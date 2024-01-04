GÜLNAZ YILMAZ OLGUNCAN “ŞAHİDİM İSTANBUL” ŞARKISIYLA İZ BIRAKMAYA GELİYOR

Sanatçı Gülnaz Yılmaz Olguncan’ın sözlerini kendisinin yazdığı, bestesi ve aranjesi Kanun Sanatçısı eşi İlkay Olguncan’a ait Şahidim İstanbul adlı yeni single çalışması 29 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klibi ise 2 Ocak 2024’te Youtube NetD ‘de yayında. Sanatçı Gülnaz’ın eşi İlkay Olguncan’la birlikte kurduğu Musake Production etiketiyle yayınlanan Şahidim İstanbul single albümüne Türkiye’nin usta müzisyenleri eşlik etti. İki yıldır üzerinde çalıştığı alternatif rock tarzındaki şarkısıyla 2024 yılına muhteşem bir giriş yapan Gülnaz, kalıcı sanat eseriyle siz değerli müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Dinleyicilerinin kalplerinde yer edinmeye ve iz bırakmaya geliyor. Yetenekli sanatçının maddi ve manevi çok emek verdiği Şahidim İstanbul teklisi yaşamış olduğu hayat hikâyesini anlatıyor ve dinleyicilere İstanbul’un mistisizmini aşkla aktarıyor. İstanbul’a sanat uğruna taşınan, 3 yıldır burada yaşayan sanatçı şehre göbekten bağlanmış ve şehri ilham kaynağı olarak görüyor. “Yüzüm yeni olabilir ancak ruhum çok eski” diyen Gülnaz, Şahidim İstanbul Şarkısında şehrin görünen tarafı olduğu gibi görünmeyen boyutuna da vurgu yapıyor ve single çalışmasını şu şekilde özetliyor;

“Bu albüm İstanbul'un tarihine, ruhuna ve aşkıma saygı duruşu niteliğinde. İstanbul evliyalar, âlimler, peygamberler, sultanlar görmüş, üzerinde imparatorluklar kurulmuştur. Hiçbiri ölü değildir, yedi tepe üzerinde zırhlıdır. Camileri, kiliseleri, sinagogları, sarayları, hanları, hamamları tarihin kayıtlarını tutmaktadır. İstanbul çok yüksek seviyeli kozmik planetlerin bulunduğu merkezlerle bağlantılı bir noktadadır. Ayrıca doğu ve batıyı birleştiren pozitif ley hatları İstanbul’dan geçmektedir. Yuşa Tepesi, Eyüp Sultan ley hatları üzerinde. Ayasofya, Kâbe ve Mescid-i Aksa da aynı hat üzerinde bulunmakta. Bu mekânlar yüksek frekanslı olduğu için buralarda dua etmek daha verimlidir. İnsanın ruhsal varlığının kökleri bu enerji alanları ile bağlantılıdır. Yani insanlığın uyanışı ve tekâmül süreci için faydalı hatlar İstanbul’dadır. İstanbul da insanlar gibi canlı ve yaşamaktadır. Hem de yüzyıllarca süren sırlarla dolu… Ben İstanbul tarafından desteklendim ve bu şehirde evlendim. Hatta Galata Kulesi’ne çıktıktan sonra eşim İlkay ile evlendik. Efsane gerçekleşti diyebilirim. Tüm mucizelerim burada filizlendi. Çünkü İstanbul bir enerji jeneratörü gibidir. Hissedebilen kalpler için İstanbul’da büyük bir manevi güç vardır. Bu yayını herkes hissedemez, hissedenler de bir daha bu yayından kurtulamaz. Şarkımda da anlattığım gibi; Eyüp Sultan Hazretleri’nden, Galata Kulesi’nden, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, taşlarla Hz. Muhammed (s.a.v) Peygamberimizin ismini yazdığı Rumeli Hisarı’ndan, gerçekten altın kadar değerli olan taşından, toprağından, maddeden ve manadan destek ve güç aldım. Aşka olan inancım, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alacağına olan inancı kadar büyüktü. Ve aşk kazandı. Aşk her zaman kazanır.”

