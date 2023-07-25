SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KARTAL GENELİNDE PARK REVİZYONU VE YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/683254

1-İdarenin a) Adı : KARTAL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Yukarı Mahalle Belediye Caddesi No:6 34860 KARTAL/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2162805305 - 2162805306 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : KARTAL GENELİNDE PARK REVİZYONU VE YAPIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 90 adet parkın ( epdm, koşuyolu parkuru , sulama tesisatı, elektrik tesisatı , çocuk oyun grubu , spor saha alanları , bitkilendirme ) bakım onarımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KARTAL İLÇE SINIRLARI İÇİNDEKİ PARKLAR ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.08.2023 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kartal Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kartal/İSTANBUL ( 1.Kat / Toplantı Odası )

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan A/XVIII Grubu Saha İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/XVIII. Grup: Saha İşleri 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarı

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

#ilangovtr Basın No ILN01863925

KARTAL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)A. Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması ?Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 49 İNŞ.04 20+10 mm Kalınlığında Renkli Dökme EPDM Kauçuk Kaplama Yapılması 7 Puan 50 İNŞ.05 Her Türlü Yüzeyde Akrilik Zemin Kaplaması Yapılması 5 Puan 60 İNŞ.15 Pik Demir Dökme Bank Temini ve Montajı ( Her Türlü Nakliye ve İşçilik Dahil ) 5 Puan 47 PEY.45 HAZIR RULO ÇİM TEMİNİ VE SERİMİ 4 Puan 52 İNŞ.07 50 x 50 mm Fens Teli ve Uygulaması 3 Puan 59 İNŞ.14 Çöp Kovası Temini ve Montajı ( Her Türlü Nakliye ve İşçilik Dahil ) 3 Puan 23 ELK.01 LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ 2 Puan 61 İNŞ.16 Spor Sahalarına 5 cm Asfalt Serilmesi (Nakliye ve İşçilik Dahil) 2 Puan 58 İNŞ.13 Cam Panyalı Basketbol Potası Temini ve Montajı ( Her Türlü Nakliye ve İşçilik Dahil ) 2 Puan 9 15.150.1004 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 Puan 57 İNŞ.12 Suni Çim Temini ve Serilmesi 1 Puan 2 56.953.1000 Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta 1m3 bitkisel toprağın serilmesi 1 Puan 31 15.550.1203 Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması 1 Puan 21 5.5.3.1.2/018 ADT-100/20 TİPİ, 190 KG.ÇİFT KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ 1 Puan 76 İNŞ.31 5'li Fitness Takımı Temini Ve Montajı ( Her Türlü Nakliye Dahil ) 1 Puan 67 İNŞ.22 Model 4 Oyun Takımı Temini ve Montajı ( Her Türlü Nakliye ve İşçilik Dahil ) 1 Puan 21 PEY.19 Euryops pectinatus (Sarı Çiçekli Papatya) (40-60 cm) temini ve dikimi 1 Puan 78 İNŞ.33 210 x 105 x 40 mm taban tuğlası (Kahverengi) ile döşeme kaplaması yapılması (Kum Üzerine) 1 Puan 75 İNŞ.30 Engelsiz ve Düz Salıncak Temini ve Montajı ( Her Türlü Nakliye ve İşçilik Dahil ) 1 Puan 56 İNŞ.11 Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması 1 Puan 70 İNŞ.25 Model 7 Oyun Takımı Temini ve Montajı ( Her Türlü Nakliye ve İşçilik Dahil ) 1 Puan 1 56.952.1000 Bitkisel toprağın temini 1 Puan 53 İNŞ.08 10x10cm saha üstü germe ağ temini ve montajının yapılması 1 Puan 69 İNŞ.24 Model 6 Oyun Takımı Temini ve Montajı ( Her Türlü Nakliye ve İşçilik Dahil ) 1 Puan 55 İNŞ.10 AHŞAP PİKNİK MASASI TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 1 Puan TOPLAM: 50 Puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %110 aralığında (%85 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Hesaplama yapılırken virgülden sonraki 4 hane dikkate alınacaktır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.