyor. Dinleyecileri tam anlamıyla dans etmeye teşvik eden ve clublarda son ses eşlik ettiren enerjik şarkının sözü ve bestesi Çağrı Şingan’a, aranjesi ise prodüktör Furkan Syzo‘a ait. Modern pop ve Balkan ezgileriyle kendi tarzını oluşturan Betül, “Gir Düzene” isimli yeni şarkısına da kendine özgün melodileriyle imza attı.

BİRİNCİ BENİM

Kendine özgü yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Türk sanat müziğin sevilen ismi Melissa 3 eserden oluşan "Birinci Benim" adlı single çalışmasıyla büyük ilgi görüyor. Yunan asıllı şarkıcı, 7 yaşında müzik çalışmalarına başladığını belirterek , müzikseverlerin kendisine gösterdiği ilgiden son derece mutlu.

KADIN SEYİRCİLERE KARANFİL

Kuruluşunun 10. yılını büyük bir konser dizisiyle kutlayan Piu Entertainment, ilk konserinde tutkulu sesi ve duygu dolu şarkıları ile tüm dünyadaki müzikseverlerin kalbine dokunan dünya starı Yasmin Levy’i hayranlarıyla buluşturdu. Hafızalardan silinmeyecek bir konser yaşatan Levy, kadınlara adadığı şarkısını seslendirirken kadın seyircilerine kırmızı karanfil dağıttı.

İRANLI YÖNETMEN TÜRKİYE’DE

İran sinemasının saygın isimlerinden biri olan Kambiz Babaei, son filmi "Perişan (Melek Gibi)" ile büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz gece, "Shining Stars Award" ödül töreninde Babaei, "Uluslararası Alanda En Başarılı Film Yönetmeni" ödülünü alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Bu özel ödül töreninde, Türkiye'nin tanınmış isimleri Özge Ulusoy ve Doğancan Özadlı, gecenin sunuculuğunu üstlenirken, gerçek parlayan yıldız "Perişan (Melek Gibi)" filminin yapımcısı ve yönetmeni Kambiz Babaei oldu.

DÖVMELİ İLAHİCİ TEPKİSİ

Gündemi ilk ortaya atıldığından beri sıkça kaplayan Kadın sesiyle ilahi okunur mu? Dövme yaptırmak din açısından günah mı? Tartışmalarının tam da ortasına düşen başarılı yorumcu Tuğba Gülyeşil oldu. Güzel şarkıcı, sosyal medyada yediği linç ile şaşırdı. Bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olan dövmeli tasavvufçu Gülyeşil, yolunda devam etmekten de geri kalmadı. “Ben ilahilerimi hakiki aşk’a okuyorum, aşk bedende değil kalpte olandır, herkesin kendi tercihi olan dış görünüşe bakarak sadece Yaradan’ın bildiği kalpleri yargılamaktan vazgeçtiğimizde büyüyeceğiz’dedi