Dinleyicilerine İstanbul'un yaşayan bir hazine olduğunu, aşkın yüceliğini hissettirmek isteyen sanatçı, şehrin büyülü atmosferini zarif sesiyle derinleştirip, tarihi dokusunu müzikal bir deneyimle birleştiriyor. Albüm, müzikal çeşitlilik açısından gerçek bir sanat eseri olarak öne çıkıyor. Güçlü alt yapısı ve derin anlamlara sahip sözleriyle dikkat çeken Şahidim İstanbul, hislerinizi harekete geçirecek ve sizi unutulmaz müzik yolculuğuna çıkaracak. İstanbul'un sırlarını keşfetmek ve kalbinizin derinliklerindeki aşkı uyandırmak için Sanatçı Gülnaz’ın Şahidim İstanbul adlı single albümüne kulak vermenizi tavsiye ederim.

Gülnaz, müzikseverlerin favori listesinde zirveye yerleşmeye aday!

Albümün Tanıtım Linkleri

Spotify: https://open.spotify.com/intl-tr/album/37jBtpgDB7HFU7LtibsHIs

Apple Music: https://music.apple.com/tr/album/%C5%9Fahidim-i-stanbul-single/1722264091?l=tr

Amazon Music: https://music.amazon.com/search/g%C3%BClnaz+y%C4%B1lmaz+olguncan?filter=IsLibrary%7Cfalse&sc=none

YouTube Music: https://music.youtube.com/watch?v=EgLAytRl3zg

Deezer: https://www.deezer.com/tr/album/525681702

Sanatçı Sosyal Medya:

Instagram: https://www.instagram.com/gulnazyilmazofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/gulnazyilmazolguncan

Twitter: https://twitter.com/gulnaz_yilmaz_

Youtube: https://www.youtube.com/@gulnazyilmazolguncan/featured

Musake Production İletişim: 0551 993 03 04

Murat Kaynak’tan Kayboluyorum

Şarkının Künyesi : Klip mekanı: Adile sultan sarayı İSTANBUL , Şarkı ismi: Kayboluyorum, Söz Müzik: Furkan Önen , Düzenleme: Mert Keçeli ,Burak Anıtkan, Mix&Mastering: Batuhan Bigbat, Klip Yönetmeni: İmre HAYDAROGLU , Prodüksiyon: Goril Film. Klipte Murat Kaynak’a Polonya asıllı oyuncu Magdelana Nowak eşlik etti . Antalya’da konsere gittiğinde Murat müzisyen arkadaşı aynı zamanda şarkının bestecisi Furkan ile karşılıyor. Ettikleri sohbet içerisinde geçen aldatılma hikayesi Furkan’ı çok etkiliyor ve KAYBOLUYORUM ortaya çıkıyor. Murat: Şarkıyı dinlediğimde benim Furkan’ın benim duygularımı bu kadar iyi ifade etmesi beni çok şaşırttı ve mutlu etti.

Sanatçı Murat Kaynak

Murat Kaynak 1981 yılında İstanbul'da doğdu ve müziği küçük yaşlarda meslek olarak edindi. Lise yıllarında Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği müzik yarışmasında birinci oldu. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na kabul edildi ve Türk müziğinin önemli ustalarından dersler aldı. Aynı zamanda Müjdat Gezen sanat merkezinde derslerine devam etti. Ve profesyonel müzik hayatı mezuniyetten sonra geldi. Bu yıllarda güçlü sahne duruşu, ses rengi ve disiplini nedeniyle aranan bir isimdi. Repertuarında Türkçe pop, İngilizce pop, nostaljik şarkılar, rock&roll, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça şarkılar, Napoliten şarkıları, caz, tango, latin, vals şarkıları, Türk sanat müziği ve A-la-Turca yer alıyor. Murat Kaynak müziğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün eserleri , vizyonu , pozitif iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , sahne hakimiyeti ve karizması ile de dikkat çekmektedir. Murat Kaynak tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Kişisel Gelişim Uzmanı Simay Ohara

Simay Ohara 27 Nisan’da doğmuştur. Lise öğrenimini Eraslan Koleji’nde tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İzmir’de devam ederek Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 13 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başlamıştır. Simay Ohara 24 yıllık kişisel gelişim süresi boyunca Amerika, Brezilya, Fransa ve Türkiye’de Foundation, ESB Body, Regresyon, NLP, Bioenerji, Hipnoterapi, Melek koçluğu Kundalini Reiki, entitiler ve mekanlardan entiti temizliği, Access Conscioussness gibi eğitimler almıştır. Bu alanda da en üst düzey eğitimler alarak Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Simay Ohara yaşam koçluğu, kişisel koçluk ve danışmanlık yaparak kendisini uzman olarak geliştirmiş aynı zamanda Dünyaca ünlü olan Dain Heer ve Gary Dougles’ın kurucusu olduğu Access Consciossness bilince erişim sınıflarının Access Bars seanslarını ve etkinlik organizatörlüğünü yapmıştır. haberkonseyi.com gazetesinde köşe yazarlığı yapan Simay Ohara, çocukluğundan bugüne kadar ilgi duyduğu ve tecrübelerine dayalı olarak araştırdığı ruh bilimi hakkında ruh biliminin sırlarını keşfettiği evrensel bir kitap yazmıştır. Birikimlerini bir kitapta toplayan Simay Ohara Kitabının hazır olduğunu belirterek yakında tüm kitapçılarda yer alacağını söyledi. Simay Ohara eşsiz yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü çözüm yöntemleri , özgün teknikleri , vizyonu , güçlü iletişimi , kişisel gelişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Simay Ohara tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spiker ve Editör Sinem Vatansever

Sinem Vatansever 24 Yaşındadır. Ankara’da doğdu. İlköğreniminin ardından medya ve iletişim alanına yöneldi. Üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tercih ederek buradan başlarıyla mezun oldu. Okul döneminde birçok senaryo yazdı. Radyo Çalışmalarında yer aldı. Yaşam Koçluğu eğitimi de olan Vatansever’in ilk iş deneyimi ise TRT Haber’de oldu. Burada haber üzerine eğitim alarak tabiri caizse haberin mutfağında yetişen Sinem Vatansever sonrasında Türk Haber Tv’de spiker olarak çalışmaya başladı. Burada işin mutfak kısmındaki çalışmalarını da sürdüren Vatansever spikerliğin yanı sıra editörlük ve perfore çalışmalarını da sürdürmektedir. Sinem Vatansever bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün spikerliği , güçlü kalemi ve iletişimi , gazeteci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sinem Vatansever tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sinema Kralı ve Oyuncu Serhat Özer

Serhat Özer 30 Temmuz 1997 İzmit doğumludur. Aslan burcudur. 188 boyundadır, 83 kilodur. Göz rengi ise ela. İlkokulu ve liseyi Kartepe’de okudu. 2016 yılında liseden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi turizm otel işletmeciliği bölümünden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi spor yönetimi bölümünü bitirdi. Şu anda ise Anadolu Üniversitesi radyo ve televizyon programcılığı bölümünde eğitimine devam etmektedir. Eğitimin çok önemli olduğunun farkında olan biri olarak üniversite okuduğu zamanlarda, turizm ve spor konusunda işler yaptım ama bir türlü mutlu olmadı. İstediği mesleğin aslında oyunculuk olduğunu anladı. Oyuncu olmak istiyordu çünkü farklı duyguları, hayatları yaşayarak deneyimlemek istiyordu. Şu anda oyunculuk konusunda eğitim alırken, bir yandan da sosyal medyada içerik üretmeye çalışmaktadır. Kamera önünde olmayı çok seven Serhat Özer 6. Sinemanın Kralı ve Kraliçesi Yarışmasında erkeklerde 2.olarak Sinemanın Kralı unvanını aldı. Serhat Özer Ayça Kuru Akademi : Mankenlik ve Zarafet Eğitimi , Ahmet Elginkan vakfı : Diksiyon , Halk eğitim merkezi : Diksiyon , Spikerlik ve Sunuculuk , Komek : Diksiyon , Halk eğitim merkezi : Uygulamalı Tiyatro Tümay Özokur Akademi : Temel oyunculuk eğitimlerine sahiptir. Burger King Reklam filminin yanı sıra Soğuk Kumlar Kısa filminde de rol almıştır. Serhat Özer oyunculuğa dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuğu , özgün yüzü , vizyonu , eğitimle birleştirdiği güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , yakışıklılığı ve karizması ile de dikkat çekmektedir. Serhat Özer tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sahnede Hem Manken Hem Şarkıcı Olan Tek İsim : Su Akkuyu

Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezinde Fashion Week Türkiye organizasyonunda Su Akkuyu rüzgarı esti.Su Akkuyu artık etkinliklerde sadece kendine özgü bir konsept oluşturdu. Güzel model hem birbirinden farklı modacıların kıyafetleri ile podyumda arz-ı endam ederken her defilede güzel sesi ile de showunu tamamlıyor. Güzel manken birçok tasarımcının tasarımlarını giyerken Podyumda adeta devleşti ve kendine hayran bıraktı. Hemen her tasarım düzgün fiziği ile Su Akkuyu ile dikkat çekici bir hal alıyor. Bu yüzden Su Akkuyu son dönemin en aranan modeli konumunda.